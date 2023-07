Geen explosie graanprijzen

Het gaat gewoon goed en dat gaan we samen vieren!!!!



De prijzen in supermarkten zijn tientallen procenten gedaald en de inflatie is veranderd in deflatie!!. Dit jaar gaan de prijzen over de hele linie ongeveer 8,35% omlaag terwijl de lonen 6,42% stijgen. Dit betekent een koopkrachtstijging per nederlander van bijna 15%!!!!!!



Dankzij het beleid van het kabinet (Rutte team VVD en Kaag team D66 GROTE KLASSE!!!!!!) draait de economie als een tierelier en klotst het geld tegen de plinten.



Oekraine heeft de vreselijke oorlog (ergste oorlog sinds WOII) tegen rusland overtuigend gewonnen, hoewel we nog tot 2030 moeten wachten voor de definitieve vrede. Dankzij Zelenski en zijn team GROTE KLASSE.



De Euro en Dollar winnen dagelijks aan koopkracht dankzij het beleid van de centrale bankiers (Lagarde team ECB en Powell Team FED grote klasse!!!!!!) dit betekent ook voor de toekomst stijgende welvaart en stijgende koopkracht voor iedereen.



Het gaat gewoon goed en dat moeten we samen vieren, we leven in de mooiste tijd ooit en dat is een feest meer dan waard!!!