Vrije val Tesla houdt aan

Kan het nog gekker met Elon Musk moeten beleggers vorige week, na een aantal opvallende Twitter-acties van de topman, gedacht hebben.

Ja dus, deze week had de CEO in een poll gevraagd of hij zou moeten opstappen als topman van Twitter. Uiteindelijk heeft 57,5% Musk weggestemd en vindt dat hij inderdaad moet opstappen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC neemt Musk de uitslag van de poll serieus en is hij op zoek naar een nieuwe topman voor Twitter,

De koers van Tesla heeft, mede onder zijn escapades, te lijden gehad. Alleen al deze maand verloor het aandeel 37% op de beurs, sinds september is de koers ruimschoots gehalveerd.

Twee-derde aan beurswaarde verloren

Vanaf het all-time high rond $414,50, eind 2021, heeft Tesla bijna twee-derde aan beurswaarde ingeleverd.

Musk zelf zal er ook zelf debet aan zijn, want hij verkocht vorige voor meer dan $3,5 miljard aan aandelen Tesla, terwijl hij sinds eind 2021 in totaal voor bijna $40 miljard aan Tesla-stukken heeft afgestoten.

Technisch bezien racet Tesla het ravijn in. Ik heb hier al eerder aangegeven dat een cruciale steun gebroken was en het valluik naar de kelder open gegaan.

Je vraagt je wel eens af wat voor diepere beweegreden de Tesla-topman zou kunnen hebben voor zijn acties.

Hoofd & schouderformatie met een lange termijn verkoopsignaal

Het aandeel Tesla ligt er hoe dan ook als een dweil bij en is in een vrije val beland. Technisch is het aandeel verzwakt nadat een serie koersbodems rond $200 is gebroken.

Hiermee is een hoofd & schouderformatie voltooid en een lange termijn verkoopsignaal opgetreden (zie uitleg onderaan). De bodem van 2019 rond $91 vormt het ultieme koersdoel van de hoofd&schouderformatie.

Een tussentijds herstel is overigens niet uit te sluiten. Ten eerste is het aandeel in de recente vrije val sterk overbought geraakt, daarnaast nadert de eerste steun rond $126,37 (bodem van 30 oktober 2020) met rasse schreden.

Vandaag de technische plaatjes van Tesla, op zowel korte als lange termijn.

Kortetermijn: Tesla biedt een negatief technisch beeld

Tesla ontwikkelt zich binnen een duidelijke neerwaartse fase. De downtrend is versneld nadat de novemberbodem rond $163 is gebroken. Er ligt een eerste, maar niet ultiem, vangnet rond $126,37 (de bodem van 30 oktober 2020).

Het patroon van lagere toppen wijst op serieuze verkoopdruk. Tesla heeft weerstand rond $200,82 (top van 15 november).

De dalende relatieve sterktelijn (blauwe doorlopende lijn), die het koersverloop van Tesla vergelijkt met dat van de rest van de markt, geeft aan dat Tesla relatief bezien slechter presteert dan andere Nasdaq-aandelen.

De zwakke moneyflow (onderste helft van de grafiek) wijst erop dat er nog steeds kapitaal uit Tesla weglekt.



Langetermijn: Tesla heeft een lange termijn koersdoel van $91

Tesla ligt er technisch uitermate zwak bij. Het aandeel is serieus verzwakt nadat een serie koersbodems rond $200 is gebroken. Hiermee is een hoofd&schouderformatie voltooid en een lange termijn verkoopsignaal opgetreden (zie uitleg onderaan). De eerste steun ligt rond $126,37 (de bodem van 30 oktober 2020).

Na een doorbraak onder $126,37 wordt $91 het volgende neerwaartse koersdoel. De bodem van 2019 rond$ 91 vormt tevens het koersdoel op basis van de hoofd&schouderformatie.

Er ligt weerstand op $314,67 (de top van 19 augustus). De meest recente lagere top rond $200 vormde de pullback naar de neklijn. Deze lagere top valideert de hoofd&schouderformatie.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

B.O.B. (blauwe doorlopende lijn) krult naar onderen om en geeft aan dat Tesla slechter dan de markt gaat presteren.

Uitleg Hoofd&schouder topformatie

Een hoofd&schouder topformatie is een koerspatroon dat voorkomt aan het einde van een lange opwaartse beweging. Deze topformatie wordt doorgaans ingeluid door een trendbreuk, meestal gevolgd door een of meer lagere toppen.

De daling onder voorgaande bodem(s) geeft een verkoopsignaal. Het volume profiel dient hoog te zijn bij de uitbraak en laag te zijn bij het herstel naar de onderzijde van de weerstand.

Koersdoel berekenen

De hoofd & schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie toppen. De middelste top, het hoofd, is altijd de hoogste. De twee toppen aan weerzijden vormen de schouders.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door top A gevormd, de rechter schouders door de toppen S1 en S2.

Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn (lijn B), die de tussenliggende bodems verbindt.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (A) en de neklijn (B) aftrekt van het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen rond punt C.

Tussenliggend koersdoel

Een tussenliggend koersdoel rond X is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder (S2) en het uitbraakpunt (lijn B) af te trekken van het uitbraakpunt rond de neklijn.

Tostrams-website is vernieuwd

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuw platform voor Tostrams.nl. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast onze gebruikelijke technische analyses en alerts, ook het laatste beursnieuws bij ons te volgen.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.