Bankensector heeft het lastig

Bericht delen via:

Nederlandse bankaandelen hebben het niet makkelijk dit jaar. Was het eerst de hoge inflatie en de sterk oplopende rente, waar de banksector last van had, nu waait er een gure wind uit Den Haag. De plannen van het demissionaire kabinet de bankbelasting flink te verhogen vallen slecht op de beurs en en leidde tot stevige koersdalingen.

Bankaandelen reageerden in eerste instantie heftig met koersdalingen tot wel 6%, de laatste dagen is er echter weer wat rust.

Politiek Den Haag overweegt niet alleen de bankenbelasting te verhogen, maar ook een mogelijke belastingheffing op inkoop eigen aandelen in te voeren. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft een motie ingediend om de bankenbelasting met €350 miljoen te verhogen. Ook wil hij de inkoop van eigen aandelen belasten, wat de Staat circa €1,2 miljard moet opleveren.

Overigens vinden analisten de koersdruk als gevolg van de motie overdreven, want het is nog maar de vraag of de plannen daadwerkelijk doorgang vinden. Ik heb hier al eerder aandacht besteed aan het stroeve koersverloop van de banksector.

Achterblijvers

Tot dusver dit jaar blijven Nederlandse banken achter bij hun Europese concullega's. De Europese banken sector index doet het in 2023 prima met een performance van bijna +15%. ABN Amro steekt daar met +2% bleekjes bij af. ING doet +9%.

Eeuwige overnamekandidaat Van Lanschot Kempen boekte in 2023 een winst van ruim 15%. Ook op de Duitse beurs is er geen eenduidig beeld. Daar bedroeg de in 2023 winst voor Commerzbank +8%, maar verloor het veelgeplaagde Deutsche Bank ruim 4,5%.

De Franse bankensector presteert iets beter: BNP Parisbas staat in 2023 op +13%, Credit Agricole won dit jaar tot dusver 17%. Bij onze zuiderburen liet KBC het kopje hangen met een minnetje van 1%.

In de Europese bankensector is aandelenselectie uiterst belangrijk. Ik wil nogmaals benadrukken dat niet alle banken het goed doen en dat beleggers dus zeer kritisch moeten zijn over hun aandelenselectie. Ik bespreek de Euro Stoxx Sector Banks, ING, ABN Amro, Van Lanschot Kempen, Commerzbank, Deutsche bank, Credit Agricole, BNP Parisbas en KBC.

Euro Stoxx sector Banks vormt hogere bodems

De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, heeft dit voorjaar een flinke sprint gemaakt. Maar de afgelopen weken blijft de koers wat hangen.

Desondanks worden onder weerstand 114,54 (top van 28 juli) hogere bodems gevormd, wat aangeeft dat er vraag naar Europese banken is. Het technische beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Steun ligt er rond 105,60 (bodem van 8 september).

De 200-dagenlijn draait weer opwaarts. Positief is bovendien dat de index boven de 200-dagenlijn beweegt. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Europese autosector de rest van de markt inhaalt.

ING doet flinke stap terug

Het technische plaatje van ING loopt niet over van kracht. ING laat met de doorbraak van de stijgende trend en de laatste koersbodem een technische verzwakking zien.

Deze signalen geven verkoopdruk aan en maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 9,59 (bodem van 24 maart). Weerstand is gevormd op 13,57 (top van 1 september).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde vlakt de stijgende trend wat af. Dit wijst op een minder sterke technische conditie. De opwaarts draaiende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van ING suggereert nog wel betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

ABN Amro nog in de problemen

ABN AMRO oogt zwak, nu steun rond €13,01 (bodem van 24 maart) wordt getest. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we bij ABN AMRO voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt.

Er ligt weerstand rond €16,98 (gevormd op 10 januari 2020). Het stijgend verloop 200-daags voortschrijdend gemiddelde vlakt wat af. Dit wijst op een minder sterk technische profiel. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) draait neerwaarts om. Dat suggereert mindere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Van Lanschot Kempen valt te hard terug

Van Lanschot Kempen was dit voorjaar nog een rijzende ster, maar laat nu het kopje hangen. Eeuwige overnamekandidaat Van Lanschot Kempen verliest aan kracht nu de uitbraak boven de laatste koerstoppen niet is vastgehouden.

Nu Van Lanschot Kempen terugzakt onder de voormalige toppen wordt de eerdere uitbraak geneutraliseerd. We zien nu een test van de steun 25,30 (bodem van 23 februari).

Na een doorbraak onder steun 25,30 wordt 21,10 het volgende neerwaartse koersdoel. Weerstand ligt op 31,85 (top van 11 augustus). De stijgende 200-dagenlijn van Van Lanschot Kempen buigt af, dat wijst op een minder positieve technische conditie. De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van Van Lanschot Kempen suggereert nog betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Commerzbank geeft lagere top

Commerzbank vormt, binnen de uptrend, een eerste lagere top rond 11,35 (top van 21 juli) die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets. Bij een daling onder steun €9,11 (bodem van 19 mei) zou een verdere verzwakking optreden richting €8,31.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde vlakt wat af. Dat wijst op een iets mindere technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van Commerzbank tendeert zijwaarts. Dat suggereert vlakke prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Deutsche Bank komt terug

Deutsche Bank komt terug na een zeer lastige periode. Dit voorjaar was er onrust onder beleggers over de gezondheid van de bank, waarbij de gelijkenissen met het geredde Credit Suisse zeker niet helpen voor Deutsche.

Deutsche Bank is opgeveerd vanaf de bodem rond €8,90 (bodem van 30 juni). Deutsche Bank oogt technisch bezien neutraal tussen steun 9,51 (bodem van 8 september) en weerstand 10,71 (top van 28 juli). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De vlakke 200-dagenlijn wijst op een neutrale technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult op, dat signaleert dat Deutsche Bank weer iets beter presteert vergeleken met de rest van de markt.



Credit Agricole test weerstand

Credit Agricole vormt hogere bodems, die gretige kopers signaleren. Er ligt steun op €9,54 (de bodem van 24 maart). Na een uitbraak boven weerstand op €11,94 (gevormd op 10 februari) komt het volgende koersdoel rond €14,27 te liggen.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde blijft voorzichtig opwaarts gericht. Dat wijst bij Credit Agricole op een verbeterend technisch plaatje. De opwaartse tendens van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Credit Agricole weer beter presteert dan de markt.

BNP Paribas kiest nog geen richting

BNP Paribas beweegt op en neer tussen steun €40,67 (de bodem van 15 juli 2022) en weerstand €69,17 (gevormd op 3 november 2017). Binnen deze range is het technische plaatje onduidelijk.

Er is wel voldoende ruimte tussen de steun en de weerstand om het aandeel te traden. Dat betekent dat de speculatieve belegger korte ritjes maakt en op tijd in- en uitstapt. Op korte termijn tendeert de koers opwaarts.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van BNP Paribas laat een matig opwaarts verloop zien. Dit wijst op een gematigde positieve technische conditie.

De neerwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult weer opwaarts en geeft aan dat BNP Paribas weer iets beter gaat presteren dan de markt.

KBC beweegt neutraal

KBC laat al het gehele jaar een neutraal verloop zien. Dit impliceert dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden. Op de grafiek vormt zich een zijwaarts gericht koersverloop tussen steun €56,96 (bodem van 19 mei) en weerstand €69,64 (top van 11 augustus).

De 200-dagenlijn van KBC buigt neerwaarts af. Dit duidt op een verzwakkende technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) buigt de uptrend om, wat suggereert dat KBC vergeleken met de rest van de markt weer achterop raakt.