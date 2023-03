Beursblik: HAL waardeert af op tech-aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarresultaten van HAL Trust waren volledig conform verwachting, al waren er wel afwaarderingen bij de tech-investeringen Pro Gamers Group en Prodrive Technology. Dit stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport, waarin ook het koersdoel voor HAL werd verlaagd. De analisten rekenen met een nettovermogenswaarde van 150,70 euro per aandeel, wat een korting biedt van 17 procent. De korting is terecht, meent analist Joren Van Aken, onder andere door het gebrek aan communicatie. Degroof verlaagde het koersdoel van 133,00 naar 126,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De jaaromzet was niet slecht, oordeelde Van Aken, maar de lagere marge is een punt van zorg. De analist denkt dat het belang in Coolblue een korting verdient met een waardering van 1 tot 2 miljard euro. Ten tijde van de geplande beursgang was er sprake van een waardering van 4 miljard euro. Boskalis is van de beurs af en de resultaten van Coolblue bieden geen goede basis voor een beursgang, waardoor Degroof geen duidelijke aanjager voor aandeelhouders ziet in 2023. Het aandeel HAL steeg donderdagochtend met 0,8 procent tot 125,60 euro. Bron: ABM Financial News

