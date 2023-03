Het is moeizaam en nerveus voorbeurs en straks is er alweer een event

De acute crisis is nog niet over en de AEX-indicatie is +0,2%, nadat Wall Street met de hakken over de sloot sloot.

Europese en Amerikaanse futures net 0,1% à 0,3% hoger

In Azië kleurt alles rood met Japan, Hongkong en Korea gaan zelfs ruim -2,0%

Alibaba -3,7%

Baidu -3,4%

Tencent -0,7%

TSMC -1,2%

Samsung -1,7%

De dollar stijgt 0,3% naar 1,0696

Goud stijgt nog net 0,1%, olie moet 0,9% terug en crypto steelt weer de show, bitcoin schurkte vannacht zelfs even tegen $25K aan

De EU-rentes gaan alweer, maar de VS niet:



Dit is de stand van zaken, de kou is nog niet uit de lucht. Het geld van rekeninghouders wordt gegarandeerd, maar dat van aandeel- en obligatiehouders niet. Dat zorgt voor al dat koersspektakel in vooral bankaandelen en obligaties. En wie zijn er nog meer in de problemen of kunnen dat komen, en wie besmetten ze dan al dan niet?



De koersen gisteren van de Amerikaanse banken en ja, het is de vraag of die lokaaltjes overleven.



En dit komt de mood ook niet ten goede:



Het venijn en de volatiliteit zit 'm echter niet zozeer in de aandelenmarkt...



... als wel in de obligatiemarkt. Daar staat de volatiliteit op het hoogste niveau sinds... Hier profiteert Flow Traders ook van, dan maar.



We moeten door, want er is meer. Ook goedemorgen, trouwens. Wat een hopeloos cijfer.

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 8,0 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Exclusief energie en motorbrandstoffen was de inflatie 8,1 procent. https://t.co/9CNtX1kofJ pic.twitter.com/iHBBYihVkC — CBS (@statistiekcbs) March 14, 2023



Vanmiddag is er nog eentje en dat kan marktimpact hebben, zeker nu alles zo gevoelig ligt.



Want volgende week woensdag... Vorige week ging de markt in één dag uit van twee kwartjes Fed-renteverhoging in plaats één en dat is ook weer in één dag teruggedraaid. Zelden vertoond. De beurs gaat ervanuit dat de ECB donderdag de rente gewoon met twee kwartjes verhoogt.



Bloomberg hierover onder de kop The Great Hiking Cycle Is Seen as Done as Yields Drop Below Cash:

Goldman Sachs now expects the Fed to keep rates on hold at its March 21-22 meeting, while Nomura has gone a step further and forecasts a cut and a halt to bond sales. BlackRock in contrast, says the Fed will press on with its hiking campaign to combat inflation.



Swaps traders are still betting on a rate increase in either March or May, followed by a reversal in June. The central bank target rate is expected to come down to about 3.9% by year-end, from its current range of 4.5% to 4.75%, the contracts show.



The European Central Bank now stands as the leading hawk among global policymakers, according to swaps traders, who see it raising rates by 75 basis points within six months. Still that’s about half the hiking pace seen last week.

Ergo, vanmiddag kan alles weer anders zijn, als dat inflatiecijfer ver uit de buurt ligt van de schatting.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een bijzonder bericht: United Airlines winstwaarschuwt vanwege hogere lonen.

08:07 Britse werkloosheid blijft gelijk

08:03 AEX naar verwachting terughoudend van start

07:55 Credit Suisse publiceert jaarrapport

07:25 Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Galapagos

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:00 Inflatie in Nederland toch weer omhoog

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

13 mrt Winstwaarschuwing United Airlines

13 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

13 mrt Bankendrama zet Wall Street onder druk

13 mrt Olieprijs daalt

13 mrt Novartis heeft meer ruimte voor aandeleninkoop - media

13 mrt Handel Wall Street volatiel

13 mrt Europese beurzen hard onderuit

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

06:30 Inflatie - Februari (NL)

08:00 Werkloosheid - Januari (VK)

11:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

13:30 Inflatie - Februari (VS)

En dan nog even dit

Inderdaad, er is besmetting:

WATCH: A rout in bank stocks weighed on markets as investors worried about contagion from the Silicon Valley Bank collapse https://t.co/MdINFiqV0j pic.twitter.com/TZDejDVK7a — Reuters Business (@ReutersBiz) March 14, 2023



Bij dezen:

U.S. President Joe Biden told depositors that the U.S. banking system was safe as he tried to dispel investor worries about potential contagion to other lenders after the sudden collapse of Silicon Valley Bank, followed by Signature Bank https://t.co/SrSUpL5fqv pic.twitter.com/NnypfxKIA4 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 14, 2023



Goh, zie die koersen maar:

Analysis: Some U.S. banks facing stock rout may need to seek partners https://t.co/zbahoVr95e pic.twitter.com/86jJSzWYeE — Reuters Business (@ReutersBiz) March 14, 2023



Citaat:

The failure of Silicon Valley Bank has stirred concern additional banks might also be in danger of a funding shortfall. Yet while the stocks of a number of purportedly at-risk firms such as First Republic Bank and Western Alliance Bancorp have taken a record beating and there have been some notable movements in parts of funding markets, the broader system appears to be holding firm for now. That may change though.

The failure of Silicon Valley Bank has stirred concern more banks might also be in danger.



Here are some potential signs ?? https://t.co/XEqwiPEW4h — Bloomberg Markets (@markets) March 14, 2023



Eens:

The US backstop after Silicon Valley Bank's collapse is a bailout.@thestalwart explains why https://t.co/KrfxZJYi8o pic.twitter.com/qf5IceO0cG — Bloomberg Markets (@markets) March 14, 2023



Nooit vergeten bij herrie op de beurs: de wereld draait gewoon door.

WATCH: Pharmaceuticals giant Pfizer struck a deal roughly worth $43 billion to acquire Seagen. The company has been on the hunt for takeover in a bid to offset big drops in revenue as patents expire for some of its top drugs https://t.co/oQUhsTNRwr pic.twitter.com/MD3c6txRFO — Reuters Business (@ReutersBiz) March 14, 2023



China doet én én, kolen én duurzaam:

As the world tries to move away from coal, China is increasing its pipeline of new plants by 45% https://t.co/JLT9UFZ84e — Bloomberg Markets (@markets) March 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.