Chinese aandelen ogen nog altijd goedkoop. Let wel: ogen

Het is niet alleen Jack Ma?

Dit is Fan Bingbing, een van China's bekendste actrices. Ze had in 2015 de eer in een twintigdelige serie - wakker worden Netflix! - de Cleopatra van China te spelen: keizerin Wu Zetian. Dat is de enige vrouw die het in 2000 jaar keizerrijk tot de drakentroon schopte - met veel intriges, complotten en bloedvergieten.

Dit is helaas Google, want iets met foto's en rechten. Bingbing kreeg wellicht iets te veel sterallures? Ze verdween een paar jaar terug maanden achter elkaar geheel van de radar. Daarna verscheen ze ineens weer, moest een gigantisch bedrag aan achterstallige belasting ophoesten en bood daar publiekelijk haar excuses voor aan.







Afgeblazen beursgang Ant als rode vlag

Met de wijsheid achteraf was eind oktober 2020 de plots afgeblazen beursgang van Alibaba-dochter Ant Group de rode vlag voor de bull market van 2009-2021. Jack Ma, tot die datum keizer van de Chinese tech, verschijnt sindsdien slechts sporadisch. Geen quotes meer van hem en sinds dit weekend is hij ook weg bij Ant Group.

En de koersen vlogen vannacht in vooral Hongkong. Eind oktober 2020 dus en zie, bodemde Alibaba - in New York is de hoofdnotering, maar gelet op die rit vannacht bij deze het beeld in Hongkong - exact twee jaar later? In ieder geval laat het fonds sindsdien een monsterrally zien.



Het is niet alleen Alibaba dat vliegt in Hongkong, de brede Hang Seng (oranje) en de Hang Seng Techindex zijn ook niet te houden - en alle tech die daaronder hangt.



Deglobalisering in één grafiek? Dit zijn de Nasdaq 100- en Nasdaq Golden Dragon-index, die u één op één over de Hang Seng Techindex kan leggen. Op het alleen in Hongkong genoteerde Tencent na zijn het ook dezelfde namen. Commentaar is overbodig: beide indices hebben een compleet eigen willetje (in relatie tot elkaar).

Hoewel, met een beetje mazzel heeft ook de Nasdaq 100 gebodemd, maar dat is dan wel twee maanden later en het is nu nog vooral bidden en hopen.



Onderwaarderingrek

Dat Alibaba daalde is fundamenteel gezien niet gek, gelet op de stagnerende omzet en geduikelde winst sinds ook een jaar of twee. Misschien dat er nog wat onderwaarderingsrek in de koers zit, maar of de omzet- en winstlijntjes veel beter worden, is momenteel nog afwachten met de ook kwakkelende Chinese economie.

Pas op 22 februari komt Alibaba met (Q3-)cijfers en tot dat moment moet u geduld hebben voor met name de outlook. Want daar moet het wellicht helemaal van komen.

De Hang Seng zelf oogt nog altijd te geef tegen minder dan tien keer de verwachte winst. Let wel, oogt. Want deze index kent ook in andere tijden geen whopping waarderingen.



Hoever de rally zal reiken is aan de glazen bol, maar is er een rode vlag? Waar China kort door de bocht techbedrijven meer ruimte geeft, doet het dat niet voor de budget-brokers. Is het land soms bang voor weer een aandelenbubbel? Het land lijkt daar in ieder geval niet van te houden. De laatste werd de kop ingedrukt.

Institutioneel geld

Dit is de Shanghai Composite, waar alle daar genoteerde aandelen in zitten. Het grote verschil tussen de Chinese en westerse beurzen is institutioneel geld. Dat is zeg maar de baas op Wall Street, in Tokio, Londen en Frankfurt, maar in China zijn particulieren goed voor de hoofdmoot van de handel en instroom. Het is te zien?



Gefeliciteerd als u koerswinst hebt op uw Chinese aandelen of indices. Doe het met mate en weloverwogen als u toch nog op de al sperende hogensnelheidstrein wil springen. En houd er altijd rekening mee dat in China de regering, en niet Mr. Market, het laatste woord heeft.