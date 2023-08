Chinese aandelen technisch nog niet uit het dal

Chinese aandelen zijn technisch nog niet uit het dal. Met deflatie en een dreigende vastgoedcrisis laten Chinese beurzen het kopje hangen.

In China laat de aandelenbeurs het kopje hangen. De China Shanghai Composite index is afgelopen twee weken zo'n 5% gezakt van 3.322,13 punten (de top van 31 juli) naar nu 3.178 punten. De Hang Seng index verloor in de afgelopen twee weken bijna 8%, met een daling van 20.361,03 (de top van 31 juli) naar nu 18.789 punten.

Beleggers in China zijn van slag o.a. door dreigende deflatie. Waar de rest van de wereld last heeft van stijgende prijzen, dus inflatie, is er in China juist sprake van dalende prijzen, dus deflatie.

Eén van de kwalijke economische gevolgen van deflatie is dat consumenten aankopen uitstellen omdat hun auto of bankstel over een tijdje goedkoper aangeschaft kan worden. En indien bestedingen te veel worden uitgesteld is dat funest voor de economische dynamiek.

Verder dreigt er weer een vastgoedcrisis nu het Chinese vastgoedfonds Country Garden, marktkapitalisatie circa $30 miljard, in problemen komt.

Stroeve Chinese economie

De ontwikkelingen in China worden door analisten wereldwijd nauwgezet gevolgd. De op één na grootste economie ter wereld telt ruim 1,4 miljard inwoners, op een wereldbevolking van 8 miljard mensen.

De problemen in China zijn niet van vandaag of gisteren. Al veel eerder dit jaar hingen er wolken boven de Chinese beurs, ik schreef er in mei al over.

De Chinese beurs, de Shanghai Composite index, is dit jaar tot nu toe met slechts 3% opgelopen. De beurs van Hongkong staat YTD ruim 5% in de min. China blijft dus ver achter bij Europese aandelenmarkten. De AEX steeg YTD +11%, de Eurostoxx index won +14%.

Deze keer beoordeel ik de broze technische plaatjes van de Hang Seng-index en de China Shanghai Composite. Bij de individuele aandelen bekijk ik Baidu, Alibaba en Prosus. Wat mij opvalt is dat er bij Baidu en Alibaba technisch sprake is van bodemvorming, hoewel de race nog niet definitief gelopen is. Het aandeel Prosus, genoteerd op de Nederlandse beurs, bespreek ik omdat het aanzienlijke belangen heeft in China.

Hang Seng-index nog niet uit de problemen

De beurs van Hongkong (Hang Seng-index) wankelt. De Hang Seng index heeft dit jaar een flinke aderlating ondergaan, met een eerste lagere top rond 20.750,73 punten (top van 14 april). Op de korte termijn beweegt de index zijwaarts boven de steun van 18.279,73 punten (de bodem van 7 juli). Of dit al een sterke bodem legt is nog niet te voorzien.

Wees erop alert dat de 200-dagenlijn van de beurs van Honkong een dalend verloop weergeeft. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

China Shanghai Composite index verpietert wat

De Chinese beurs oogt broos. De China Shanghai Composite index ligt technisch bezien op z'n rug nu er rond 3.322 punten een mogelijke lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt.

Bovendien is de herstelfase van eind 2022 naar onderen gebroken. Bij een slotstand van de Chinese beurs onder de steun van 3.144,25 punten (de bodem van 30 juni) treedt een nieuwe verzwakking op. Weerstand is gevormd op 3.424,84 punten (gevormd op 8 juli 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een vlak verloop zien. Dit signaleert een neutrale technische conditie.

Mogelijke bodem bij Alibaba

Alibaba Group Holding beweegt zijwaarts. Het koersverloop in de afgelopen 18 maanden ademt bodemvorming uit. Alibaba Group Holding heeft de neerwaartse trend van 2021 en 2022 duidelijk achter zich gelaten. Er lijkt zich zelfs een hogere koersbodem te vormen. Dit wijst op een aantrekkende vraag naar het aandeel. Ik zie een potentiële omgekeerde hoofd&schouder-formatie, met de neklijn tussen 121.000 en 125.000.

Er is in eerste instantie ruimte tot weerstand $121,30 (gevormd op 27 januari). Van belang is dat de steun van $82,64 (de bodem van 7 juli) weet stand te houden.

De 200-dagenlijn van Alibaba Group Holding krult voorzichtig opwaarts. Dit duidt op een eerste verbetering in de technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alibaba achter blijft bij de rest van de markt.

Baidu vormt hogere bodem

Baidu is ook bezig met bodemvorming, hoewel de race nog niet definitief is beslecht. Baidu lijkt na het verlaten van de dalende trend rond de steun van $115,74 (de bodem van 5 mei) een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek achter te laten. Er komen weer kopers in de markt.

Ook bij Baidu zie ik een potentiële omgekeerde hoofd&schouder-formatie, de neklijn ligt hier tussen 151.000 en 160.000

Een doorbraak boven de weerstand van $151 (gevormd op 23 juni) zou een eerste verbetering aangeven.

Belangrijk is wel dat de steun van $115,74 (de bodem van 5 mei) intact blijft. De 200-dagenlijn van Baidu laat een lichte opwaartse krul zien. Dit geeft dat de neutrale technische conditie langzaam draait. Positief is ook dat de koers boven de 200-dagenlijn weet te blijven.

De B.O.B.-indicator van Baidu begint te stabiliseren. Dat suggereert dat de underperformance ten opzichte van de rest van de markt langzaam opdroogt.

Prosus ligt vlak

Prosus is technisch bezig met een langetermijn proces van bodemvorming. Prosus heeft een zware horde rond €80,59 (gevormd op 10 september 2021). De recente serie hogere koersbodems rond €61,30 en €63,18 geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken.

De eerste steun voor Prosus ligt rond €63,18 (de bodem van 17 maart).

Bij Prosus laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een voorzichtige opwaartse draai zien Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft echter aan dat Prosus nog achterblijft bij de rest van de markt.