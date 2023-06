Vergeet Tesla, VW en de rest: BYD verovert de wereld

Van 6 mei 2011.

Let wel, Tesla was toen nog geen jaar genoteerd - en niemand die zich erom bekommerde. Sowieso was elektrisch rijden toen nog iets exotisch, een Willie Wortel-nichemarkt. Niemand kon de doorbraak bevroeden. Op nota bene Charlie Munger na, doorgaans niet de vlotste als het gaat om beleggen in Iets Nieuws.

Als er namelijk iemand is die het verschil weet tussen woorden en cijfers, is hij het wel. Deze émincence grise belegt niet in mooie verhalen, gebakken lucht en - excusez le mot - gelul, maar in harde, zo zeker mogelijke, toekomstige kasstromen.



Ons olijke duo - Munger en Buffett - kocht ze in 2008. Dat moet dan voor ergens tussen 5HKD en 15HKD zijn geweest, tegen dito keer de winst. Typisch voor de heren weer: ten tijde van deze uitzending was de koers zichzelf de grond in aan het boren, en dan zo laconiek. De jaren daarna deed BYD ook niet heel veel. Pas in 2020 ging de vlam in de pan.



Een Chinees aandeel in HKD, ehm: hoe verhoudt dit zich? Zo. Dit is vanaf de beursgang van BYD dik twintig jaar terug.



Mist u nog een naam, maar die moet even apart, want anders gaat dat plaatje helemaal uit het lood. Vanaf 29 juni 2010, de beursgang van Tesla. Die toen niemand opviel.



BYD is de grootste Chinese autofabrikant, maar het is geen pure play EV-producent. Dat is dan wellicht ook aan dit plaatje af te lezen. En let wel, de Amerikaanse beurs ligt heel wat beter dan die van Hongkong en is zelfs twee keer zo duur. Het plaatje is sinds de beursgang van Rivian.



Kijk aan, het aandeel BYD is mooi afgekomen, de wereld ligt open en hup, erin dan maar? Dan is hier de koude douche: Berkshire Hatahway zit aan de verkoopkant. Het fonds verkoopt plukken.



En dat is opvallend, want BYD is inderdaad bezig aan een wereldwijde doorbraak. Wat een fraai uitputtend verhaal weer van Bloomberg.

BYD, already China’s biggest car brand, has quickly expanded its EV sales in Asia, Europe and Latin America https://t.co/eCmkrTG1Ax via @BW — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2023



Het stuk is zo lang en er zitten zoveel plaatjes in, dat deze drie alinea's er vast wel af kunnen? Conclusie: de Chinezen komen eraan met BYD aan kop. Maar wel met Buffett en Munger aan de handrem, want die hebben met een reeks verkopen hun positie teruggebracht naar nu 9,87% van een paar jaar terug nog ruim 20%.



Munger lichtte in februari op CNBC een tipje van de sluier op: pricey.



En, zo is te lezen in een stukje van Reuters, er is misschien nog een clou. Ja, auto's en intussen elektrische wagens maken is niet alleen voorbehouden aan een happy few, zoals Apple, Nvidia, TSMC en ASML alleenheersers zijn. Dus is er concurrentie en de wereld veroveren houdt in dat marges even niet op de eerste plaats komen.

Vanaf de jaren zestig kostte het Japanse autofabrikanten jáááren om de markten in de VS en Europa te veroveren. Want niemand wilde dood gevonden worden in een Datsun of Toyota. Ze waren echter veel goedkoper, veel beter (Franse auto's roesten al in de folder, heette het toen), veel betrouwbaarder en vooral veel zuiniger.

Dat telde na de eerste oliecrisis vijftig jaar geleden, en sinds die tijd schaamt niemand zich ervoor om in een Jap te rijden.

Zo moet wellicht het Westen ook wennen aan het idee om in een Chinees te rijden. Als een BYD-EV van zeg €25.000 net zo goed en mooi is als een Tesla of VW van €50.000, kán dat snel gaan.



De vraag is alleen of u er nog in moet beleggen. Want inderdaad, BYD is prijzig tegen 24,6 keer de verwachte winst. Tesla is een geval apart, maar de klassieke autofabrikanten noteren tegen waarderingen van brakke banken. Volkswagen doet zelfs maar 4,4 keer de verwacht winst!



BYD is dus duur, maar wás nog veel en veel duurder:



Dit is het langste plaatje en zie hoe BYD zelfs hype-waarderingen heeft gekend.



Nu BYD aan een wereldwijde opmars begint, volgen meer Chinezen en begint de shake-out en concurrentieslag. Wat dat betreft is het een teken aan de wand dat Tesla al prijsverlagingen doorvoerde. Het draait nu om marktaandeel en nogmaals, even niet om marge. En de auto-industrie is traditioneel al lagemargebusiness.

Zo kunnen auto-aandelen achterblijven de komende jaren zelfs als de EV's hard gaan, of is er in ieder geval geen of weinig aandeelhoudersreturn. Daar is het ook de markt niet voor, in deze hogerentejaren. Groei was het toverwoord in de gratisgeldmarkt, maar betaal dat nu maar lekker zelf, is het motto.

Tot slot nog deze fraaie docu met heel veel historie, feiten en cijfers. Vind iets van China en Chinezen, maar ze denken ver vooruit en zijn hier al decennia mee bezig. De fantasie: het kan heel goed dat waar Jan met de Pet het eerst met een benzine-Jap deed, hij nu in een elektrische Chinees stapt, plat gezegd.

Of dat voor u als aandeelhouder mooie returns oplevert is vers twee. Munger is daar niet van overtuigd, zo te zien. Zijn belegging in BYD noemt hij een van zijn beste, hij neemt (gedeeltelijk) winst en beproeft zijn geluk niet nog een keer.

Nog één idee: omdenken en juist de goedkope VW's van deze wereld kopen.

Want stel dat de Duitsers en/of Japanners en Amerikanen de Chinezen toch verslaan, of standhouden zoals onze oosterburen destijds de Japanse concurrentie het hoofd boden. Niettemin, dat moet bijna wel ten koste van marges en aandeelhoudersreturn gaan.



De auteur is long Tesla