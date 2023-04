Zo lekker ruikt de Franse beurs: <em>comme l'amour</em>; luxemerken stelen de show

De rijkste man ter wereld is een Fransman:

The world's richest man just got richer. The wealth of LVMH boss Bernard Arnault has topped $200B for the first time.@CarolineConnan reports https://t.co/0eoFajtfzA pic.twitter.com/uqApb53fui — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 5, 2023



Want het grootste EU-fonds - ASML pas er zowat twee keer in - is Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Zie hieronder; het is best fijn, als u daar zowat de helft van bezit. En vandaag tikt LVMH maar weer eens een all-time high aan. Want van luxe, waar we veel en veel te veel voor betalen, kunnen we geen genoeg krijgen.

De Bijenkorf is de buurman van de Amsterdamse beurs en dagelijks staat daar, weer of geen weer, van opening tot sluiting van de winkel een rij voor de Louis Vuitton-tassen. En op beurs staan we ook in de rij voor de aandelen. Heeft dat nog zin?



Eerst het plaatje met een omzet- en winstontwikkeling to the moon: wie wil hier nou niet van meeprofiteren?



Klopt de rekenmachine wel, deed het fonds in de afgelopen vijftig jaar gemiddeld 15,5% bruto per jaar?! Ter vergelijking, de ook niet misselijke MSCI World Index in euro's deed maar ruim 10%. U zet wel meteen dat LVMH er in de beruchte stagflatiejaren zeventig niets van bakte. Nu lijkt het fonds dé hedge daartegen.



Frankrijk: luxe en kanonnen

Uit Refinitiv: hoeveel merken heeft het concern wel niet?! Met de toenemende welvaart in de wereld en dan vooral in Azië is het fonds een no-brainer, toch? Want nieuw en snel geld mag graag dik doen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE is a France-based luxury group active in six sectors:

Wines and Spirits owns brands, such as Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy and Chteau d’Yquem, among others.

Fashion and Leather Goods owns brands, such as Luis Vuitton, Christian Dior and Givenchy, among others.

Perfumes and Cosmetics owns brands, such as Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh and Make Up For Ever, among others.

Watches and Jewelry owns brands, including TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet and Fred, among others.

Selective Retailing owns the brands DFS, Miami Cruiseline, Sephora and Le Bon Marche Rive Gauche, among others.

Other Activities includes its acquisition of Pedemonte Group, a jewelry producer and the arts brands, such as Les Echos, Royal Van Lent, and Cheval Blanc.

Nu komt het: LVMH is niet eens de enige. Liefst vijf van de Franse CAC 40-fondsen zijn pure play-luxemerken. Dit zijn de koersprestaties sinds de beursgang van Hermès. Alleen Amerikaanse technologie deed beter, en defensiebedrijven. Daarvan zitten er weer 3,5 in de CAC 40: Dassault, Safran, Thales (en Airbus).

Niet in beeld, maar de data van L'Oréal en EssilorLuxottica gaan even ver terug als die van LVMH en beide aandelen deden het ongeveer even goed. Kering volgde twee jaar later en vertelt hetzelfde verhaal. En het zijn geen misselijke fondsen: dit zijn de beurswaardes in miljarden euro's.

EssilorLuxottica 72,8

Hermès 198,91

Kering 72,11

L'Oréal: 223,8

LVHM 425,02

Samen een kleine €1 biljoen, ofwel bijna 60% van de marktwaarde van de CAC 40 (€1,67 biljoen)! De beurs van Parijs ruikt lekker, zoveel is zeker.



Kortom, wie wil er niet van zulke fondsen in porto... en ja hoor, de waardering is er dan ook naar. Strikt genomen zijn dit peperdure defensieve aandelen. Noem het luxefondsen... Kwaliteit heeft een prijs op de beurs.



Hier een paar fundamentele basics, het zijn allemaal verwachtingen:



Zuinige dividendrendementspercentages dus, maar de groeicijfers zijn wel mooi. Kopen ze ook een beetje aandelen in? Dat valt - op L'Oréal na - tegen en Hermés maakt zich verdacht:



Kering springt er op papier als aantrekkelijkste uit? Speelt er soms iets, gaat u dan bijna denken. Moet bijna wel, maar dat laat zich niet oppervlakkig aflezen:



Beleggen in luxe

Luxemerken zijn in ieder geval een mooie belegging en in Amsterdam hebben we daar weinig kaas van gegeten; we hebben er niet één. Keuze te over in Parijs, maar gelet op alle beurs- en beleggingstaxes in Frankrijk hebt u daar alleen als buy & hold-belegger iets te zoeken. Daar zijn dit wel echt aandelen voor.

Uiteraard is er keuze te over in luxe trackers... niet dus! Staat 'ie bij uw broker in het schap? Want alleen de Amundi Global Luxury ETF is een pure play. Bij de andere huizen hebt u alleen consumer goods-trackers en daarin is luxe juist verwaterd. Die Amundi tracker is wel een mooie, en niet extreem duur (0,25% TER).

Want er zit meer in dan alleen Franse tutdingen en zo spreidt u wat meer. LVMH bewees het in de jaren zeventig en Nike doet het nu: ook de móóiste aandelen kunnen, of gaan zelfs ééns, wanpresteren. Spreiding is daarom wellicht geen overbodige luxe bij luxe. Of even een daling afwachten.