Slotcall: AEX is streken nog niet verleerd en drama Aalberts en Fastned

En toen was de winst van de afgelopen twee weken weer weg. In één keer.

Wat een dag... maar met vanavond nog Fed-notulen en vooral cijfers van Nvidia (nu -2,7%) nabeurs is er nog veel mogelijk. De AEX laat ons lelijk in de steek vandaag met -1,6% en - zo meer - veel fondsen lijden forse verliezen. Toch maakt het voor het (technische) beeld allemaal nog niet zoveel uit: zijwaarts.



En meteen staat de CBOE VIX Index weer boven 20, ofwel de volatiliteit loopt op. Helaas, Flow Traders profiteert amper. Dat moet het ook echt van explosies boven 30-40 hebben. Maar met dat schuldenplafondgedoe is hier wellicht meer mogelijk.



Laten we maar meteen naar de opvallendste bleeder van vandaag kijken. Was getekend, toenmalige CEO en oprichter Jan Aalberts van het gelijknamige conglomeraat in een interview met ManagementScope in 2010:



Aalberts' opvolgers Wim Pelsma kwam inderdaad uit eigen gelederen. Zijn beoogde opvolger Stéphane Simonetta is dat niet. Die komt van het Deense Grundfos. Helaas is dat bedrijf niet beursgenoteerd, anders konden we mooi kijken of die man een beetje van wanten weet, maar hij komt wel uit dezelfde wereld.

Grundfos is the largest pump manufacturer in the world, based in Denmark, with more than 19,000 employees globally, schijft Wiki, Het bedrijf haalt omgerekend deze jaren iets van €3 miljard omzet per jaar en dat is vergelijkbaar met Aalberts. De orderbriefjes vermelden niks, maar zepert Aalberts op hem en/of de cijfers?

Wat een zeperd is het. Op hoog volume ook. Tja, een trading update met plussen en minnen, maar door de bank genomen zijn het geen geen slechte cijfers. Misschien zijn er dus twijfels over de nieuwe CEO en dat op een bar slechte beursdag. Dan kan het gebeuren dat een aandeel zomaar aan diggelen wordt geslagen.

Er stond ook niet één keer het trefwoord AI in persbericht. Tja, die fout moet je als bedrijf anno nu ook niet meer maken :-) Kijk nier raar op dat ze nu bij Nvidia nog met man en macht zoveel mogelijk zinnen met AI in het persbericht aan het proppen zijn, want die cijfers moeten echt niet missen om 22:00 uur...?



Onze analist Peter Schutte over Aalberts:

Het concern herhaalt de zin dat het de strategie genaamd 'accelerates unique positioning' ongenadig zal blijven uitvoeren. Dat impliceert dus investeren in het versterken van marktposities door innovaties en capaciteitsuitbreidingen.



Het segment verduurzaming van gebouwen zal het gezien de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten niet op korte termijn gemakkelijk krijgen. Daar staan aanhoudend gunstige omstandigheden voor de andere segmenten tegenover.



De markt is wellicht ook wat teleurgesteld dat de nieuwe CEO van buiten de Aalberts-organisatie komt. Dat mag zo zijn, maar Simonetta heeft veel ervaring.



Aalberts streeft naar een Ebita-marge van 16-18% in 2026 (2022: 15,5%). Wij denken dat dit ondanks tegenwind bij het grootste onderdeel nog altijd zeer realistisch is, zij het misschien wat minder uitbundig.



De verhoogde exposure aan groeimarkten als semicon zal dit doel ondersteunen. Voor dit jaar rekenen wij nu op een vlakke marge van 15,6% oplopend naar 16,1% in 2024. De winsttaxaties hebben we ongemoeid gelaten.

Fastned

Grootste daler vandaag is Fastned en dat is een raadsel. Het enige nieuws is dat Michiel Langezaal en Bart Lubbers klaar zijn met verkoop deel van hun porto. Dat is echter al maanden bekend dat ze dat doen en het bericht van gisteren is alleen maar de bevestiging dat ze klaar zijn. Zeg maar of dit dan ook de trigger voor die -9,2% is.

Misschien hebt u die ook gehad, deze week stuurde Fastned ook een mailing uit met daarin een reclame voor een 5,5% obligatielening. Is dat niet een beetje vreemd voor een beursgenoteerd bedrijf? Want een notering is in eerste instantie toch echt bedoeld om gemakkelijk toegang tot de kapitaalmarkt te krijgen.



Allianz

Onze analist Niels Koerts stort zich nog even op de Duitse verzekeraar Allianz, waar net als bij die van ons de aandeelhouders-return over de plinten klotst. Welke moet u hebben?

Op 10 mei kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €1,5 miljard aan. Dit programma loopt tot en met het einde van het huidige boekjaar 2023. De huidige market cap van Allianz bedraagt €85,5 miljard, wat een buyback yield impliceert van 1,8%.



Omdat de verzekeraar in het eerste kwartaal al voor €700 miljoen aan eigen aandelen heeft ingekocht, ramen we het totale aandeleninkoopprogramma op €2,2 miljard. Dat is 2,6% van de huidige beurswaarde van Allianz.



Verder biedt de Duitse verzekeraar een aantrekkelijk dividendrendement van 5,7%. Het bedrijf stelt zich ten doel om deze uitkering jaarlijks met 5% te verhogen. De winstgevendheid en balans zijn voldoende om dit te bewerkstelligen. Op deze manier stroomt er dit jaar 8,3% in de richting van de aandeelhouders.



De Nederlandse verzekeraars zijn ruimhartiger voor beleggers. ASR vormt een uitzondering, maar dat komt door de overname van Aegon Nederland. CEO Jos Baeten kiest ervoor om extra geld in kas te houden, zodat het bedrijf in de toekomst het belang van Aegon in ASR langzaam kan terugkopen.

En zo'n rode dag als vandaag is mooi geschikt om eens deze aandelen bij u onder de aandacht te brengen.

Of deze misschien van ondergetekende, want bij de (Franse) luxemerken loopt de mascara ook flink uit vandaag.

Die Amundi S&P Global Luxury ETF is trouwens actief beleggingsfonds met drie managers die 80 aandelen beheren en accenten zetten



Ziet er leuk uit, maar ik heb persoonlijk liever passief fonds. Want blunderen doe ik liever zelf, dan dat ik daarvoor dure manager moet betalen https://t.co/BqUsXAu9iB pic.twitter.com/bqkIGhuAAv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 24, 2023



Brede markt

Het Damrak is nog niet eens de slechtste Europese markt. Eingelijk komen we nog goed weg, want halverwege de middag deed de AEX -2,0%. Het is gewoon een ouderwetse sell-off. Olie stijgt dan nog wel en kijk ook die oplopende dollar eens en oh, crypto. Oh ja, CNBC nog even over dat schuldenplafond. Weer niks...

Negotiations over raising the U.S. debt limit resumed Wednesday, and the two sides were still miles apart with only eight days left to pass a bill before the earliest date the U.S. could face serious risk of default.



De rentes houden zich zowaar koest vandaag.



Beursplein 5

Met de bankenadviezen zijn we snel klaar vandaag, geen wijzigingen. U kan op het plaatje klikken voor de details, maar daar wordt het niet anders van.



Verder nog iets? Nou, hebt u even... Het is dus een ouderwetse woensdag gehaktdag die geen grote gemene delers kent. Waarde, groei, finnen en cyclisch kakelen als kippen door elkaar heen. Bij de meeste grote dalers is er geen nieuws. Het is het brede marktsentiment dat broeken op enkels trekt.