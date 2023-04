Tradealot wordt Edge Capital

De Nederlandse fintech-onderneming Tradealot heet voortaan Edge Capital. De scale-up breidt haar portfolio van financiële diensten verder uit en richt haar pijlen voortaan ook op de markt van neutraal vermogensbeheer op basis van arbitragemethoden. Met de nieuwe naam en positionering wil Edge Capital de drempel om te beleggen door middel van vermogensbeheer zo laag mogelijk houden voor alle Nederlanders, ongeacht het beleggingsbudget. Eigen financiële strategieën Waar de focus in eerste instantie lag op zelf beleggen, richt Edge Capital zich vanaf nu alleen nog op marktneutrale strategieën. Dit zijn strategieën met geen of een laag koersrisico. Het bedrijf onderscheidt zich van de reguliere beleggingsondernemingen door een beroep te doen op voorspelbare zaken als rentes en premies. Hier is rendement te behalen ongeacht het beursklimaat. Dat kan door middel van eigen, intern ontworpen methoden en strategieën die op toekomstige parameters kunnen anticiperen. Edge Capital kan met zijn beleggingsfondsen een bovengemiddeld bruto maandelijks rendement van bijvoorbeeld 5% als doel hebben. Jaarlijks komt dit neer op een bruto rendementsdoel van 60%. In 2021 en 2022 haalde de financiële dienstverlener zelfs een brutoresultaat van niet minder dan 163,36%, ver boven het marktgemiddelde. Risico's acceptabel maken Beleggen betekent risico nemen. Edge Capital slaagt erin om die risico’s acceptabel te maken door alle ingenomen posities af te dekken, op verschillende markten zoals de optie-, future- en cryptomarkt. Afhankelijk van de investeringsstrategie kunnen klanten van Edge Capital kiezen uit een waaier aan beleggingsproducten zoals obligaties, ETI’s en beleggingsfondsen. Paul Lamain, oprichter van Edge Capital: "Deze nieuwe naam en positionering zijn een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling en groei van onze onderneming. De naam Tradealot sluit aan bij het voeren van een handelsplatform. Nu onze activiteiten veranderen, vinden we de naam Edge Capital beter aansluiten." "Dankzij ons productportfolio kunnen alle Nederlanders een eerste stap zetten richting slim beleggen, ongeacht het budget dat ze hebben. Bij Edge Capital staat innovatie voorop. Binnenkort lanceren we twee nieuwe producten die beschikbaar zijn in certificaten van 10 euro bij de meest gebruikte banken en brokers."

