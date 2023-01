China vormt bodemformaties

De explosieve maatschappelijke cocktail in China van een paar maanden geleden komt tot rust. Daarmee lijkt de paniek onder beleggers uit te doven. Terwijl China de corona-teugels laat vieren, schieten vooral techfondsen de lucht in.

Overigens is dit niet van vandaag of gisteren, want al sinds de herfst van vorig jaar leeft Chinese tech op.

Koersexplosies

Zo wisten Baidu en Alibaba sinds eind oktober zo'n 80% (!) te herstellen. Het in Nederland genoteerde Prosus, met flinke belangen in China, schoot van €40,10 eind oktober naar €74 nu, een sprong van maar liefst 85%. Maar het kan verkeren, want 2 jaar geleden stond Psosus nog op €110.

Dubbele bodems

Op de Chinese beursindices worden technisch ook duidelijke bodempatronen gevormd; een teken dat zowel Covid-problemen als maatschappelijke onrust in China redelijk door beleggers worden verteerd. Op de beurs van Hongkong vormt de Hang Seng-index sinds oktober mogelijk dubbele bodems.

In die periode heeft op de Chinese beurs, de China Shanghai Composite index, eveneens een sterke springplank gevormd.

Technisch lijkt de kou in China uit de lucht. Dit proces is feitelijk al in november in gang gezet. Maar belangrijk om te melden is dat, net als in Europa en in de VS, zware weerstanden naderen. Dus de technische plaatjes liggen goed, maar de race is nog niet gelopen.

Deze keer beoordeel ik de Hang Seng-index en de China Shanghai Composite. Van de individuele aandelen bekijk ik Baidu, Alibaba en Prosus.

Hang Seng-index klimt uit het dal

De beurs van Hongkong (Hang Seng-index) heeft zowel de dalende trend als een tussenliggende weerstand rond 19.926 punten gebroken, waarmee technische verbeteringen zijn opgetreden. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 22.523,64 punten (top van 4 april 2022). Omdat de Hang Seng-index bovendien boven de laatste koersbodem kroop, is de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

De steun ligt rond 14.597,31 punten (bodem van 4 november 2022). Na een uitbraak boven weerstand 22.523,64 wordt 25.050,59 punten het volgende opwaartse koersdoel.

China Shanghai Composite index verbetert

De Chinese beurs maakt opwaarts meer ruimte vrij indien weerstand 3.226,08 punten (gevormd op 9 december 2022) gebroken wordt. Eerder veerde de China Shanghai Composite index al twee keer op vanaf de voorjaarsbodem rond 2.863,65 punten.

Bovendien is er eind 2022 een potentiële hogere koersbodem gevormd rond 3.031,54 punten (van 23 december 2022) die kopers signaleert en een nieuwe verbetering oplevert in het technisch beeld. Wacht op een uitbraak boven weerstand 3.226,08 punten (gevormd op 9 december 2022).

Bij Baidu trekt de vraag aan

Baidu consolideert binnen de dalende trend. De koers vormt nog lagere toppen zonder veel overtuiging. Nu Baidu boven de bodems van medio 2022 rond $100 kruipt, lijkt de verkoopdruk eveneens af te nemen.

Steun ligt er rond $73,58 (bodem van 28 oktober 2022). Weerstand zien we rond $156,77 (gevormd op 1 juli 2022). Enkel een doorbraak boven de weerstand maakt ruimte voor koersstijgingen.

Bij Baidu laat de 200-dagenlijn een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een matige technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat het aandeel achterblijft bij de rest van de markt.

Alibaba verbetert

Alibaba Group Holding kruipt weer boven de koersbodem van begin 2022, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. De neerwaartse trend is ook niet langer geldig. Enkel boven weerstand $125,84 (gevormd op 8 juli 2022) klaart het beeld opnieuw op. De steun ligt rond $58,01 (bodem van 28 oktober 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) gaat vlak liggen. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alibaba Group Holding minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Alibaba Group Holding met het marktgemiddelde.

Prosus trekt bij

Prosus verbetert technisch nu de voormalige barrière van medio 2022 rond €71,80 nipt wordt gebroken. Na een overtuigende uitbraak treedt een verbetering op richting weerstand €79,75 (top van 14 januari 2022). De steun rond €40,06 (bodem van 13 mei 2022) is nu twee maal getest, waardoor zich een dubbele bodemformatie ontplooit.

Bij Prosus laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een opwaartse draai zien Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) ligt vlak en geeft aan dat Prosus gelijk presteert met de rest van de markt.

