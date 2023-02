Tesla's accu raakt leeg

In de afgelopen 4 weken heeft Tesla een herstel van ruim 95% achter de rug. Na het low rond $101,81 op 6 januari tikte Tesla vorige week een intraday high aan rond $199.

Met deze imposante beweging is de weerstand $200,82 (top van 15 november 2022) op een haar na bereikt.

Tesla heeft in de afgelopen jaren overigens een wildemansrit achter de rug:

Op 26 maart 2020 noteerde Tesla $23,37.

Zo’n 1,5 jaar later op 1 november 2021, werd een all time high rond $414,50 aangetikt, een stijging van ruim 1.650%.

Vervolgens ging de koers 75% onderuit naar $101,81.

Tenslotte afgelopen week dus een rally naar $199.

Einde herstel mogelijk

Op basis van de volgende technische signalen is het niet uitgesloten dat het herstel hier zal stuklopen:

Ten eerste is Tesla sterk overbought geraakt.

Bovendien ligt er de horde $200,82 met vlak daarboven de dalende 200-dagenlijn, een dubbele weerstand dus.

In mijn blog van exact één maand geleden had ik aangegeven dat een ritje richting de voormalige neklijn $200 interessant zou kunnen zijn voor kortetermijntraders; nu de accu voor Tesla leegraakt, zou de actieve belegger die afgelopen weken met de rally is meegelift wat winst kunnen nemen.

Vandaag bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes van Tesla.

Tesla flirt met de weerstand $200,82

Tesla is het koersdoel rond weerstand $200,82 (gevormd op 15 november 2022) genaderd, binnen de stijgende trend. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. De steun van Tesla ligt pas rond $101,81 (bodem van 6 januari).

Tesla test steunlijn, die nu als weerstand zal fungeren

Tesla keert terug naar de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt een volgende steun op $91,00 (bodem van 14 augustus 2020). De weerstand bevindt zich dus rond $200,82 (gevormd op 15 november 2022).

Bij Tesla laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat Tesla achterblijft bij de rest van de markt.

