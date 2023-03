Slotcall: Tegenvallend Duits inflatiecijfer verstiert het beursfeestje niet

Geen nieuws is goed nieuws tegenwoordig. Waar er vorige week nog gespeculeerd werd op het omvallen van Deutsche Bank horen we er nu helemaal niets meer over. De AEX (+0,9%) stijgt vrolijk verder en met een stand van 752 punten noteert de hoofdindex slechts 2,5% onder zijn jaartop.

Het brede beeld vandaag is dat een ruime meerderheid van de aandelen de weg omhoog vinden. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. Het Duitse inflatiecijfer viel zelfs een fractie tegen.

De consumentenprijzen stijgen in maart met 7,4% ten opzichte van een jaar geleden en dat is meer dan de 7,3% waarop de markt rekende. De rentes gaan hierop omhoog, maar dit mag de pret niet drukken.

Koersen verzekeraars niet hersteld

Je gaat bijna denken dat het gevaar van een bankencrisis volledig is verdwenen. Wij vinden dit tekort door de bocht. Dit blijkt uit de koersen van verzekeraars die dit jaar nog diep in het rood noteren. De grootste dalers YTD zijn Aegon (-15,8%) en ASR (-17,1%).

Opvallend is dat de verliezen bij de banken nog wel redelijk meevallen. ING noteert dit jaar slechts 3,6% in het rood en ABN Amro perst er zelfs een plus van ruim 14% uit. We hebben al vaker aangegeven dat we ons verbazen over de harde koersdaling van de verzekeraars dit jaar. Helemaal als we het vergelijken met de banken.

We vermoeden dat we hierin niet de enige zijn, zo voerden Aegon (+1,7%), ASR (+1,4%) en NN Group (+1,2%) hun aandeleninkoopprogramma's stevig op. De laatste weken werden er soms wel vier keer zoveel aandelen ingekocht als op een gemiddelde handelsdag.

Ebusco

Ebusco (+1,0%) was gisteren met afstand de grootste daler van het Damrak. Niet ten onrechte, want het bedrijf schoot werkelijk op elk vlak lelijk tekort met zijn jaarcijfers. En hoewel er eerder dit jaar al een winstwaarschuwing werd afgegeven, bleven de resultaten nog ver achter bij de al verlaagde verwachtingen.

Desondanks schrijft analist Martin Crum het aandeel nog niet af. Ebusco behaalt een hoge marktgroei en daarnaast heeft het met zijn 3.0 model een sterke troef in handen.

Dit jaar hoeven beleggers wederom niet te rekenen op zwarte cijfers. De winstmotor moet vooral in 2025 gaan draaien. De consensus ligt dat jaar op een winst per aandeel van €1,61. Dit impliceert een K/W van 6.

Dit is een dusdanig lage waardering dat de markt er weinig fiducie in heeft dat het bedrijf aan deze verwachtingen kan voldoen. Hieronder leest u de uitgebreide analyse over het aandeel.

GBL

GBL behoort vandaag met een winst van 2,3% tot de grootste stijgers van de Belgische beurs. De investeringsmaatschappij staat in de spotlights nu het Amerikaanse Concentrix een bod van $4,8 miljard (€4,42 miljard) heeft gedaan op de aandelen Webhelp. Hierin heeft GBL een belang van 61,5%.

Op het eerste gezicht is het een mooie deal. Vooral omdat GBL op zijn aankoop in 2019 een winst behaalt van 126%. Toch zijn we maar gematigd positief. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

Philips (+5,9%) is de grootste stijger n.a.v. een interview met topman Roy Jacobs. Hij geeft aan de te willen schikken in de VS. Het gaat uiteraard om het debacle omtrent de slaapapneu-apparaten.

Rentes

De Europese rentes vliegen omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt vijf basispunten tot 2,71%.

Nederland: +5 basispunten (2,71%)

Duitsland: +6 basispunten (2,36%)

Italië: +7 basispunten (4,21%)

Verenigd Koninkrijk: +8 basispunten (3,55%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (3,56%)

Brede markt

De AEX sluit 0,9% hoger, en daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de Fransen (+1,2%) en Duitsers (+1,2%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 1,5% tot 19,4 punten.

De plussen van de Amerikaanse indices variëren van 0,1% voor de Dow Jones tot 0,7% voor de Nasdaq.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,090 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,5%) profiteert van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+0,9%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (-0,5%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Besi (+3,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. De zakenbank rekent erop dat de markt voor Hybrid Bonding sneller aantrekt dan eerder verwacht en stelt zijn target price met 45% opwaarts bij tot €80.

(+3,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. De zakenbank rekent erop dat de markt voor Hybrid Bonding sneller aantrekt dan eerder verwacht en stelt zijn target price met 45% opwaarts bij tot €80. ASMI (+3,0%) en ASML (+4,0%) liggen er overigens ook goed bij. Sowieso is het sentiment rondom chipbedrijven dit jaar ijzersterk. De drie chippers zijn dit jaar met afstand de grootste stijgers binnen de AEX.

(+3,0%) en (+4,0%) liggen er overigens ook goed bij. Sowieso is het sentiment rondom chipbedrijven dit jaar ijzersterk. De drie chippers zijn dit jaar met afstand de grootste stijgers binnen de AEX. KPN zakt 1,1% na een adviesverlaging van Exane. De zakenbank van BNP Paribas schrapt het aandeel van de kooplijst.

zakt 1,1% na een adviesverlaging van Exane. De zakenbank van BNP Paribas schrapt het aandeel van de kooplijst. Randstad (-5,4%) noteert vandaag €2,85 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het verlies beperkt tot 0,4%.

(-5,4%) noteert vandaag €2,85 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het verlies beperkt tot 0,4%. DSM (-1,5%) heeft opnieuw te maken met een koersdoelverlaging. Dit keer is het de beurt aan Barclays.

(-1,5%) heeft opnieuw te maken met een koersdoelverlaging. Dit keer is het de beurt aan Barclays. Heineken (-0,9%) blijft vandaag behoorlijk achter ten opzichte van AB Inbev (+0,9%). Een duidelijke reden kan ik helaas niet aanwijzen.

(-0,9%) blijft vandaag behoorlijk achter ten opzichte van AB Inbev (+0,9%). Een duidelijke reden kan ik helaas niet aanwijzen. AMG (+5,7%) hield vandaag zijn strategie-update. De markt is in ieder geval enthousiast.

(+5,7%) hield vandaag zijn strategie-update. De markt is in ieder geval enthousiast. JDE Peet's (-4,5%) gaat onderuit omdat grootaandeelhouder Mondelez 7,7 miljoen aandelen heeft verkocht tegen een prijs van €26,10. Dit betekent een discount van 6% ten opzichte van de slotkoers van woensdag.

(-4,5%) gaat onderuit omdat grootaandeelhouder Mondelez 7,7 miljoen aandelen heeft verkocht tegen een prijs van €26,10. Dit betekent een discount van 6% ten opzichte van de slotkoers van woensdag. Fastned (-2,2%) presenteerde vanochtend de jaarcijfers. Met name de negatieve vrije kasstroom van €46,5 miljoen is een tegenvaller.

(-2,2%) presenteerde vanochtend de jaarcijfers. Met name de negatieve vrije kasstroom van €46,5 miljoen is een tegenvaller. De fantasie in Accsys (-1,3%) is er ook helemaal uit.

(-1,3%) is er ook helemaal uit. Beleggers zijn niet onder de indruk van de jaarcijfers van HAL (+0,5%).

Wat tot slot opvalt, is dat winkelvastgoed er goed bij ligt. Het voornaamste voorbeeld is Vastned (+3,7%)

