Slotcall 22 maart 2023: Winstdag AEX vlak voor Fed-besluit

Hét event waar beleggers al de hele dag naar uit kijken is natuurlijk het Amerikaanse rentebesluit. Over iets minder dan een uur is het zo ver. In aanloop hier naartoe kleurden de koersenborden wederom groen, al waren de omzetten wel lager dan gemiddeld. Beleggers leken de kat uit de boom te kijken.

Durft Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, het aan om de federal funds rate met 25 basispunten te verhogen? Of noopt de onrust in de bankensector hem om een pas op de plaats te maken? Zelfs een rentedaling is mogelijk, al zou de Federal Reserve hiermee wel haar geloofwaardigheid op het spel zetten, want de Amerikaanse inflatie is nog altijd hoog.

De vooruitblik kunt u hier nog even nalezen.

Verzekeraars de gebeten hond

Verzekeraars waren vandaag duidelijk de gebeten hond. ASR Nederland ging 1,9% lager de dag uit, NN Group moest 1,6% inleveren en Aegon verloor zelfs 3%. Gisteren gingen ze nog omhoog. Bankaandelen stonden een groot deel van de dag in het groen, maar ING dook uiteindelijk toch 0,6% in de min. ABN Amro hield nog net droge voeten.

Ook vastgoedfondsen stonden stevig onder druk, waarover later meer.

Voor koerswinsten moest u het vooral zoeken in de defensieve hoek, met aandelen als Heineken (+1,3%), Unilever (+1,9%), Wolters Kluwer (+0,4%), RELX (+1,5%) en Ahold Delhaize (+0,5%)

Alfen viert zijn lustrum

Alfen maakte een pas op de plaats, na de koersstijging van gisteren. Toch was het feest. Het bedrijf vierde zijn eerste lustrum op de beurs en mocht daarom vandaag de gong luiden.

De fabrikant van laadpalen en smart grids kan tevreden terugkijken op het beursavontuur. Het aandeel ging destijds voor €10 naar de beurs en is sindsdien ruim zeven keer over de kop gegaan.

Wordt commercieel vastgoed de volgende dominosteen die omvalt?

Zoals gezegd zijn alle ogen nu gericht op de Fed. Het effect van de eerdere renteverhogingen wordt inmiddels in meer segmenten voelbaar dan alleen de bankensector. Bijvoorbeeld in de rentegevoelige vastgoedsector. "Het begint aardig te piepen en te kraken in de commerciële vastgoedsector", schrijft analist Martin Crum. Slaat hier de vlam in de pan?

Op het Damrak stonden vastgoedaandelen vandaag flink onder druk. WDP verloor 3,2%, Wereldhave raakte 2,5% kwijt, Vastned dook met 3% omlaag, CTP eindigde 2,1% lager en Eurocommercial Properties 2,7%.

Cijfers Avantium vallen niet in goede aarde

Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. Maar vandaag was Avantium nog aan de beurt. De fabrikant van onder andere kunststof zag de omzet afgelopen jaar verder stijgen, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat er onder de streep overblijft. Het concern dook dieper in de rode cijfers, door onder andere fors opgelopen kosten.

Ook op de beurs belandde het fonds in het rood: de koers daalde met 4,8%.

Prosus profiteert van sterke cijfers Tencent

Prosus (+2,8%) voert de AEX-index vandaag aan. Dat komt waarschijnlijk door de goede cijfers die deelneming Tencent wist te overleggen.

Het Chinese internet- en gamebedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal met 0,5% toenemen, na twee kwartalen van krimp achter elkaar. De nettowinst nam met maar liefst 19% toe. Beide cijfers waren iets hoger dan analisten volgens FactSet hadden voorspeld. Als klap op de vuurpijl gaat het dividend over 2022 fors omhoog. Over 2021 ontvingen aandeelhouders nog 1,60 Hongkong dollar. Dat wordt 2,40 Hongkong dollar.

Spanning rond Pharming bouwt zich op

Over een week zullen we weten of Pharming in de VS groen licht krijgt om leniolisib op de markt te brengen.

Abonnees van IEX hebben al eerder deze week kunnen lezen wat het concrete gemiddelde slagingspercentage is van toelatingsaanvragen van weesgeneesmiddelen als leniolisib, dat analist Martin Crum na lang speurwerk boven water heeft weten te krijgen (en waar hij ook met topman Sijmen de Vries over heeft gesproken).

In aanloop naar de FDA-beslissing roeren grote partijen zich op de markt, met zowel long- als shortposities. Naar de beweegredenen van deze banken en hedge funds is het altijd gissen. Maar een ding weten we wel, schrijft beurswatcher Arend Jan Kamp, en dat is dat professionals nooit gokken op de beurs.

Vandaag steeg de beurskoers van het biotechaandeel met 0,7%.

Morgen nóg vier rentebesluiten

Na het rentebesluit van de Fed van vanavond kan de markt opmaken voor nóg vier rentebesluiten. Want morgen zijn de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en Turkije aan de beurt.

Bank of England leek na een serie renteverhogingen af te stevenen op een rentepauze. Een welkome ontwikkeling, gelet op de onrust in de bankensector. Maar of dat erin zit is de vraag, na het inflatiecijfer van vandaag. Economen hadden verwacht dat de inflatie zou afvlakken, van 10,1% in januari naar 9,9% in februari. Maar in plaats daarvan liep de inflatie verder op, naar 10,4% op jaarbasis. Er is daarom een grote kans dat de rente met 25 basispunten wordt opgetrokken.

De Swiss National Bank, die afgelopen weekend nog haar handen vol had aan de redding van Credit Suisse, volgt de ECB, zo voorspellen economen die door Reuters zijn gepolst. Twee kwartjes erbij dus. De redenering van economen hierbij is dat de problemen met Credit Suisse niet te maken hebben met de opgelopen rente, maar met gebrek aan vertrouwen in de bank.

Voor renteverlágingen moet u in Turkije zijn. Hier verlaagde de Turkse centrale bank vorige maand nog onverwacht de rente van 9% naar 8,5%, om de impact van de zware aardbeving te verzachten. De inflatie in het land loopt wel terug, maar was in februari nog surrealistisch hoog: 55,2%.

Lagarde praat euro verder omhoog

De ECB lijkt ondertussen vastberaden om het pad van renteverhogingen te vervolgen. In een toespraak wees voorzitter Christine Lagarde er vandaag op dat de inflatie 'nog steeds hoog' is en wees ze erop dat de ECB geen concessies doet aan het doel de inflatie op de middellange termijn terug te krijgen naar 2%.

Hierop steeg de euro naar $1,0800: het hoogste niveau in vijf weken.

Huizenprijzen dalen nu echt

Voor velen van ons is de eigen woning nog altijd het belangrijkste vermogensbestanddeel. Dat de huizenmarkt over haar hoogtepunt heen was, was al bekend. Maar nu zijn de prijzen voor het eerst in negen jaar op jaarbasis gedaald. Voor een gemiddelde koopwoning werd in februari €410.189 neergeteld, zo hebben het CBS en het Kadaster becijferd: 0,8% minder dan een jaar geleden. Ten opzichte van januari gingen de prijzen met 1,5% omlaag.

Dat de huizenprijzen nu dalen heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met de hypotheekrente die in relatief korte tijd is opgelopen van 1,5% naar inmiddels zo'n 4,5%. Dit zorgt ervoor dat huizenkopers minder kunnen lenen. Ook de hoge inflatie zet de betaalbaarheid van woningen onder druk.

Potentiële kopers zijn kritischer en hoeven minder vaak te overbieden en doorstromers willen steeds vaker eerst hun huidige woning verkopen voordat ze op zoek gaan naar een nieuw huis.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat makelaars het rustiger hadden: er werden 15,5% minder huizen verkocht dan in februari vorig jaar.

ING meldde deze week dat de gemiddelde starter inmiddels bijna een derde (32,9%) van zijn besteedbare inkomen moet overmaken naar de hypotheekverstrekker: een record. Ter vergelijking: vorig jaar was dat nog 27% en het historisch gemiddelde van de afgelopen 20 jaar is 25%.

... en volgens Rabobank dalen ze dit jaar met 4,2% (maar daar blijft het wel bij)

Rabobank verwacht dat de prijsdaling nog even doorzet. Dit jaar zullen de huizenprijzen naar verwachting met 4,2% dalen en het jaar erna met circa 1,5%.

De bodem komt dus wel zo'n beetje in zicht. Omdat de lonen stijgen en de hypotheekrentes naar verwachting weer iets zullen dalen, worden huizen waarschijnlijk wat beter betaalbaar, terwijl het woningaanbod krap blijft, zo redeneert de bank.

Wall Street komt aarzelend op gang

Beleggers in de VS lijken hun kruit droog te willen houden met het oog op het Amerikaanse rentebesluit. De S&P 500, Nasdaq en Dow Jones-index staan licht in de min.

Nike moet 2,8% prijsgeven. De omzet was hoger dan verwacht, maar de marges staan onder druk.

Het sein 'brand meester' lijkt nog niet gegeven te kunnen worden bij First Republic Bank. Volgens diverse media zou de bank overwegen om onderdelen te verkopen. De koers daalde met 3,6%.

Voormalig meme-aandeel GameStop zag de koers met circa 40% omhoog spuiten, nadat de retailer van computergames gisteravond onverwacht groene cijfers had gerapporteerd. GameStop behaalde in het vierde kwartaal een nettowinst van $48,2 miljoen, na maar liefst zeven kwartalen verlies op rij. Analisten hadden opnieuw op een verlies gerekend.

Rentes lopen verder op

De tienjaarsrentes lopen verder op, in sommige gevallen met dubbele cijfers. Alleen in de VS dalen ze licht.

Nederland: 2,70% (+ 5 basispunten)

Duitsland: 2,35% (+8 basispunten)

Italië: 4,22% (+11 basispunten)

Zwitserland: 1,12% (+1 basispunt)

Verenigd Koninkrijk: 3,5% (+ 13 basispunten)

VS 3,58% (-3 basispunten)

De brede markt

De AEX (+0,8%) doet het relatief goed, vergeleken met de Duitse DAX (+0,1%) en de Franse CAC 40 (+0,3%). De Bel20 eindigt zelfs 0,5% in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is wat gedaald naar 21,12 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro stijgt met 0,2% en noteert nu 1,08 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt licht.

De olieprijs zit flink in de lift: WTI en Brent lopen met 1,3% op.

Bitcoin wint maar liefst 2% en noteert $28.645

Verder op het Damrak

Hierbij de grootste stijgers en dalers op een rij.







Ebusco (+2,5%) ziet het orderboek verder aandikken: de fabrikant mag 63 elektrische bussen leveren aan Qbuzz.



(+2,5%) ziet het orderboek verder aandikken: de fabrikant mag 63 elektrische bussen leveren aan Qbuzz. Shell (+0,5%) lijkt te profiteren van de hogere olieprijs.

(+0,5%) lijkt te profiteren van de hogere olieprijs. TKH heeft de wind behoorlijk in de zeilen (+5,8%) nadat ING het koersdoel met ruim €13 heeft verhoogd.

heeft de wind behoorlijk in de zeilen (+5,8%) nadat ING het koersdoel met ruim €13 heeft verhoogd. Basic-Fit werd getrakteerd op een koersdoelverhoging van Berenberg en gaat 3,87% hoger de dag uit.

werd getrakteerd op een koersdoelverhoging van Berenberg en gaat 3,87% hoger de dag uit. ASR (-1,9%) daalt net als andere verzekeraars. Het concern meldde verder dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in schadeherstelbedrijf Soople en een minderheidsbelang in het digitale platform voor schadeklanten Fixxer.

(-1,9%) daalt net als andere verzekeraars. Het concern meldde verder dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in schadeherstelbedrijf Soople en een minderheidsbelang in het digitale platform voor schadeklanten Fixxer. Aandelen in food & drinks liggen er goed bij. Unilever wint 1,9% en Heineken 1,3%.

wint 1,9% en 1,3%. Azerion (-5,8%) moet een groot deel van de koerswinst van gisteren weer inleveren.

Adviezen

ING trekt het advies voor TKH behoorlijk op.

ING: naar €12,20 van €12,50 en kopen - Citi Research

ABN Amro: naar €15,20 van €11,50 en houden - Citi Research

Basic-Fit: €36 van € 33 en houden - Berenberg

TKH: naar €65,50 van €52 en kopen - ING

Avantium: naar €5,50 van €6,50 en kopen - Degroof Petercam

Agenda donderdag 23 maart

Morgen komen er zoals gezegd nog vier rentebesluiten. Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: