Slotcall: AEX knijpt 'm vandaag met usual suspects weer in hoofdrol

mei zit er op en zo ziet de jaartussenstand er uit.

Zoek de verschillen, heet het dan.

Die zijn er.

En hoe.

Daarom: vergeet niet te stemmen!



Zoek de verschillen, dat geldt ook voor het Damrak. Heel grof, want er zijn uitzonderingen: eerst chippers, dan defensief, financials en cyclisch. Dat Randstad dé daler is heurt ook zo met een recessie in aantocht en misschien al onder de leden. Chippers zijn ook cyclisch, de cijfers bewijzen het, maar leve de AI fantasie?

Dat is maar het gedeeltelijke verhaal. Onze chippers lopen al lang mee, kennen de industrie van haver tot gort, stonden ook aan de wieg daarvan en verdienen gewoon geld. Ook nu het minder gaat. En de vooruitzichten zijn eindeloos. Bij Randstad is het toch even afwachten hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.

Voor de economie kijkt u vooral naar hypercyclical ArcelorMittal. Dat is ook wel eens erger gedaald met een dreigende recessie en dat is heel zacht uitgedrukt. Zo bezien presteert het fonds goed, of de economie houdt zich staande. Beide kan ook.



Tja en zo hebben we een beurs op twee snelheden. Fondsen als Wolters Kluwer, RELX en Heineken turven all time highs dit jaar en dat geldt ook voor Besi. Vandaag dan even niet, maar wat een fonds.



Aan de andere kant van het spectrum vechten fondsen als CM.com en Ebusco met eigen koers en grafiek. Wat dacht u van PostNL? Dat zet vandaag helaas weer een nieuwe low neer:



De AEX (oranje) is het gewogen gemiddelde van al die stijgers en dalers en per saldo zijn we sinds eind januari niet veel opgeschoten. Stijgen is leuker, maar u kan ook stellen dat de beurs goed blijft liggen met die enorme Wall of Worry met nu de Washingtonse Ceiling of Worry als meest actuele risico voor de markten.

Onze tienjaarsrente (paars) laat nog altijd dagelijks grote uitslagen - wie kijkt er nog op van tien basispunten meer of minder op een dag? - maar is per saldo ook aan het zijwaartsen. Eén ding is wel veranderd: vorig jaar liepen aandelen en rentes bijna perfect tegen elkaar in en dit jaar correleren ze gezellig samen.



Bloomberg over die debt ceiling, vannacht stemmen?

President Joe Biden and House Speaker Kevin McCarthy’s debt ceiling deal is heading towards a vote Wednesday, having cleared a key hurdle in the House Rules committee Tuesday night.

Just days remain to avoid a debt default, with Congress racing to pass the measure before June 5, when Treasury Secretary Janet Yellen has warned the US could run out of money.

Biden and McCarthy are both confident the measure will pass. There’s some consternation amid the conservative ranks though, with some saying McCarthy has granted too many concessions to Democrats.

Om het verhaal maar even af te ronden, met de omzet- en winstverwachtingen van de AEX wil het maar niet vlotten. Ondanks dat de stijgende dollar nu weer in dat voordeel tikt. De index doet nu 14,8 de verwachte winst. Dat is wellicht noch duur, noch goedkoop. Kwaliteit is echter bijna allemaal duur.



Voor de volledigheid zijn hier ook nog de maandscores (AEX ) en aan het einde van dit stukje ziet u de daguitslagen.



Twee gescheiden crypto werelden?!

Onze beleggersdesk heeft vandaag even geen Nederlandse fonds updates, maar er is genoeg te beleven. Martin Crum heeft een zeer lezenswaardig stuk over... decoupling in het crypto wereldje?

Beleggers willen snel kunnen handelen tegen een marktconforme koers, tegen acceptabele kosten en op elk gewenst moment. Dat is de afgelopen anderhalf à twee jaar bepaald niet gelukt, en Wall Street ziet nu zijn kans schoon.



De gevestigde orde op Wall Street staat onder streng toezicht. Dat kost weliswaar geld, maar biedt tegelijkertijd beleggers wel de zekerheid dat er wordt opgelet, waardoor de kans op deconfitures zoals met FTX aanzienlijk kleiner is.



Financiële spelers als Standard Chartered, de Japanse broker Nomura, de Amerikaanse broker Charles Schwab, market maker Citadel Securities en het door de Beleggersdesk gevolgde Virtu Financial springen nu alsnog op de cryptotrein.



Institutionele spelers stellen bijzonder hoge eisen aan betrouwbaarheid, snelheid en correcte handelskoersen - veel meer dan de gemiddelde retailbelegger. En daarin schuilt het gevaar, althans voor die laatsten.



Het is verre van denkbeeldig dat er twee markten zullen ontstaan: een voor de professionele beleggers en een voor de retailbelegger. De kleine belegger kan zaken (blijven) doen met bijvoorbeeld Binance.

Institutionele spelers zullen in zee gaan met traditionele financiële aanbieders van custody-diensten. De transacties worden dan gescheiden uitgevoerd door de Virtu Financials en - zeker niet te vergeten - de Flow Traders van deze wereld.

Netflix

Onze analist Niels Koerts is enthousiast over de toekomst van Netflix om tal van redenen. Is het echter ook nog een koop en wat is het koersdoel?

IJzersterk verdienmodel

Competitief voordeel ten opzichte van belangrijkste concurrenten

Winstgevendheid stijgt dit decennium naar verwachting jaarlijks met double digits

Gunstige groeivooruitzichten ruimschoots verdisconteerd in aandelenkoers

Genmab

Peter Schutte kijkt naar de aloude Deens-Nederlandse biotech Genmab.

De resultaten over het eerste kwartaal vormen voor Genmab geen aanleiding de eerder afgegeven prognose voor geheel 2023 te wijzigen. De omzet zal naar verwachting uitkomen op DKK 14,6-DKK 16,1 miljard, tegen DKK 14,6 miljard over 2022.

De operationele kosten schatten de Denen nog altijd in op DKK 9,8 -DKK 10,6 miljard (2022: DKK 8,2 miljard) en het operationeel resultaat op DKK 3,9-DKK 6,2 miljard (2022: DKK 6,4 miljard).

Wij vonden deze outlook wat teleurstellend, maar het concern boekt wel vorderingen met zijn programma's en heeft nu dus weer een medicijn erbij.

Overigens lopen studies naar de werking van EPKINLY wel door om de veiligheid en bijwerkingen verder in kaart te brengen. Ook is het onbekend of het werkzaam is bij kinderen.

Brede markt

Voor we naar de koersen kijken, moeten we eerst door een reeks macrodata heen. Want er is heel veel vandaag, dit zijn alleen nog maar de belangrijkste en meest voorlopende. Van vannacht, de Chinese heropening dit jaar is een economische teleurstelling, of is dit te stellig? De inkoopmanagersindex mei viel vannacht tegen.



Dat deed vanmiddag die uit Chicago ook! Dit is een recessiestand. Nu is de economie van handels-, derivaten- en commodity-stad Chicago nog cyclischer en volatieler dan de koers van Nvidia, maar toch.



Gelukkig daalt de Duitse inflatie hard. Nogal wiedes met een recessie daar, denkt u wellicht, maar lager is lager. Central banken verkrappen, economie op slot en inflatie omlaag: was dat ook niet het idee? Voilá in goed Duits.



Daar past deze hier goed bij, wie weet hebben we het binnenkort al niet meer over inflatie:

Even checken, de Bloomberg Commodity Spot Index is inderdaad flink aan het dalen en lijkt zelfs te versnellen:



Tot slot, de Amerikaanse arbeidsmarkt is maar niet echt stuk te krijgen gelet op de uitstaande vacatures (JOLTS)



Komen we eindelijk bij de koersen uit. Geklokt op het Amsterdamse slot, aandelen staan ruim in de min en op de dollar en goud na daalt alles. Goud is een opmerkelijke stijger met die oplopende dollar? Misschien een vlucht in veilig. Crypto krijgt er ook van langs.



De rentes dalen flink, ofwel veilig staatspapier wordt gekocht.



Stijgende dollar, EUR/USD bevestigt de risk-off gedachte.



Want:

Beursplein 5

UBS verhoogt Besi naar €128 en verlaagt Galapagos naar €40, dat zijn de bankenadviezen voor vandaag. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets op het Damrak? Zeker. De grote gemene deler is - uitzonderingen zat - dat tech en waarde nog aardig blijven liggen, cyclicals doen dat minder en financials zijn uit de gratie. En fondsen waar nog wel een wat te doen is krijgen er van langs, zie Just Eat Takeaway en PostNL maar.

Kijk naar de grafiek, krijgt Adyen weer momentum?

Relx krijgt een verhoging van Bank of America, vandaar

Unilever en KPN bewijzen vandaag hun defensieve kwaliteiten

Wat blijven ASMI en Besi goed liggen na al dat stijgingsgeweld. Dat geldt niet voor ASML

Philips zit nog in dat korte opgaande trendje, maar veel rek is er niet

De EU bankenindex daalt -1,8%, ofwel ING komt nog aardig weg, maar ABN Amro niet. Is dit omdat de ECB de teugels aan haalt? Buffers moeten omhoog. Misschien dat daarom de verzekeraars ook even hun eigen polis kunnen doornemen, wat een dalingen

??The financial stability outlook remains fragile, with tighter financing conditions testing the resilience of people, firms, property markets and governments.



Read more about how the financial system is faring in our Financial Stability Review https://t.co/cesUgJN8Mc



