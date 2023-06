Nee! Ja hoor, één keer raden wie gisteren Coinbase op de dip kocht

Ze heeft een voorkeur voor dips kopen en ze heeft een voorkeur voor hoog risico. Dat wisten we al. Deze is wel erg gewaagd. Ja, als het goed gaat dan kan het big, big kassa zijn. Maar als het niet goed gaat...

Cathie Wood's funds boosted their Coinbase stake as shares slumped after the SEC accused it of operating an unlawful exchange $COIN $ARKK https://t.co/uOLsIRzoyU via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 7, 2023



Yahoo Finance meldt alleen de feiten, er zijn geen quotes van Cathie Wood over het hoe en waarom van deze aankoop. Citaat:

Three Ark Investment Management LLC funds, including Wood’s flagship Ark Innovation ETF, bought 419,324 shares of the cryptocurrency exchange operator Tuesday as it tumbled as much as 21%, data compiled by Bloomberg show. The SEC made similar charges against Binance Holdings Ltd. Monday.

Ark is the fourth-largest holder of Coinbase and has been adding to its stake on dips for nearly a year despite crypto-market volatility caused by issuing including the collapse of Sam Bankman-Fried’s empire, a widening US regulatory crackdown, and a spate of bankruptcies among companies in the industry.

U ziet de maximale en huidige daling. Zijn er meer vrijwilligers, of moeten we die gaan aanwijzen?



Hoest kuch, leest u anders de laatste fundamentele analyse over Coinbase nog even na.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023



Dit is Ark Innovation ETF sinds de start eind 2014. Underperformance dus



Haast en risico

Sinds de lancering van ChatGPT blijft het actieve beleggingsfonds ook al achter, maar dit verschil komt door Nvidia, dat Wood niet heeft.

Het is een fenomeen onder gokkers en ook op de beurs: wie veel heeft verloren of achterstand heeft goed te maken, heeft de neiging steeds meer haast te krijgen en risico te nemen.

Zeg maar of Wood hier misschien ook last van heeft.