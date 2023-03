Het is moeizaam en nerveus voorbeurs en straks is er alweer een event

Het argument over of het beschermen van de rekeninghouders van SVB een bailout is (zoals met instemming aangehaald door AJK hierboven) is een simpele redenatiefout: bailouts zijn er om rekeninghouders te beschermen dus als je rekeninghouders beschermt is het een bailout.



Beren zijn dieren dus elk dier is een beer.



Als je een bank laat omvallen is het m.i. geen bailout.