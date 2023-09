Wall Street ligt er technisch redelijk bij

Bericht delen via:

Op Wall Street blijven aandelen zich redelijk ontwikkelen. De recente consolidaties hebben vrijwel geen technische schade opgeleverd. Integendeel, er lijken zich hogere bodems af te tekenen boven voorgaande koerstoppen. Typische pullbacks, dus koerspatronen aan de vooravond van een nieuwe sprong.

Wel is er wat twijfel vanuit de Dow Theory bezien.

Afgelopen week bleek dat de economie het beter doet dan verwacht. De keerzijde is uiteraard dat er inflatiedruk is, maar daarom is er technisch ook sprake van consolidaties.

Als we bij de belangrijkste indices van Wall Street technisch de balans opmaken voor het laatste kwartaal van 2023:

De uptrends zijn intact, behalve bij de SOX-index

Nog niet één index beweegt onder de 200-dagenlijn

Er is op kortetermijn wel sprake van aarzelingen, correcties en consolidaties

In de recente correcties bleven de indices boven voorliggende koerstoppen: dus succesvolle pullbacks

Concluderend stel ik vast dat er op kortetermijn wat onzekerheid is, maar dat langetermijn beleggers positief blijven. Onderaan mijn blog houd ik ook de Dow Theory tegen het licht, want die legt wel wat zwaktes bloot.

In deze blog bekijk ik de belangrijkste indices van Wall Street: S&P 500 index, Nasdaq Composite index, Dow Jones index, SOX-index en de Transportation Index.

S&P 500 index blijft binnen uptrend

De S&P 500 index weet de uptrend goed vast te houden. In de recente correctie wordt zelfs een nieuwe hogere bodem gevormd. Omdat deze boven vorige koerstoppen ligt, met name die van medio vorig jaar, blijft het technische plaatje positief.

Deze succesvolle pullbackbodem zou de basis kunnen vormen voor de volgende opwaartse sprong.

Klein minpuntje is wel dat zich begin september rond 3.530 punten een mogelijke lagere top aftekent.

Weerstand 4.818,40 punten wordt gevormd door de top van 7 januari 2022. Steun ligt op 4.104,98 punten (bodem van 24 mei). De 200-dagenlijn van de S&P 500 index blijft opwaarts gericht. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Nasdaq Composite index vormt hogere pullbackbodem

Ook de Nasdaq Composite index weet de stijgende trend vast te houden. In de recente dip, wist de index prima boven de top van medio 2022 te blijven

Door deze succesvolle hogere pullbackbodem blijft het technische beeld positief. Die pullbackbodem ligt op 13.181,09, gevormd door de top van 16 augustus 2022. Weerstand ligt rond 16.212 punten, het all-time high van eind 2021.

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq index wijst op een positieve technische conditie.

Dow Jones index

Het technisch plaatje van de Dow Jones index is wat minder positief, maar blijft wel opwaarts gericht. De Dow Jones index zakt ietsje terug onder het niveau van voorgaande toppen, waarmee een geslaagde pullback in gevaar komt.

Echter, zolang de Dow boven de 200-dagenlijn weet te blijven, oogt het technische plaatje redelijk. Het all time high rond 36.942,49 punten, gevormd op 7 januari 2022, biedt weerstand. De steun bevindt zich op 32.564,69 punten (bodem van 26 mei).

De stijgende 200-dagenlijn oogt niet overtuigend, maar weet de dips nog wel op te vangen.

De SOX-index heeft uptrend gebroken

De SOX-index is technisch wat minder overtuigend. Ten eerste is er een potentiële lagere top gevormd op 3.711,55 (top van 5 september). Bovendien is de uptrend gebroken.

De SOX-index heeft wel veel steun rond de voormalige weerstand 3.233,94 punten (top gevormd op 31 maart). Daar ligt dus een sterk vangnet.

De weerstand ligt rond 4068,15 punten (top van begin 2022).

Positief is dat de 200-dagenlijn van de SOX-index nog een stijgend verloop laat zien. Dit duidt op een positieve onderliggende technische conditie.

NY Transportation Index

De Amerikaanse transportindex, de NY-Nasdaq Transportation index, zet de gematigde uptrend voort. Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar met hogere toppen en bodems, maar erg krachtig ziet het technische plaatje er niet uit.

Het patroon met hogere bodems is wel intact, maar de bodems en toppen overlappen elkaar, waardoor de uptrend minder overtuigend oogt.

We zijn slechts gematigd positief over de Transportation index. Voorwaarde is wel dat steun 5.379,60 (bodem van 24 maart) intact blijft. Koersdoel handhaven we rond weerstand 6.949,44 (gevormd op 5 november 2021).

De zwak stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij de Transportation index op een redelijke technische conditie.

Dow-theory

Recent aarzelt het technische beeld op Wall Street wat. De haperingen in zowel de transportsector als de halfgeleiders index leggen de vinger op een zwakke plek. Wat één van de belangrijkste pijlers in de Dow-theory is dat de verschillende indices elkaar moeten bevestigen.

Charles Dow was zo'n 120 jaar geleden een van de eersten die doorzag dat aandelenmarkten veel vertellen over de stand van de economie. Voor zijn onderzoek en theorie creëerde Dow twee verschillende indices, de Dow Jones Industrial Index en de Dow Jones Transportation Index (toen nog de Railways Index). Een voorwaarde voor een sterke economie volgens de Dow-theorie is dat deze twee indices elkaar bevestigen met hun koersverloop.

De redenering van Charles Dow voor zijn bekende theorie was indertijd eigenlijk heel simpel: alles wat industrieel geproduceerd wordt, moet uiteindelijk ook via transport bij de klant afgeleverd worden.

Ik denk dat in het huidige digitale tijdsgewricht de klassieke transportcomponent in de Dow Theory minder gewicht heeft. Derhalve kunnen wij tegenwoordig ook de SOX-index in onze beoordelingen betrekken: in een gezonde economie en dus bij positieve aandelenbeurzen dienen ook de transport- en de halfgeleiderindex goed te liggen.