Verkoopdruk Tesla houdt aan

Elon Musk heeft afgelopen tijd flink wat te verduren gehad. In de eerste maanden van 2023 moest hij de prijs van een nieuwe Tesla-auto al 6 keer verlagen. Daar kwam vorige week de mislukte testvlucht van raket Starship van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX bij.

En als klap op de vuurpijl is de beurskoers van Tesla, Elons paradepaardje, gekelderd. In april is er 20% van de beurswaarde verdampt, sinds de koerspiek rond $217,65 op 16 februari is er een kwart verlorengegaan. Ook afgelopen week is Tesla op de beurs, met een koersdaling van ruim 10%, flink afgestraft na tegenvallende winstcijfers. Hierbij staat steun $163,91 (bodem van 13 maart) serieus onder druk.

Wild koersverloop

Zo zet het wispelturige koersverloop van Tesla zich voort. Het belangrijkste technische signaal bij Tesla was de hoofd-en-schouderformatie, die eind vorig jaar neerwaarts voltooid is. De daling onder de neklijn rond $200 genereerde toen een langetermijn-verkoopsignaal (zie de uitleg van de hoofd-en-schouderformatie onderaan dit artikel).

Na een daling tot $101 is de koers van Tesla in januari ruim verdubbeld, en na een high rond $217 twee maanden geleden heb ik hier aangegeven dat de accu van Tesla weer leegraakte. De actieve belegger die met de rally was meegelift had toen winst kunnen nemen.

Vooralsnog is het technische plaatje van Tesla weer negatief en zijn de vooruitzichten slecht. Voor de korte termijn zit de koers opgesloten tussen $163,91 (bodem van 13 maart) en $217,65 (top van 16 februari). Op lange termijn is het koersverloop negatief en kan een daling richting $101 niet uitgesloten worden.

Vandaag bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes van Tesla.

Tesla nog kwetsbaar

Tesla bewoog de afgelopen maanden technisch bezien zijwaarts tussen steun $163,91 (bodem van 13 maart) en weerstand $217,65 (top van 16 februari). De lagere toppen rond $191,58 en $207,79 gaven wel verkoopdruk aan, dus een serieuze waarschuwing. Dit geeft aan dat Tesla kwetsbaar is.

Na de doorbraak onder steun $163,91 wordt $101,81 het volgende neerwaartse koersdoel. Ik zie geen tussenliggende technische steunniveaus.

De dalende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Tesla relatief bezien slechter presteert. De zwakke moneyflow (onderste helft van de grafiek) geeft aan dat er geld aan het aandeel wordt onttrokken.

Tesla is vastgelopen op voormalige weerstandslijn

De echte weerstand bevindt zich rond $217,65 (top van 17 februari).

Tesla heeft in de afgelopen jaren een wildemansrit achter de rug:

Op 26 maart 2020 noteerde Tesla $23,37.

Zo’n 1,5 jaar later op 1 november 2021 werd een all-time high rond $414,50 aangetikt, een stijging van ruim 1.650%.

Vervolgens ging de koers 75% onderuit naar $101,81.

Ten slotte vond afgelopen maanden een rally plaats naar $217,65.

Tesla is afgelopen maanden afgeketst op de voormalige steunlijn (rode stippellijn) tussen $201 en $217. In deze weerstandslijn herkennen we de neklijn van een hoofd-en-schouderformatie.

Deze oude steunzone fungeerde recent als nieuwe weerstand. Aangezien de koers hierop is afgeketst, blijft het technische langetermijnbeeld negatief.

Verder tellen we een aantal lagere toppen, die duidelijk consistente verkoopdruk weergeven. Na het all-time high rond $414,50 van eind 2021 signaleren we de volgende lagere koerstoppen:

Op 8 april 2022: $384,29

Op 19 augustus 2022: $314,67

Op 17 februari 2023: $217,65

Bij Tesla laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Bovendien is de koers tweemaal afgeketst op de 200-dagenlijn. Dit valideert een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator suggereert bovendien dat Tesla achterblijft bij de rest van de markt. Technisch bezien is de kou nog niet uit de lucht; de vrije val houdt dus aan.

Uitleg hoofd-en-schouder-topformatie

Deze uitleg is van mijn artikel over Tesla van 21 december 2022.

Een hoofd-en-schouder-topformatie is een koerspatroon dat voorkomt aan het einde van een lange opwaartse beweging. Deze topformatie wordt doorgaans ingeluid door een trendbreuk, meestal gevolgd door een of meer lagere toppen.

De daling onder voorgaande bodem(s) geeft een verkoopsignaal. Het volumeprofiel dient hoog te zijn bij de uitbraak en laag bij het herstel naar de onderzijde van de weerstand.

Koersdoel berekenen

De hoofd-en-schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie toppen. De middelste top, het hoofd, is altijd de hoogste. De twee toppen aan weerzijden vormen de schouders.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door top H gevormd, de schouders door de toppen S. Het patroon wordt voltooid met de neerwaartse doorbraak door de zogenaamde neklijn, die minimaal twee tussenliggende bodems verbindt.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (H) en de neklijn aftrekt van het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.