Kleine daling Duitse Ifo-index

(ABM FN) De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is ook in september gedaald, hoewel fractioneel. Dit bleek maandag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. "Het sentiment in de Duitse economie blijft zwak", merkte Clemens Fuest van Ifo op. Maar over de verwachtingen werden de bedrijven iets minder negatief, voegde hij toe. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 85,8 in augustus naar 85,7 in september. De verwachting van economen was een index van 85,0. De deelindex voor de huidige omstandigheden daalde van 89,0 naar 88,7. De subindex voor de verwachtingen kwam in september uit op 82,9. Dat was een maand eerder 82,7. Bron: ABM Financial News

