Slotcall: Renteangst houdt AEX in zijn greep

Na de lagere opening herpakte de AEX zich sterk en noteerde het kort even boven het slot van vrijdag. Dat feest was zo voorbij, want de hoofdindex ging nog in de loop van de dag gevoelig onderuit. Dankzij een kleine eindsprint resteert er onderaan de streep een min van 'slechts' 0,5%.

Rentevrees

De trigger is hoogstwaarschijnlijk de oplopende kapitaalmarktrente. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt liefst 9 basispunten en dat betekent het hoogste niveau in jaren. ook de Europese kapitaalmarktrentes gaan hard omhoog. Een hogere rente drukt de waarderingen van aandelen.

De lichtpuntjes zijn de financiële dienstverleners ING (+0,3%) en ABN Amro (+0,4%). Een stijgende rente is in de regel gunstig voor de rentemarges van financials. De banken gingen vrijdag overigens nog stevig onderuit, omdat de bankenbelasting mogelijk verder omhoog gaat.

Ook de brede markten kleuren overwegend rood. Hoewel onze hoofdindex een aardige veer laat, doen we het alsnog beter dan de Bel20 (-1,6%) en DAX (-1,0%). De Euro verzwakt eveneens. Datzelfde geldt voor de goudprijs, die met -0,4% daalt tot $1.917

Meevallende IFO-index laat beleggers koud

Op het macrovlak was het relatief rustig. De aandacht ging vooral uit naar de IFO index. Dit cijfer geeft een beeld over de toekomstige ontwikkelingen van de Duitse economie. De IFO-index van onze oosterburen daalde wel, alleen niet zo hard als voorzien.

Dit heeft het sentiment echter weinig goeds gedaan, omdat de focus vandaag vooral ligt op de stijgende rente. De chippers wisten de verliezen aan het einde van de dag grotendeels goed te maken. ASMI (-1,3%) en ASML (-0,1%) sluiten in het rood, maar Besi (+0,4%) perst er op het slot nog een klein plusje uit.

Dit geldt niet voor Prosus (-2,5%). Vandaag vist de Zuid-Afrikaanse holding achter het net, nadat Tencent vanochtend in Hongkong een kleine 3% verloor.

Woekerpolis-affaire

Morgen is een belangrijke dag voor zowel de verzekeraars als gedupeerde woekerpolishouders. Die dag doet het Gerechtshof Den Haag uitspraak in de zaak die Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft aangespannen.

Deze collectieve procedure loopt inmiddels al sinds 2013 en in totaal werden er in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Deze uitspraak is van belang omdat die als referentie kan dienen voor de rechtszaken tegen andere verzekeraars.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl: ”We hebben er tien jaar op moeten wachten, maar we kijken met veel vertrouwen uit naar de uitspraak. Het zou geweldig zijn als de grote groep gedupeerde polishouders waarvoor wij opkomen eindelijk compensatie krijgt voor de hoge kosten die op de polissen werden ingehouden”.

Wat de risico’s zijn voor verzekeraars, leest u in deze vooruitblik van analist Niels Koerts.

Kookpunt woekerpolisaffaire nadert: wat zijn de risicos voor verzekeraars IEX Premium https://t.co/2Bkz1YPjH3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 25, 2023

Aperam

Aperam (-3,5%), de roestvrijstaalproducent, bevindt zich in zwaar weer. Operationele hobbels bij hun faciliteiten in Genk en Chatelet hebben geleid tot een winstwaarschuwing, terwijl gedaalde grondstofprijzen ook een rol spelen. Maar er is vooralsnog geen reden tot paniek, want de problemen lijken beheersbaar en de productie elders blijft solide.

Een positieve uitschieter is het dividendrendement voor volgend jaar, dat schittert als een zeldzame edelsteen op 8%. Het probleem is alleen dat het dividend bij een dusdanig cyclisch bedrijf in economisch slechte tijden nog weleens verlaagd wordt.

Het aandeel noteert tegen circa 9 keer de verwachte winst over boekjaar 2023. Of onze analisten het aandeel koopwaardig achten, leest u hier.

Aperam geeft winstwaarschuwing af IEX Premium https://t.co/i5MGLcDqAD via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 25, 2023

Azelis

Azelis, de innovatiedienstverlener van speciale chemicaliën en voedselingrediënten, laat een stevige underperformance zien. In de eerste negen maanden van dit jaar noteert het aandeel liefst 30% in het rood.

Dit Belgische fonds werd enige tijd geleden al eens vergeleken met de Nederlandse sectorgenoot IMCD, dat koersmatig een veer moest laten van ‘slechts’ 12%. Echt groot zijn de verschillen tussen beide distributeurs van chemicaliën niet.

Analist Martin Crum, neemt de meest recente cijfers van Azelis onder de loep. Wat opvalt is dat de omzet nog een lichte (6%) toename liet optekenen tot €2,1 miljard, ondanks conjuncturele tegenwind. Het venijn zit hem in de staart, want het is vooral de winstgevendheid die teleurstelt. Deze daalde met 23% tot €109 miljoen.

Of dat het aandeel desondanks koopwaardig is, leest u in deze analyse.

Groeimotor Azelis stokt net als dat van concurrent IMCD IEX Premium https://t.co/zfVAH920M5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 25, 2023

Top 3 stijgers en dalers

CM.COM spant de kroon met een overtuigende +6,4%. De dalers worden vertegenwoordigd door Ebusco, dat maar blijft dalen, Aperam en de klassieke Value Trap: Air France-KLM.

Rentes

De rentes op de kapitaalmarkt lopen stevig op. Het effectief rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening bedraagt 4,57%, een toename van liefst 8 basispunten. Dat niveau zagen beleggers zestien jaar geleden voor de laatste keer.

Ook in Europa lopen de effectieve rendementen op. Zo stijgt Duitse tienjaarsrente met 5 basispunten naar 2,79%. In 2011 tikte de maatstaf voor het laatst dat peil aan.

Brede markt

De AEX sluit 0,5% lager. Gezien de verliezen op de Bel20, CAC40 en DAX valt het allemaal nog enigszins mee.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt 0,7% tot 17,3 punten.

De euro zakt 0,6% en noteert 1,059 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-1,8%) dalen ook.

Olie: WTI (-1,0%) en Brent (-0,9%) doen gezellig mee met de rest.

Bitcoin (-1,4%) heeft het ook niet vandaag.

Het Damrak

ABN Amro (+0,4%) en ING (+0,3%) persen een klein plusje uit. Een kleine meevaller na de deceptie van vorige week. Op vrijdag gingen de banken stevig onderuit, omdat de bankenbelasting mogelijk verder omhoog gaat.

(+0,4%) en (+0,3%) persen een klein plusje uit. Een kleine meevaller na de deceptie van vorige week. Op vrijdag gingen de banken stevig onderuit, omdat de bankenbelasting mogelijk verder omhoog gaat. De verzekeraars kunnen niet profiteren van de stijgende rente. Met name ASR (-1,7%) gaat gevoelig omlaag.

(-1,7%) gaat gevoelig omlaag. Prosus (-2,5%) bungelt onderaan de hoofdindex, nadat het Chinese Tencent vanochtend in Hongkong 2,9% verloor.

(-2,5%) bungelt onderaan de hoofdindex, nadat het Chinese Tencent vanochtend in Hongkong 2,9% verloor. ArcelorMittal (-1,3%) deelt mee in de wereldwijde malaise van staalbedrijven op de beurs, vanwege terugvallende orders uit Azië. China om precies te zijn.

(-1,3%) deelt mee in de wereldwijde malaise van staalbedrijven op de beurs, vanwege terugvallende orders uit Azië. China om precies te zijn. Alleen Just Eat Takeaway (-2,9%) doet het nog slechter. Daarmee verdwijnt de +7% van vorige week als sneeuw voor de zon. Die stijging had JET te danken aan een meevallende uitspraak van de rechter inzake door New York ingevoerde fee caps.

(-2,9%) doet het nog slechter. Daarmee verdwijnt de +7% van vorige week als sneeuw voor de zon. Die stijging had JET te danken aan een meevallende uitspraak van de rechter inzake door New York ingevoerde fee caps. Signify (+0,8%) is de witte raaf binnen de AMX. Voor een dergelijk cyclisch bedrijf is dat vrij bijzonder. Groot nieuws komen we overigens niet tegen.

(+0,8%) is de witte raaf binnen de AMX. Voor een dergelijk cyclisch bedrijf is dat vrij bijzonder. Groot nieuws komen we overigens niet tegen. Basic-Fit (-2,0%) werd vanochtend op het favorietenlijstje van ING gezet, maar desondanks eindigt het aandeel met een lelijke min.

(-2,0%) werd vanochtend op het favorietenlijstje van ING gezet, maar desondanks eindigt het aandeel met een lelijke min. Ook de SmallCap Ebusco (-4,5%) stevent af op verlies. De bouwer van elektrische bussen is wederom de drager van de rode lantaarn binnen de ASCX.

(-4,5%) stevent af op verlies. De bouwer van elektrische bussen is wederom de drager van de rode lantaarn binnen de ASCX. Het is mij een raadsel waarom CM.com (+6,4%) er vandaag zo goed bij. Het handelsvolume van 42.000 stukjes is echter niet indrukwekkend.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €500 van €450 en Kopen - ING

NN Group: naar €54,50 van €53 en Kopen – JPMorgan Research

Aperam: naar €45 van €47 en Kopen – Deutsche Bank Research

Ebusco: naar €6,70 van €16 en Houden – Degroof Petercam

Agenda: dinsdag 26 september

08.00u: Mithra H1-cijfers

16.00u: VS | Conference Board consumentenvertrouwen (sep)

16.00u: VS | verkopen nieuwe woningen (aug)

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen