Geen explosie graanprijzen

De grondstoffenmarkten reageerden met bescheiden prijsstijgingen van de voedselprijzen op het bericht dat Rusland stopt met het naleven van de graandeal. In een reactie steeg de graanprijs van $640 naar $738: een stijging van 15%. De prijs van sojabonen liep op van $1.425 naar $1.498, een stijging van iets meer dan 5%.

De graandeal is een jaar geleden gesloten door de VN, Turkije, Oekraïne en Rusland. Onder deze overeenkomst was, ondanks de oorlog, de export van landbouwproducten vanuit Oekraïne mogelijk. Uiterlijk maandag had de deal weer verlengd moeten worden. Door het klappen van de graandeal werden aanvankelijk flink hogere voedselprijzen verwacht. Maar prijsexplosies zijn tot nu toe uitgebleven, zeker in vergelijking met de prijsdalingen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Ondanks het recente herstel staan de prijzen van zowel graan als die van sojabonen lager dan aan het begin van 2023. De graanprijs noteert thans 7% onder de beginstand van dit jaar; die van sojabonen is YTD zo´n 2,5% gedaald.

Als we wat langer terugkijken, dan valt op dat de voedselprijzen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne per saldo flink zijn gedaald. Graan is in die periode in prijs bijna gehalveerd van $1.363 naar nu $738. Sojabonen kosten sinds begin 2022 ruim 15% minder: $1.775 toen, nu $1.491.

Op korte termijn signalen van bodemvorming

Puur technisch bekeken vanuit de langetermijngrafiek ontwikkelt de graanprijs zich nog in een dalende trend. Ik bespeur wel een mogelijke hogere bodem rond $622. De prijs van sojabonen tendeert zijwaarts, maar vormt eveneens een potentiële eerste hogere bodem rond $1.425.

De mogelijke hogere bodems die zich zowel in graan als bij sojabonen aftekenen wijzen op bodemvorming bij de voedselprijzen. Wellicht dat het klappen van de graandeal toch nog effect gaat sorteren. Goed om in de gaten te houden.

In deze column bekijk ik de koersontwikkeling van graan en sojabonen.

Prijs van sojabonen zoekt naar richting

De prijs van sojabonen zet tussen $1.555 (februari) en $1.568 (begin juli) een serie gelijke toppen neer. Per saldo is de koersontwikkeling sinds eind vorig jaar vlak tussen $1.270,75 (bodem van 2 juni) en $1.568 (top van 30 juni).

Mogelijk is er begin juli een eerste hogere bodem rond $1.425 gevormd. Dit kan een eerste signaal van bodemvorming zijn.

Bij sojabonen tendeert de 200-dagenlijn zijwaarts. Dit duidt op neutrale technische omstandigheden.



Graan legt de koersdaling stil

De graanprijs noteerde dit voorjaar op het laagste punt sinds medio 2021. Een belangrijke technisch verzwakking is opgetreden nadat de voormalige steunzone rond $700-$720 werd gebroken.

Ook ligt de stijgende trend achter ons. De weerstand ligt rond $797,50 (van 17 februari). Sindsdien beweegt de graanprijs zich zijwaarts met steun rond $565,50 (bodem van 11 december 2020). Let wel op de eerste mogelijke hogere bodem rond $622 van begin juli. Dit wijst in de richting van bodemvorming.

De 200-dagenlijn laat nog een dalend verloop zien, terwijl de graanprijs eronder beweegt. Deze combi geeft een negatieve technische conditie weer.