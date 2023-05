Nvidia leert Europa bitter technologielesje

Inderdaad. De verrassing bij Nvidia is dat het niet bij AI-gebral in persberichten blijft, maar dat inderdaad de AI-omzet al brult.

#NVIDIA is capitalizing massively on the #ArtificialIntelligence boom!



- The company expects sales of USD 11 billion between May-July against USD 7.2 billion expected.



- Its market cap rose more than USD 200 billion after hours. For comparison, #SAP the biggest company in… pic.twitter.com/KquxIwFpxk — jeroen blokland (@jsblokland) May 25, 2023



Ja, het is een wedstrijd op twee snelheden. Het is ontegenzeggelijk technologie dat vooral waarde schept op de beurs. Dat wil niet zeggen dat blue chips geen geld verdienen, verre van dat, maar waardecreatie is iets anders. De market caps of beurswaardes maken dat klip en klaar duidelijk. Kijk mee met ASML als rode draad.

Zie hier de AEX, waar ASML aardig richting de gezamenlijke waarde van traditionele supermachten Shell en Unilever gaat.



In Europa is ASML ook het grootst, na de chocolade van Nestlé en de luchtjes van LVMH. Oh ja, Novo Nordisk moet u even door 7,45DKK delen voor euro's. Datafoutje.



Binnen internationale chipindex SOX moet ASML Nvidia, TSMC (in de tabel staat ook een fout, het is $442 miljard) en Broadcom voor zich dulden.



In de Nasdaq 100 valt ASML zelfs net buiten de top 10:



ASML zit niet in de S&P 500, waar alleen good old Warren Buffett en Charlie Munger zich staande houden te midden van de techies. Maar ja, beide heren zijn dan weer behangen met Apple.



Ja, de grote waardecreatie zit bij de technologie van Amerikanen en Chinezen, gevolg door Korea en Taiwan. Japan schakelt bij om de achterstand in te halen. En Europa? Amper tech en het is hier geen topprioriteit. En de auto-industrie is de volgende? China komt. En anders straks India en de rest wel?