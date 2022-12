Baidu, Alibaba en Prosus: Chinese aandelen komen tot rust

De onrustige maatschappelijke ontwikkelingen in China zijn elkaar snel opgevolgd. Wat een jaar geleden onmogelijk werd geacht was recent bijna aan de orde van de dag: stakingen, blokkades en demonstraties.

Tel de recente lockdowns daarbij op en je hebt een explosieve maatschappelijke cocktail.

Paniek

Beleggers reageerden aanvankelijk paniekerig. Opde beurs van Hongkong was de Hang Seng-index tussen juli en begin november ruim 30% in waarde gedaald. In dezelfde periode is de Chinese beurs, de China Shanghai Composite index, ruim 15% gezakt.

Maar inmiddels lijkt het leed geleden en is er zelfs sprake van stevig herstel. Beleggers verwachten dat Beijing het coronabeleid verder zal versoepelen. Zo zou China haast willen maken met het vaccineren van ouderen en zwakken.

Fors herstel

De beurs van Hongkong is sinds begin november ruim 25% hersteld, terwijl de China Shanghai Composite de afgelopen maand ruim 8% is opgelopen.

Er was de afgelopen maanden geen gebrek aan volatiliteit in Chinese aandelen, maar inmiddels zijn de technische plaatjes tot rust gekomen.

Deze keer beoordeel ik de Hang Seng-index en de China Shanghai Composite. Van de individuele aandelen bekijk ik Baidu, Alibaba en Prosus.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuw platform voor Tostrams.nl. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast onze gebruikelijke technische analyses, ook alerts bij ons te volgen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail alert ontvangt zodra het koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en maak drie maanden gebruik van onze technische analyses voor slechts €29,95.

Bij de Hang Seng-index keren de kopers terug

De beurs van Hongkong (Hang Seng-index) heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De index kan nu oplopen richting weerstand 20.283,59 punten (top van 5 augustus). Steun ligt rond 14.500 punten.

China Shanghai Composite index krult opwaarts

De Chinese beurs (China Shanghai Composite index) is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de index nu ook boven de oude weerstand gesloten. Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrijgemaakt richting weerstand 3.308,35 punten (top van 20 juli). Steun ligt rond 2.863,65 punten (bodem van 27 april).

Bij Baidu trekt de vraag aan

Baidu komt er beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De mogelijke hogere koersbodem geeft aan dat de kopers terugkeren. Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand HKD 101,81 (gevormd op 15 november). Na een uitbraak boven de weerstand wordt HKD 125,23 het volgende opwaartse koersdoel. Van belang is dat steun HKD 75,75 (bodem van 3 november) weet stand te houden.

Alibaba verbetert

Alibaba Group Holding komt er wat beter bij te liggen nu de dalende trend is verlaten. We verwachten een consolidatie. Indien Alibaba Group Holding er ook in slaagt om de weerstand rond HKD 86,29 (gevormd op 5 oktober) te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op. Van belang is dat steun HKD 57,20 (bodem van 29 september 2015) weet stand te houden.

Prosus krult opwaarts

Prosus heeft, nu een koerstop is gebroken, een opwaartse trend ingezet. Bovendien had Prosus al een hogere koersbodem weten te vormen. Een nieuwe stijgende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond €71,80 (top van 7 juli). Bij een eventuele doorbraak onder steun €55,35 (bodem van 22 november) treedt een verzwakking op.