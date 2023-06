Europese banken underperformen

Europese banken hebben het technisch lastig. Er speelde dan ook van alles in deze sector, zoals de hoge kapitaalmarktrente en probleembanken.

Dit jaar doet de bankensector niet mee in de kopgroep op de beurs. ING won YTD slechts 5%, ABN Amro steeg 8%. Van Lanschot Kempen, ik kom daar nog op terug, valt op met een YTD winst van 25%.

Bij de oosterburen klom Commerzbank dit jaar 8,5%, maar verloor Deutsche bank zo'n 13%.

Op de Franse beurs is het beeld niet anders: BNP Parisbas staat slechts 4,5% boven de beginstand van 2023, Credit Agricole doet een plus van 7,5%. Bij onze zuiderburen boekte KBC dit jaar een plusje van 3,5%.

Underperformance bankensector

De Euro Stoxx sector Banks, die het koersverloop van de Europese banken weergeeft, is in de eerste helft van 2023 een krappe 7% gestegen.

Ter vergelijking, de Europese aandelenbeurzen staan dit jaar bijna alle meer dan 10% in de plus, sommigen doen zelfs een plus van 15%. Een negatieve uitzondering is de beurs van Brussel die op -6% staat.

... één Nederlandse bank uitgezonderd

Vanuit beleggersperspectief is er underperformance van vrijwel de gehele bankensector. Dit is geen crisis, maar wel opvallend. Technisch zagen we de eerste signalen hiervan al in maart.

Overigens zijn er ook sterke sectoren die wel interessant zijn, zoals tech, auto's en retail.

Deze keer bespreek ik de Euro Stoxx sector Banks, ING, ABN Amro, Van Lanschot Kempen, Deutsche bank, Commerzbank, Credit Agricole, BNP Parisbas en KBC. Van al deze Europese banken is alleen Van Lanschot Kempen technisch interessant.

Van Lanschot Kempen is een eeuwige overnamekandidaat, maar kan volgens IEX collega Martin Crum nog prima op eigen benen staan. Het klink cryptisch, maar ook fundamenteel is er dus een goede reden om naar het technische plaatje hieronder te kijken.

Euro Stoxx sector Banks blijft achter

De Euro Stoxx sector Banks, die alle grote Europese banken volgt, blijft al een tijdje achter. De dalende B.O.B.-indicator van de Europese bankensector, de blauwe glooiende lijn, suggereert underperformance (vergeleken met de rest van de markt).

Technisch is er bovendien sprake van een neutrale trend, met lagere toppen. Bovendien vlak de 200-dagenlijn wat af. Positief is wel da de index nog boven de 200-dagenlijn ligt, maar dat is dan ook het enige lichtpuntje.

Bij een daling onder de steun van 98,30 (de bodem van 2 juni) zou de zwakte bevestigd worden. Weerstand ligt rond 110,97 (de top van 21 april).

ING geeft nog geen groen licht

ING laat geen sterk technisch plaatje zien. ING verzwakte nadat de stijgende trend naar onderen is gebroken. Sindsdien kwakkelt het aandeel. Er ligt steun op €9,59 (de bodem van 24 maart). Weerstand is gevormd op €14,00 (de top van 11 februari 2022).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een vlakke tendens zien. Dit wijst op een neutrale technische conditie.

De dalende de B.O.B.-indicator van ING suggereert zwakkere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

ABN Amro verpietert

ABN Amro geeft technische zwakte aan, nu lagere koerspieken worden gevormd. Dit signaleert verkoopdruk. Eerder werd ook de stijgende trend al neerwaarts gebroken. Bij een slotstand onder de steun van €13,01 (de bodem van 24 maart) zou het technische plaatje verder verpieteren.

Weerstand ligt op €16,98 (gevormd op 10 januari 2020).

De 200-dagenlijn van ABN Amro vlakt wat af. Dit duidt op een verzwakkende technische conditie.

De B.O.B. krult neerwaarts om. Dat suggereert mindere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Van Lanschot Kempen doet het prima

Van Lanschot Kempen ligt al een paar maanden stil. Maar de hogere bodems rond €25,30 geven aan dat er nog steeds kopers actief zijn. Van Lanschot Kempen doet het technisch dus prima.

Het aandeel heeft een eerste weerstand rond €29 (gevormd op 10 maart). Breekt de koers daarboven dan kan het aandeel naar €33.

Zolang de steun op €25,30 (bodem van 23 februari) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

De stijgende 200-dagenlijn van Van Lanschot Kempen wijst op een positieve technische conditie.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van Van Lanschot Kempen suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Deutsche Bank blijft zwak

Deutsche Bank beweegt zijwaarts tussen de steun van €7,95 (de bodem van 24 maart) en de weerstand van €10,22 (de top van 21 april). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De dalende 200-dagenlijn, terwijl de koers van Deutsche Bank eronder is gezakt, wijst op een verzwakkende technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator signaleert dat Deutsche Bank minder goed presteert vergeleken met de rest van de markt.

De vaart is er uit bij Commerzbank

Commerzbank vormt, binnen de uptrend, de eerste lagere toppen. Deze geven verkoopdruk aan. Het technische plaatje stagneert hiermee iets.

Bij een daling onder de steun van €9,11 (de bodem van 19 mei) zou een verdere verzwakking optreden. Weerstand ligt rond €11,06 (de top van 21 april).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde vlakt wat af. Dat wijst op een iets mindere technische conditie.

De B.O.B.-indicator van Commerzbank tendeert weer neerwaarts. Dat suggereert mindere prestaties vergeleken met de rest van de markt.







Credit Agricole beweegt binnen een zijwaarts koerspatroon

Credit Agricole beweegt binnen een zijwaarts koerspatroon met steun op €9,54 (de bodem van 24 maart) en weerstand op €11,94 (gevormd op 10 februari). De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.

Het aandeel is weer onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde gezakt. Dat wijst bij Credit Agricole op een mindere technische conditie. Bovendien vlakt de 200-dagenlijn wat af.

De zijwaartse B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Credit Agricole nagenoeg gelijk presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Credit Agricole met dat van het marktgemiddelde.

BNP Paribas oogt onbestemd

BNP Paribas beweegt al geruime tijd heftig op en neer tussen de steun van €40,67 (de bodem van 15 juli 2022) en de weerstand van €69,17 (gevormd op 3 november 2017). De bewegingen zijn nogal grillig. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

De afstand tussen de steun en de weerstand is wel voldoende om het aandeel te traden. Dus korte ritjes maken en op tijd in- en uitstappen.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van BNP Paribas laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) tendeert naar onderen en geeft aan dat BNP Paribas iets slechter gaat presteren dan de markt.

KBC beweegt neutraal

KBC laat een neutrale beweging zien. De koersuitslagen tussen de steun van €56,96 (bodem van 19 mei) en weerstand €67,10 (top van 21 april) worden steeds kleiner. Wacht een uitbraak uit deze driehoek af.

De 200-dagenlijn van KBC laat een vlakken tendens zien. Dit duidt op een neutrale technische conditie.

B.O.B. ligt stil en suggereert dat KBC vergeleken met de rest van de markt nagenoeg gelijk presteert.