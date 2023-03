Het is saai voorbeurs, maar dan verzinnen we zelf wel van alles

Het is saai en inspiratieloos voorbeurs, om er niet omheen te draaien.

De AEX indicatie is -0,4% na een aardig Waal Street, waar vooral technologie goed lag. Zijn onze financials soms weer niet vooruit te branden? Ja, maar die wegen niet zo heel zwaar. Afwachten maar.

Europese futures starten van vlak tot -0,4% (DAX)

De Amerikaanse kleuren nipt groen

In Azië kleuren de meeste markten net een paar tienden rood

Alibaba -1,3%

Tencent +0,2%

TSMC +0,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +1,6% op 22,6% en die van obligaties (BofA MOVE Index) doet 6,0% hoger op 151,40

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0827

Goud zakt 0,3%, olie stijgt nipt en crypto ligt vrij vlak, met bitcoin dat het op ruim $28K doet

De rentes zijn niet saai en ik weet even niet zo gauw waarom er zo'n groot verschil tussen onze en de Duitse tienjaars is.



Dit is de BofA MOVE Index. De obligatiemarkt is nog altijd in rep en roer zoals u ziet. We hebben natuurlijk al met een bankencrisis te maken mede hierdoor en er valt niet uit te sluiten dat er meer financiële partijen verliezen lijden.



We doen het vandaag met cijfers van Eurocommercial Properties, die op het eerste gezicht in lijn zijn met (eigen) verwachtingen:



Het huidige economische momentum, let u met een schuin oog op de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over maart. Australië heeft ook wel eens betere tijden gekend, maar wie let daar op?



Intussen is Q1 2023 bijna voorbij en dan gaan we zo langzamerhand het officieuze winstwaarschuwingenseizoen in. U mag de AEX saai vinden, maar gelet op de omzet- en winstverwachtingen is er voor de index eigenlijk ook niet zoveel reden te bewegen.



Intussen begint het verschil in waardering tussen EU en VS aandelen erg groot te worden en u ziet ook meteen waarom het Britse Arm lekker naar de Nasdaq gaat en niet piekert over een Londense notering. Dat Amerikaanse aandelen zo veel duurder zijn, betekent niet meteen dat EU fondsen beter gaan doen.

Als er iets langer stand kan houden op de beurs dan uw portemonnee is het wel onder- of overwaardering van iets.



Nog even dit, Block (-14,8%) heeft zijn advocaten al gebeld, want in feite beschuldigt Hindenburg het bedrijf van criminaliteit:

Shares of Block fell after a report from short-seller Hindenburg Research alleged that Twitter founder Jack Dorsey’s payments firm overstated its user numbers https://t.co/YpPcwg9aJX pic.twitter.com/WtMAOMIPie — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2023

Die daling ging gisteren op de hoogste omzet ooit voor het fonds - en hoe. Wordt vervolgd en bij wie het begint te jeuken, Block is vanaf nu hóógrisico.



wist u dat AMG CEO Heinz Schimmelbusch al 79 is?

01:30 Inflatie - Februari (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Jap)

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (VK)

13:30 Orders voor duurzame goederen - Februari (VS)

14:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (VS)

