Het is nagels bijten voorbeurs met in ieder geval de financials

De AEX indicatie is -1,1%, nadat UBS gedwongen Credit Suisse koopt voor CHF0,76 per aandeel en obligatiehouders afstempelt. Omdat er zoveel nieuws is, even kort maar krachtig de essentie in deze morning call.

Credit Suisse is gered, maar de rust is nog niet weergekeerd. Want waar zit exposure, zijn er nog meer outflows gaande (zoals bij Credit Suisse) en welke banken hebben nog meer hun risk management niet op orde? Bovendien is er een nieuw probleem, want bij de Zwitsers gaan aandeelhouders vóór obligatiehouders.

Europese futures openen -1,0% tot -1,5%

De Amerikaanse staan ook rond een procent lager

In Azië kleurt alles rood, maar op Hong Jong (-3,0%) valt de schade mee

HSBC -6,5%

Alibaba -3,9%

Baidu +0,1%

Tencent -2,3%

TSMC -1,2%

Samsung -1,8%

Volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +11,0% op 25,5

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0667

Goud ligt vlak net onder $2000, olie staat weer -2,5% en crypto is grote winnaar van de bankencrisis met nu bitcoin +3,3%

De rentes gieren alweer omlaag:



Het nieuws en dit is een handige link, hieronder vindt u alle berichtgeving van Bloomberg:

BREAKING: UBS has agreed to buy Credit Suisse in a historic, government-brokered deal aimed at containing a crisis of confidence that threatened to spread across global financial markets.



Follow this thread for the latest updates ?? — Bloomberg (@business) March 19, 2023



Zo kan het ook:

WATCH: In a shotgun merger engineered by Swiss authorities and announced on Sunday, UBS will buy rival Swiss bank Credit Suisse for more than $3 billion and assume up to $5.4 billion in losses https://t.co/PDbVUr4Os6 pic.twitter.com/TAbsdks2by — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2023



Dit is nu het grote probleem in de markt, aandeelhouders die voor obligatiehouders gaan? Nood breekt wet wellicht. Bloomberg duidt:



Plaatje er bij en daarom deze reden zou HSBC nu zoveel lager staan in Hong Kong.



Intussen is wereldwijd iedereen wakker en zit er bovenop. Bij alle centrale banken zijn alle loketten weer open.

Moves by authorities to avert a global banking crisis appeared to have lifted market confidence as investors welcomed emergency dollar liquidity from top central banks and a historic Swiss-backed acquisition of troubled Credit Suisse by UBS. More here: https://t.co/cxXkm2HTps — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2023

Of het genoeg is? Alles valt of staat met vertrouwen. Zie Credit Suisse maar, waar de klanten blijkbaar bleven weghollen, ook dat de Zwitserse regering er CHF50 miljard tegenaan gooide. Het is in ieder geval bemoedigend dat de ernst van de situatie wordt ingezien en het is zeker geen 2008, Lehman Brothers.

Lees ook de analyse van de IEX Beleggersdesk: Doek valt voor Credit Suisse

Het handelt ook niet om giftige producten - de trigger voor de crisis zijn zelfs veilige, lange staatsobligaties - de financiële sector is vele malen beter gekapitaliseerd dan toen en het toezicht is beter. Enfin, de Fed wordt geacht deze week de rente met een kwartje te verhogen, het sleutelmoment deze week.

Want de vraag is natuurlijk vooral hoe het verder moet met én hoge inflatie én een haperende economie én wellicht ook nog een bankencrisis. En zo zijn het ineens ongekende tijden.

Hedge fund managers and other large investors believe it is far too soon to call an all-clear on turmoil in the global financial sector even after more than a week of financial lifelines, central bank assurances and a massive banking rescue deal. More here https://t.co/qN60hfQmIb — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 AEX start handelsweek lager na overname Credit Suisse

08:08 Duitse producentenprijzen licht gedaald

07:50 Centrale banken zorgen voor extra dollarliquiditeit

07:40 Beursblik: historische noodfusie UBS en Credit Suisse roept vragen op

07:23 Wereldhave schudt organisatie op en verlaagt kosten

07:17 Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel JDE Peet’s

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

19 mrt UBS neemt Credit Suisse over

19 mrt 'UBS en Credit Suisse dichtbij overnamedeal'

19 mrt Rentebesluit Fed belangrijkste volgende week

19 mrt 'UBS en Credit Suisse dichtbij overnamedeal'

19 mrt Valuta: Fed en andere centrale banken aan zet

19 mrt Uitgelicht: Ordina na jarenlange speculatie richting beursexit

De AFM meldt deze shorts:



Inderdaad, Alfen:



Just Eat Takeaway ook nog, daar lopen ze ook weer war op:



De agenda:

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

En dan nog even dit

FT had het nieuws als eerste:

UBS agrees $3.25bn rescue deal for rival Credit Suisse https://t.co/leFqW5Ic6r — Financial Times (@FT) March 19, 2023

De luiken gaan weer open:

Global central banks open daily dollar taps to help banks https://t.co/foLbHa44aQ pic.twitter.com/RbhfIEnT28 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2023

Hier ook:

Holders of $17bn of Credit Suisse bonds wiped out under UBS takeover https://t.co/xyUQ36Bcrq — Financial Times (@FT) March 19, 2023

Ach en wee:

HSBC's stock is down 6% in Hong Kong today. The bank ~3 weeks ago sold an AT1 bond. Also known as CoCos, this is the type of Credit Suisse debt whose value was completely vaporized in the UBS takeover. Other bank AT1s are dropping by a record in Asiahttps://t.co/gVf9Ow7KgH pic.twitter.com/qXzfrjLvMG — Sofia Horta e Costa (@SofiaHCBBG) March 20, 2023

Tja:

US regulators are moving toward selling SVB in parts after failing to line up a buyer for the entire bank https://t.co/wvsuZkGcsm — Bloomberg Markets (@markets) March 19, 2023

Nog een:

BREAKING: New York Community Bancorp is pursuing a deal to acquire failed Signature Bank https://t.co/v6YwFDaoin pic.twitter.com/79NOvbVVSk — Bloomberg Markets (@markets) March 19, 2023

Die hadden we ook nog:

The world’s most indebted developer said it expects that a restructuring support agreement will be ready by the end of March, after it won preliminary support from a group of major creditors https://t.co/RcUazJ6qcX — Bloomberg (@business) March 20, 2023

Zo dus:

Turmoil in the banking sector, hotter-than expected inflation data, and renewed hopes for a dovish Fed has Bitcoin reaching levels not seen in about nine months https://t.co/6b0Uucf1xI — Bloomberg Markets (@markets) March 20, 2023

Veel plezier en succes vandaag.