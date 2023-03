Buy the dip was ook dit jaar een winnende strategie

Europa lijkt zich opnieuw op te maken voor een licht positieve opening, ondanks dat de meeste Aziatische beurzen wat terrein moesten inleveren vannacht. Gister sloot Wall Street duidelijk in de plus, met de Nasdaq als grootste winnaar.

De zorgen rond de bankensector lijken langzaam weg te ebben, al moet wel geconstateerd worden dat bankaandelen, en overigens ook verzekeraars, maar mondjesmaat hersteld zijn van de koersklappen eerder deze maand. Maar wat niet is, kan altijd nog komen natuurlijk. We zijn benieuwd.

Intussen heeft bij onze zuiderburen GBL bingo. Er is op een van de niet-beursgenoteerde participaties van de Belgische holding een miljardenbod gedaan.

Tal van bedrijfsnieuws

Beleggers hoeven zich, los van een redelijk gevulde agenda, sowieso niet te vervelen vandaag. Er is tal van relevant nieuws van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Zo gaf de topman van Philips in een interview met het FD te kennen uit te zijn op een schikking in de slaapapneu-affaire. Een duidelijke keuze, maar dat kon in de praktijk wel eens een lastig verhaal blijken.

Grootaandeelhouder Mondelez wil volgens mediaberichten opnieuw zijn belang in koffieproducent JDE Peet's afbouwen. Daar werd nooit een geheim van gemaakt, maar gezien de relatief lage koers van JDE Peet's is de timing toch opmerkelijk.

Laadpalenproducent Fastned komt nog door met zijn jaarcijfers. Stevige plussen voor omzet en operationele Ebitda, maar onderaan de streep amper verbetering.

Europese futures noteren licht hoger

Azië liet verdeeld beeld zien met een lager Japan en een hoger Zuid-Korea

VIX zakt gestaag omlaag en vertoont weinig stress

Amerikaanse dollar stabiel ten opzichte van de euro

Tienjaarsrente kruipt nog enkele basispunten omhoog

Goud, olie en crypto laten bescheiden plusjes zien

Nieuws, advies en shorts

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

06:54 Afzetprijzen Nederlandse industrie stijgen opnieuw minder hard

06:56 Nederlands ondernemensvertrouwen licht opgelopen

07:00 Europese beurzen openen weer hoger

07:07 Philips lijkt te willen schikken in apneu-affaire - media

07:17 Mondelez wil miljoenen aandelen JDE Peet's verkopen - media

07:27 Heijmans realiseert Rijkskantoor in stationsgebied Arnhem

07:38 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Besi stevig

07:47 Fastned ziet laadomzet bijna verdrievoudigen

De AFM meldt deze shorts:

De shortposities in Pharming worden weer wat afgebouwd, terwijl die in Philips licht toenemen.

Analistenadviezen

Besi: naar €80 van €55 en houden - Berenberg

LVMH: naar €925 van €890 en kopen - RBC

Microsoft: naar $316 van $365 en kopen - Keybanc

Agenda 30 maart

00:00 AMG - beleggersdag

00:00 Randstad - ex-dividend notering

06:30 Producentenprijzen Nederland - feb

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - mar

07:00 Fastned - vierdekwartaalcijfers

11:00 Consumentenvetrouwen en eco. sentiment eurozone - mar

13:00 BlackBerry - vierdekwartaalcijfers

14:00 Inflatie Duitsland - mar (vlpg)

14:30 Wekelijkse steunaanvragen VS

14:30 Economische groei vierde kwartaal (def.) VS

En dan nog even dit

De VS en China zijn bepaald geen vrienden meer.

Financial cold war: China selling US Treasurties. At the peak in 2013, China held $1.3trn in US Treasuries. Today they hold $850bn, and the selling has accelerated over the past 2yrs. https://t.co/grh5EUVQq2 pic.twitter.com/GOazO6xDTR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 29, 2023



Musk maakt zich al jaren zorgen over de impact van AI.

Elon Musk and a group of artificial intelligence experts and industry executives are calling for a six-month pause in training of systems more powerful than GPT-4, they said in an open letter, citing potential risks to society and humanity https://t.co/zM2jP0GnPR — Reuters (@Reuters) March 29, 2023



We leven in behoorlijk extreme financiële tijden.

The US Money Supply has fallen 2.4% over the last 12 months, the largest year-over-year decline on record (note: M2 data goes back to 1959). pic.twitter.com/RzXrMveapy — Charlie Bilello (@charliebilello) March 28, 2023



De dominante positie van de Amerikaanse dollar staat op het spel.

??China and France complete first Yuan-settled LNG trade, signaling the end of using the US Dollar for these energy trades. pic.twitter.com/nP8GmHqeGC — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 29, 2023



De speelruimte van de ECB is erg beperkt.

#ECB Balance Sheet rose the 2nd week in a row as banks took more credit lines. Total assets now €7,835.92bn, equal to 59% of Eurozone GDP vs Fed's 33%, SNB's 1135 and BoJ's 131%. pic.twitter.com/joa7tJ0Fo8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 29, 2023



Een van de voor de Fed belangrijkste inflatiecijfers blijkt hardnekkig.

#ECB Balance Sheet rose the 2nd week in a row as banks took more credit lines. Total assets now €7,835.92bn, equal to 59% of Eurozone GDP vs Fed's 33%, SNB's 1135 and BoJ's 131%. pic.twitter.com/joa7tJ0Fo8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 29, 2023



Een mooie dag gewenst.