De financiële markten op donderdag 21 september 2023

De niet-renteverhoging van de Fed van gisteren hakt er vandaag stevig in. Doordat de Amerikaanse economie beter draait dan verwacht en de inflatiestrijd nog niet is gewonnen, zou de Fed er later dit jaar alsnog een kwartje bovenop doen. De toon van Fed-president Jerome Powell was tijdens de aansluitende persconferentie allesbehalve dovish. Zowel de koersen van aandelen en obligaties gingen over een breed front omlaag; eerst in de VS, toen in Azië, daarna in Europa, en vervolgens nogmaals in de VS.

Dat de Fed de rente ditmaal niet verhoogde, kwam niet als een verrassing. Daarover bestond een brede consensus. De grote vraag was vooral of de Fed een einde aan de renteverhogingen zou bekendmaken, en misschien wel al iets zou vertellen over een eerste renteverlaging. Niets van dit alles.

Een mogelijke extra renteverhoging binnen afzienbare tijd is niet het nieuws waar beleggers blij van worden. De Fed blijft hawkish en verandert niet in een duif. Dat kan ook, want zolang de Amerikaanse economie overeind blijft, kan de strijd tegen inflatie met alle middelen worden gevoerd.

The Federal Reserve may need to raise interest rates 3 more times warns Vanguard pic.twitter.com/5NRYXE00ji — Barchart (@Barchart) September 21, 2023

IEX Premium: Meevaller Just Eat Takeaway in de VS

Analist Martin Crum: "Tijdens de pandemie werd er een maximum gesteld aan fees die maaltijdbezorgers in rekening mochten brengen. Bijzonder genoeg werd deze fee cap ook ná de pandemie gehandhaafd. De rechter in de VS heeft daarvan inmiddels vastgesteld dat dit tegen de wet is. Goed nieuws voor JET, in meerdere opzichten. Allereerst zullen de cijfers van Grubhub een boost krijgen als de fee cap tot het verleden behoort. En dat betekent tevens ook dat - als JET erin slaagt een koper voor de Amerikaanse dochter te vinden - dat de verkoopopbrengst aanzienlijk hoger zal uitpakken."

Er is overigens ook nog een mogelijke Amerikaanse tegenvaller op komst, maar analist Crum blijft de toekomst van Just Eat takeaway zonnig inzien, waarbij van aandeelhouders wel het nodige geduld wordt gevraagd. Koersdoel?

Just Eat Takeaway wint belangrijke rechtszaak IEX Premium https://t.co/170WnvLIlK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2023

IEX Premium: Cofinimmo biedt 9% dividend, maar is ook risicovol

Cofinimmo is een ontwikkelaar en uitbater van voornamelijk zorgvastgoed. Het bedrijf investeerde in zijn beginjaren alleen in kantoorvastgoed, maar vanwege de toenemende leegstand richt het Belgische vastgoedfonds zich sinds 2005 steeds meer op woon/zorgcentra. Mede door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorgvastgoed structureel toe en is er relatief weinig kans op leegstand. De totale vastgoedportefeuille is inmiddels uitgegroeid tot €6,2 miljard. Hiervan komt 73% op het conto van zorgvastgoed.

Maar is Cofinimmo ook een goede belegging? Analist Niels Koerts: "Cofinimmo is geen succesverhaal op de beurs en gezien de stijgende rente gaat dit beeld op korte termijn niet snel veranderen. Hoe hoger immers de rentelasten, hoe lager de waarde van het vastgoed."

Cofinimmo: 9 dividend maar ook risicovol IEX Premium https://t.co/ZoMmBIugvH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2023

IEX Premium: EVS Broadcast is een aantrekkelijk geprijsde nichespeler

EVS Broadcast is een Belgisch bedrijf dat apparatuur maakt voor live video-uitzendingen. Kopers van deze uitrusting zijn natuurlijk televisiemaatschappijen, maar het kan ook gaan om ook stadions, kerken en overheidsinstellingen.

Analist Hildo Laman: "EVS Broadcast is een bedrijf met een goede marktpositie in een niche-sector. Financieel staat het er goed voor en het dividendrendement is goed te noemen voor een bedrijf in zijn soort. Ook in een klimaat waarbij de rente langer aan de hoge kant blijft, is de waardering niet hoog te noemen."

Hoeveel potentie zit er nog in EVS Broadcast IEX Premium https://t.co/k0VRaEt6JO via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2023

IEX Premium: Wells Fargo mag rekenen op rehabilitatie

Wells Fargo & Company is met 7000 vestigingen een van de grootste financiële dienstverleners in de Verenigde Staten. De bank heeft een beurswaarde van ruim $150 miljard en een balanstotaal van bijna $1,9 biljoen (1900 miljard). Wells Fargo werd in 1852 opgericht, de tijd van het Wilde Westen. Aanvankelijk was het een expresdienst die met postkoetsen pakketten, brieven en waardevolle zaken als goud en zilver vervoerde. Het was de tijd van de goldrush in Californië. Tegenwoordig biedt Wells Fargo een breed scala financiële diensten. De postkoets zit nog altijd in het logo en er staan replica’s in menig kantoor.

Analist Patrick van Beijersbergen: "Wells Fargo is ondanks de schandalen nog altijd een van de grootste banken ter wereld op basis van marktkapitalisatie. Het is een van de grootste hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten. De bank is diep door het stof gegaan en doet er alles aan om zijn imago op te poetsen. Dit zou moeten resulteren in het vooropstellen van het klantbelang, wat op de lange termijn bij elk bedrijf het beste werkt, zolang de winstmarge acceptabel is."

Wells Fargo mag rekenen op rehabilitatie IEX Premium https://t.co/6ZXVdP4xho via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2023

IEX Podcast: Zijn er nog vragen?

Analist Niels Koerts en beurswatcher Arend-Jan Kamp nemen deze week wederom een frisse IEX podcast op. Daarin gaan zij nader in op het belangrijkste beursnieuws van de week en wat er nog aan zit te komen. Heeft u vragen waar u graag een antwoord op zoekt, aarzel dan niet deze te stellen, bijvoorbeeld in de comments hieronder.

Onderwijl op Beursplein 5

Een slechte dag vandaag voor beleggers in Amsterdam, net als in de rest van Europa overigens. In Parijs, Milaan. Brussel en Frankfurt zijn de verliezen nog veel groter. Niet dat de schade op Beursplein 5 klein is. Vooral aandeelhouders van Prosus, Adyen, Just Eat Takeaway, Alfen, en Ebusco hadden (opnieuw) een slechte dag. Positieve uitschieters vandaag zijn onder meer ASMI, Fagron en Forfarmers.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Never catch a falling knife, is een wijs beursgezegde. Degene die niet luistert moet op de blaren zitten.

Of beter gezegd zijn handen verbinden. pic.twitter.com/WMxzJYlaCT — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 21, 2023

Wall Street

Na anderhalf uur handelen staat de S&P 500 op een verlies van 1%, doet de Nasdaq -1,06% en de Dow -0,50%. Vooral dure techaandelen gaan van de hand op een dag dat de rentes stevig stijgen. Dat is geheel normaal.

Dow falls for a third day, loses 100 points as Treasury yields reach multiyear highs https://t.co/1TWeu8kVe9 — CNBC (@CNBC) September 21, 2023

Rentes

Het is centrale bankendag vandaag. Nadat de Fed gisteren de rente ongewijzigd liet, verraste de Bank of England vandaag door hetzelfde te doen. Lange tijd prijsde iedereen een nieuwe renteverhoging in, totdat gisteren enige twijfel ontstond door meevallende Britse inflatiecijfers. Die bleken terecht te zijn.

De Zweedse Riksbank en de Noorse Norges Bank verhoogden de rente vandaag wel met een kwartje tot resp. 4% en 4,5%. Grote kans dat het daar niet bij zal blijven.

Voor het echte rentevuurwerk moesten we vandaag overigens in Turkije zijn. Lange tijd hoopte president Erdogan tegen beter weten in dat een lage beleidsrente de explosief stijgende inflatie wel onder controle zou houden, maar toen dat toch niet werkte, kreeg de Turkse centrale bank eindelijk de vrije hand om het inflatiemonster te stemmen. Nadat de rente in augustus al op 25% (+7,5%) was gezet, kwamen daar vandaag nog eens 20 kwartjes (+5,0%) bij.

De rentestanden om 16.15 uur:

Nederlandse tienjaars: 3,08% (+1,22%)

Duitse tienjaars: 2,74% (+1,42%)

Italiaanse tienjaars: 4,53% (+1,81%)

Britse tienjaars: 4,32% (+2,55%)

Amerikaanse tienjaars: 4,47% (+2,94%)

Japanse tienjaars: 0,74% (-1,27%)

De rente-angst zit er goed in

??BREAKING:



*U.S. 10-YEAR TREASURY YIELD RISES TO 4.45%, HIGHEST SINCE 2007



???????? pic.twitter.com/SmcHyW1A9m — Investing.com (@Investingcom) September 21, 2023

Brede markt

Alles vandaag omlaag behalve de rentes. Nou ja, de olieprijs houdt zich ook opmerkelijk goed staande. Ook vandaag gingen WTI en Brent weer iets omhoog. De goudprijs daalde wat. Ja, goud is een veilige haven maar stijgende rentes pakken zelden goed uit voor de goudprijs. Immers, waarom schuilen in goud als kredietwaardige staatsobligaties steeds meer inkomen geven?

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Optimistische koopadviezen voor onder meer Mercedes-Benz, RWE, Prosus, TKH, en jawel, Air France-KLM. Over Volkswagen zijn de meningen verdeeld. UBS zegt verkopen (koersdoel: €100), Jefferies zegt kopen (koersdoel: €150).

Agenda morgen ,22 september 2023

Vooral economisch nieuws uit het VK en de Hollandsche polder.

En verder:

Nederlanders werken relatief weinig

Aan de andere kant: niet het aantal uren telt maar het resultaat van de gedane arbeid

Average annual hours worked:



????Mexico — 2,128

????Nigeria — 2,124

????Costa Rica — 2,073

????Colombia — 1,964

????Chile — 1,916

????South Korea — 1,910

????Malta — 1,882

????Russia — 1,874

????Greece — 1,872

????Romania — 1,838

????Croatia — 1,835

????Poland — 1,830

????United States — 1,791

????Ireland… — World of Statistics (@stats_feed) September 20, 2023

Britse aandelen worden (sinds het Brexitgedoe) maar niet gekocht

Markets are increasingly betting that the Bank of England rate has now peaked at 5.25%. Could this prove to be the catalyst that triggers investor interest in cheap UK markets? https://t.co/1LNsuqiTrr — Bloomberg Economics (@economics) September 21, 2023

Hitserie Succession wordt werkelijkheid

Rupert Murdoch Stepping Down From Fox And News Corphttps://t.co/sdSyrgyqY5 pic.twitter.com/1YbFvLSVIz — Forbes (@Forbes) September 21, 2023

Tijd voor een sectorrotatie?

Real money & retail investors are all-in overweight tech and meaningfully underweight energy.



Elevated tech valuations, rising long-end yields, and rising oil prices are setting up this positioning for a squeeze. pic.twitter.com/c7BSFh9QTb — Bob Elliott (@BobEUnlimited) September 20, 2023

Een grote correctie is onafwendbaar?