Kaag positiever over Portugal-route

Beeld: ANP

Toetreding van accountantsorganisaties uit andere EU-lidstaten kan voordelen opleveren voor de Nederlandse accountancysector. Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister van Financiën Sigrid Kaag op vrijdag 7 juli stuurde. In de brief wordt de voortgangsrapportage besproken van de kwartiermakers over de toekomst van de accountancysector. 'Toetreders dragen bij aan terugdringen schaarste aan accountants' De minister schrijft: "De kwartiermakers signaleren dat de publieke reacties [op de Portugese accountantsorganisatie] vrijwel unaniem negatief zijn en missen in die reacties het argument dat vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie een groot goed is. Daarnaast dragen nieuwe toetreders bij aan het terugdringen van de schaarste aan accountants." Kaag concludeert: "Ik zie met de kwartiermakers mogelijke voordelen van toetreding van accountantsorganisaties uit andere EU-lidstaten." Geen zorgen over toezicht Zorgen over het toezicht hebben Kaag en de kwartiermakers niet. Kaag schrijft: "De kwartiermakers zien voldoende mogelijkheden voor de AFM om scherp toezicht te houden." Er is in ons land een gebrek aan zogeheten 'oob'-accountants, kantoren die bevoegd zijn om beursgenoteerde bedrijven te controleren. Na het vertrek van negen oob-accountantskantoren sinds 2011 zijn er nog maar zes over. Daar hebben met name kleinere beursfondsen last van. Het beursgenoteerde Value8 heeft afgelopen voorjaar een oplossing gevonden voor dit probleem en voor de controle van de jaarrekening een Portugese accountant gecontracteerd.

