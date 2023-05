Value8 lost accountantsprobleem op

(ABM FN-Dow Jones) De Portugese accountant CFA gaat de boeken van de Nederlandse beursgenoteerde investeerder Value8 controleren. Dit maakte Value8 woensdag bekend.

CFA is een zogeheten oob-accountant, waardoor een goedkeurende verklaring betekent dat Value8 aan de regels van beursbedrijf Euronext voldoet en dus niet langer zou hoeven te vrezen voor een delisting.

Momenteel zit Value8, net als acht andere kleine fondsen, op het strafbankje van Euronext. Voor al deze fondsen geldt dat zij geen oob-accountant kunnen vinden.

Van zulke specialistische accountants die een Organisaties van Openbaar Belang mogen controleren, zijn er maar een paar over. Naast 'de grote vier' KPMG, EY, PWC en Deloitte zijn dit Mazars en BDO. In het verleden hadden ook Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly een dergelijke oob-vergunning.

"Omdat de bedrijven geen oob-accountant hebben, zijn ze niet in staat gebleken om hun gecontroleerde jaarrekening tijdig te deponeren. Ze blijven hierdoor in gebreke voor wat betreft onze noteringsvereisten. Het aanstellen van een oob-accountant is een vereiste zolang men in de huidige setting in Amsterdam genoteerd wil blijven", zei René van Vlerken van Euronext begin mei tegen ABM Financial News.

CFA is een Portugese oob-accountant die zich heeft geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Medio maart dit jaar heeft CFA van de AFM toestemming gekregen om haar diensten als accountant in Nederland aan te bieden, aldus Value8, dat inmiddels Euronext op de hoogte heeft gesteld van de benoeming.

"Het oplossen van het oob-probleem stond hoog op ons wensenlijstje", zei CEO Peter Paul de Vries van Value8 in een toelichting op het nieuws.

"Wij hebben al eerder aangegeven te verwachten een oob-accountant te zullen kunnen contracteren. We hebben gewoon gedaan wat we gezegd hebben. Natuurlijk hoeven we niet van de beurs af", voegde De Vries toe.