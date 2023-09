Peiling: dit zijn de grootste teleurstellingen in beleggingsportefeuilles Bericht delen via: Kopieer link Categorie: IEX Nieuws

Iedere maand geven beleggers IEX een inkijkje tijdens de peiling van het Nationaal Beleggerssentiment. Deze maand reageerden 1515 beleggers op de vraag wat de grootste bleeder in hun portefeuille is. De IEX sentimentspeiling weet dit maal aan het licht te brengen welke aandelen de grootste teleurstellingen zijn in de beleggingsportefeuilles van ruim 1.500 respondenten. Voor 27,9% is Just Eat Takeaway de grootste bleeder, gevolgd door Adyen (24,6%) en DSM Firmenich (11,5%). Andere aandelen zoals Alfen en Fastned presteerden ook ruim beneden verwachting. Just Eat Takeaway Het aandeel Just Eat Takeaway is sinds begin dit jaar met meer dan 40% gedaald. Als een van de bekendste online marktplaatsen voor de bezorging van eten heeft het te maken met de sterke concurrentie van Uber Eats en Deliveroo, die beide meer investeren in marketing en technologie. Bovendien kampt de organisatie met tegenvallende resultaten in sommige markten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Adyen Adyen verwerkt betalingen via verschillende kanalen en methoden, zoals creditcards, iDeal en PayPal. Het bedrijf heeft een sterke groei doorgemaakt sinds het in 2018 naar de beurs ging, maar heeft ook te maken met hoge verwachtingen van beleggers en analisten. In augustus rapporteerde Adyen een lagere omzetgroei en winstmarge dan verwacht, wat leidde tot een koersval van bijna 40% in één dag. DSM Firmenich DSM Firmenich richt zich op de productie van ingrediënten voor food, health & beauty. De laatste tijd ging de aandacht vooral uit naar de toenemende moeite die het bedrijf heeft om stijgende grondstofprijzen door te berekenen en naar aanhoudende druk op vitamineprijzen. Het aandeel DSM Firmenich is sinds begin dit jaar met meer dan 20% gedaald. Alfen Alfen levert onder meer transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto’s. Alfen profiteert van de energietransitie en groeiende vraag naar duurzame energieoplossingen, maar heeft ook te maken met operationele uitdagingen zoals tekorten aan grondstoffen en componenten. Tot deze laatste behoren onder meer transistors, weerstanden en condensatoren. Het bedrijf verlaagde in augustus zijn omzetverwachting voor dit jaar met circa 11%, wat leidde tot een koersdaling van meer dan 10%. Fastned Fastned is een Nederlands bedrijf dat snellaadstations voor elektrische auto’s exploiteert in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft een groeistrategie om zo te profiteren van de toenemende populariteit van elektrisch rijden, maar daarmee heeft het ook te maken met hoge investeringskosten, toenemende concurrentie en onzekere regelgeving. Het aandeel Fastned daalde sinds begin dit jaar met meer dan 30%. De peiling van het Nationaal Beleggerssentiment wordt iedere maand door IEX verricht onder een groot aantal Nederlandse beleggers. Deze maand deden 1515 beleggers mee aan het onderzoek.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.