Beursblik: bemoedigende presentatie van AMG

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft donderdag zijn lithiumstrategie verduidelijkt in een "bemoedigende" presentatie. Dit oordeelde Berenberg in een rapport.

"Tijdens onze recente ontmoetingen met het bedrijf ging het vooral over de lithiumactiviteiten van het bedrijf, met name over de vraag waar het bedrijf de grondstoffen voor de modules 2-5 van de fabriek in Bitterfeld vandaan wil halen en over de kostenramingen voor de moderniseringsfabriek in Brazilië. Daarover is nu meer duidelijkheid gegeven", aldus de analisten.

Berenberg verwacht dat AMG zijn guidance voor de komende vijf jaar zal updaten. Momenteel wordt uitgegaan van een EBITDA van meer dan 500 miljoen dollar tegen 2027.

"Wij verwachten momenteel een EBITDA van 588 miljoen dollar in 2024, die in 2025 afneemt door de dalende lithiumprijzen, alvorens in 2027 weer te stijgen naarmate de lithiumactiviteiten op stoom komen“, aldus Berenberg, dat zijn koopadvies aanhoudt, met een koersdoel van 55 euro.

Volgens de analisten is het groeitraject van AMG nog niet ingeprijsd door de markten.

"Wij verwachten een consistente EBITDA van meer dan 500 miljoen dollar vanaf 2027", aldus Berenberg.

De belangrijkste aanjagers voor het aandeel zijn volgens de analisten de oplevering van projecten en eventuele verdere afnameovereenkomsten.

Het aandeel AMG noteert donderdag op een groen Damrak ruim 4 procent hoger op 38,22 euro.