Over Planet Finance, Goldman, crypto en hoe haters daders werden

Voor wie het gemist heeft. Ja, dit zijn nou echt de problemen van alledag van de gemiddelde belegger op deze planeet #not.

Intussen op Wall Street... Vanmiddag cijferen erfvijanden Goldman Sachs ($127 miljard marktkapitalisatie) en Morgan Stanley ($155 miljard). Het zijn de enige overgebleven pure play zakenbanken op Wall Street. En ze blijven fors achter bij de brede markt sinds Lehman Brothers en de Kredietcrisis.

Het plaatje is geïndexeerd en herbelegd sinds 1 september 2008, twee weekjes voor Chapter 11 van Lehman Brothers. Het is dit najaar alweer een generatie geleden. Een generatie die... zo meer hierover.



Jamie Dimon ($419 miljard) is sinds Uur U in 2008 de ongekroonde koning van Wall Street. Wat valt verder op?

Goldman Sachs en Morgan Stanley blijven ver bij de brede markt achter

Citigroup zou zelfs een EU-bank kunnen zijn

Bank of America en Wells Fargo bakken er evenmin iets van

Over Lehman Brothers gesproken: op een handvol handelaren na is niemand ooit veroordeeld voor alle misstanden, giftige producten, schandalen, wanbestuur en zelfs regelrechte criminaliteit, die mede tot de Kredietcrisis leidden. Werkelijk alles kon worden geschikt met justitie met inderdaad soms enorme boetes.

Die waren allemaal voor rekening van de aandeelhouders, niet van de dames en heren zelf die het hadden gedaan. Dit is iets om in het achterhoofd te houden, nu wellicht al dit jaar crypto-kopstukken voor het hekje moeten opdraven. Zij mogen zich verantwoorden voor in feite vergelijkbare aantijgingen aan hun adres.

Waren Kredietcrisis, de afkeer van het oneerlijke en graaiende Wall Street, maar raak geld printende centrale banken, overheden en van de reguliere financiële wereld niet mede de redenen van het ontstaan van de hele cryptomarkt en al die coins? Bij wijze van spreken was dit de Occupy Wall Street-generatie van eind 2008.

Met de wijsheid achteraf hadden we het allemaal kunnen weten. Want als de financiële geschiedenis één ding leert, is het dat alle moraal overboord gaat als er ergens snel of gratis geld te verdienen valt.