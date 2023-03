Wat shorts en longs Pharming ons wel en niet vertellen over 29 maart

Goede vraag!

Ja, bij de Food & Drug Administration (FDA) - met als standplaats een voorstadje van Washington - werken tenslotte ook maar mensen van vlees en bloed. Die kennen nog wel eens iemand en spreken ook nog wel eens iemand. En op Wall Street hoort nog wel eens iemand wat... Dit is natuurlijk gissen en speculeren.

Wat valt er echter - een week voor Uur U - voor zinnigs te zeggen over hoe grote partijen als de banken en hedge funds omgaan met de vraag of Pharming al dan niet toestemming krijgt voor het middel leniolisib? Dat geldt zowel voor de longs als de shorts, al weten we nooit zeker wat de precieze posities en redenen daarachter zijn.

Hoe gaat u hiermee om als belegger, trader, of gokker? Het wordt allemaal duidelijk in dit stuk.

@ArendJanKamp er wordt behoorlijk geshort op Pharming (citadel and wordquant).. weten zij wat wij niet weten richting FDA approval 29-3? Zijn er cijfers hoe vaak deze grote shorters er naast zitten? — Christian Janssen (@ChrisBosuil) March 22, 2023

Concrete slagingskans leniolisib

Voor het hele fundamentele verhaal van Pharming, alle scenario's en de daarbij behorende fundamentals en mogelijke koersdoelen leest u Martin Crums voortreffelijke en uitputtende analyse van maandag. Hij heeft zelfs uitgebreid zitten sparren met CEO Sijmen de Vries hierover, en de FDA-statistieken zitten uitvlooien.

Lees deze long read dus, waarin Martin het concrete gemiddelde slagingspercentage van toelatingsaanvragen van weesgeneesmiddelen als leniolisib noemt, dat hij na lang speurwerk boven water heeft weten te krijgen (en waar De Vries een interessant antwoord op had).

Citaat:

De risk/reward bij Pharming oogt aantrekkelijk, met een indicatieve upside van (minimaal) 100% en een gecalculeerde downside van circa 40% in een worst case scenario.

Shortposities

Terug naar vragensteller Christian, want inderdaad: waar de shorts (boven 0,5%) helemaal afgebouwd waren, piepen deze week Citadel (0,98%) en WorldQuant (0,54%) weer boven het maaiveld uit.

Dit plaatje zag u al in onze morning call; we houden Pharming steeds nauwgezetter in de gaten.



De AFM heeft de informatie, maar laat de markt niet weten wat de short-posities onder die 0,5% zijn. Dit lijstje is dus gissen. Net als de mogeljke longs en hedges van deze partijen die er mogelijk tegenover staan.



Gokken of traden

De AFM heeft nog een register: de substantiële deelnemingen. Met name BlackRock roert zich hier (vrijwel dageljks) en de laatste melding is 3,23%. Niet in beeld, maar Bank of America en JPMorgan Chase zijn goed voor 2,54% en 2,98%. Ook hier weten we niet wat precies de beweegredenen en gedachten zijn.

BlackRock lijkt voor eigen rekening te handelen. Of die twee banken er zelf of voor hun klanten in zitten, is onbekend (en dat gaan ze ons ook echt niet vertellen). Net als bij de shorters kunnen ook hier weer contraire posities tegenover staan en het kan zelfs zijn dat ze long zijn om die aandelen juist uit te lenen aan de shorters.

Kortom, ondanks deze mooie registers zijn we, behalve dat we weten dat grootbanken en hedge funds zich hier roeren, nog geen cent wijzer. Eén ding weten we wel en dat is dat professionals nooit gokken op de beurs.

Nooit? Ze vliegen inderdaad wel eens uit de bocht, maar in principe is het altijd kansberekening.

Ze zetten nooit hun geld op een ongewisse uitkomst als bijvoorbeeld een inflatiecijfer, of een werkgelegenheidsrapport. Dat is gokken. Headlines afwachten en dan bewegingen lezen op basis van data en kunde, dat is dan weer trading. Vandaar ook dat die (zichtbare) shorts in Pharming terugliepen; dat is niet meer dan logisch.



Je zal maar zichtbaar short zitten op het moment dat de FDA leniolisib goedkeurt. Dan krijg je het even heel druk achter de schermen en de telefoons, zeg maar...

Nu is er inderdaad kansberekening mogelijk, zoals ook blijkt uit het artikel van Martin Crum.

Faites vos jeux en dat doen profs natuurlijk ook. Misschien zelfs tot het allerlaatste moment. Houd daarom, ondanks alle genoemde beperkingen over wat ze wel en niet precies zeggen, toch al die registers dagelijks in de gaten.

Uitdagend?

Nogmaals terug naar de vragensteller, want inderdaad zijn die shorts van Citadel (het grootste hedge fund ter wereld ook nog) en WorldQuant zeer opvallend. Het is bijna uitdagend! Ja, misschien weten ze meer dan wij, omdat ze bijvoorbeeld connecties binnen de FDA hebben.

Wist u trouwens dat dit geen federaal bureau is? Ja, het valt onder de overheid, maar het wordt, net als de AFM bij ons, niet uit belastinggeld, maar uit contributies uit de farma-industrie betaald. Wiens brood men eet...

Het mag natuurlijk niet hardop worden gezegd, maar het is in het voordeel van Pharming dat er geen Amerikaanse firma met een concurrerend product is.

Hup Pharming!

U kunt gokken op de uitkomst, of erop gaan handelen als die er eenmaal is, maar u kunt natuurlijk ook nog gewoon beleggen in Pharming. U gaat dan niet voor snelle koerswinst. Daarvoor wacht u ook het nieuws af, maakt dan in alle rust een nieuw scenario en verse ramingen en kijkt dan op het op koersenbod of de prijs goed is.

Succes iedereen, en hup Pharming! Niet één, maar twee keer een nieuw middel in de markt zetten is maar een heel select groepje biotechs gegund. En zo verwend zijn we daar niet mee in Nederland.