"Het is een raadsel waarom AkzoNobel dik -6% staat"

quote: Orchidee schreef op 12 september 2023 15:09: En het is ook een raadsel waarom Fastned dik 5% in de plus staat. Toch niet vanwege dat ene Italiaanse stationnetje hè?

Het nieuws wordt gebruikt om de koers wat op te vijzelen met zo min mogelijk per saldo daadwerkelijke uitbreiding van de long.Dit om meer vertrouwen te kweken van nieuwe investeerders voor de nieuwe obligatie die ze uitgeven tegen een rente van slechts 6%.Die opslag tov de risicovrije rente is voor een fonds als Fastned eigenlijk te laag maar dat is slechts mijn mening.Zolang het lukt om zo geld op te blijven halen is er nog niet zoveel aan de hand voor de obligatiehouders.Zodra deze vorm van ophalen ineens lastiger wordt en men moet naar converteerbare obligaties of zelfs een emissie dan hebben de aandeelhouders het probleem.Een goed geplande short actie met wat negatieve adviezen en media campagne kan zo een bedrijf aardig in moelijkheden brengen omdat het fundamenteel draait op vertrouwen en geleend geld.Een fonds voor de speculanten, niet voor de belegger.