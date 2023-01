Aandelentips voor 2023

De AEX-index zal in 2023 doorstijgen naar 725 punten, zo is de gemiddelde verwachting van de 121 beleggingsexperts die deelnamen aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De marktkenners zetten hun kaarten dit beursjaar op ASML, Philips, ING en Adyen. Maar Unibail-Rodamco, Arcelor Mittal, Exor en Randstad kunt u volgens hen beter mijden.

In de inmiddels dertig jaar dat de enquête wordt gehouden, ging de consensus slechts tweemaal uit van een daling: in 1999 en afgelopen jaar. De experts hadden het vorig jaar dus bij het rechte eind, gelet op de daling van 13,65% van de AEX-index. Dat gold ook voor hun overtuiging dat de centrale banken aan de rem zouden trekken, vanwege de oplopende inflatie, en dat dit zou leiden tot een hogere obligatierente.

'AEX stijgt naar 725 punten, maar herstel pas in tweede jaarhelft'

Als de huidige voorspellingen kloppen, belooft het een vrij goed beursjaar te worden, want de experts verwachten dat de AEX-index dit jaar zal doorstomen naar 725 punten. Dat komt neer op een stijging van 5%. Hiervoor moeten beleggers wel geduld hebben, want de beleggingsprofessionals gaan uit van een daling in de eerste helft, maar een herstel in de tweede helft.

Verder verwachten de professionals dat de rente niet zal dalen, maar eerder nog wat zal oplopen, omdat de inflatie weleens wat hardnekkiger kan uitpakken dan verwacht; zeker als de loonstijgingen doorzetten. Er ligt wel een recessie op de loer, maar die zal volgens de experts mild zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de grote spaarpotjes die er na de coronaperiode nog steeds zijn.

ASML met stip op 1

Voor het hele jaar is ASML wederom het meest favoriete aandeel. De nummer 2 is Philips, die afgelopen jaar maar liefst 57% aan beurswaarde zag verdampen. Blijkbaar verwachten beleggers dat de grootste pijn wel is genomen. Hierna volgen ING, Adyen (dat in 2022 nog in het rijtje floppers zat en met 45% omlaag denderde) en ASM International.

Unibail, Arcelor Mittal, Exor en Randstad bungelen onderaan

Minder positief zijn de experts over Unbail-Rodamco-Westfield, Arcelor Mittal, Exor en Randstad. De meeste aandelen in dit rijtje waren ook vorig jaar uit de gratie.

Ook IEX-beleggers zijn bullish

Lees ook IEX-beleggers zien het zonnig in voor 2023

Het optimisme van de experts wordt gedeeld door de particuliere beleggers die deelnamen aan de Nationaal Beleggerssentiment-peiling van IEX.

Het grootste gedeelte (44%) denkt dat de AEX er tussen de 5 en de 15% bij krijgt, en nog eens een derde verwacht een resultaat tussen de -5 en de +5%. Slechts 13,8% denkt dat de hoofdindex 5% of meer gaat inleveren.

Onder particuliere beleggers gooien ASML en ING ook hoge ogen, aangevuld met Besi. Maar Philips staat bij hen juist bovenaan het rijtje floppers. Over Arcelor Mittal als flopper zijn beide partijen het juist wél eens.

Verwachting voor januari is positief

Bij de vorige meting, in december, hoopten veel experts op een flinke eindejaarsrally, maar daar kwam weinig van terecht: de AEX-index daalde met bijna 5%.

Voor januari zijn de experts nog steeds optimistisch, al is de stemming wel wat minder uitbundig. Iets minder dan de helft verwacht een stijging van de AEX en 31% gaat uit van een daling.

De stemming voor januari is als volgt:

45,5% is optimistisch (dat was vorige maand nog 51,4%)

23,1% is neutraal (tegen 29,2% vorige maand)

31,4% is pessimistisch (dat was in november 19,4%)

Saldo: +14,0% (was +31,9%)

... maar de prognose voor het komende halfjaar is zuiniger

Zoals gezegd verwachten de beursexperts een zwakke eerste jaarhelft. Dat zien we ook terug in de verwachtingen voor de komende zes maanden. Het aantal optimisten is gelijk aan het aantal pessimisten. Per saldo zijn de experts iets somberder geworden dan vorige maand.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

32,2% is optimistisch (dat was vorige maand 37,5%)

37,2% is neutraal (tegen 34,7% vorige maand)

30,6% is pessimistisch (dat was 27,8%)

Saldo: +1,7% (was +9,7%)

Aandelenkeuzes december: Chippers stelden teleur, Randstad wist positief te verrassen

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Niet denderend, zo blijkt. Het rijtje toppers liet per saldo een koersdaling zien van 7%, terwijl de floppers de verliezen wisten te beperken tot 3%. Dat laatste was vooral te danken aan Randstad, dat tegen de verwachting in met 3,6% opklom en daarmee zelfs het best presterende aandeel in de AEX-index was. De keuze voor Just Eat Takeaway in het rijtje floppers bleek wel goed: de koers kelderde met 8,5%.

De keuzes voor heel 2022 waren wisselend. De keuzes voor ASML (-29%) en Just Eat Takeaway (-59%) waren ongelukkig maar ING (-7%) en Aegon (+8% en een van de weinige stijgers in de AEX) boden wat tegenwicht.

Toppers december

Rendement Floppers december Rendement ASML -10,2% ArcelorMittal -4,8% ASMI -9,0% Just Eat Takeaway -8,5% Adyen -12,0% Randstad +3,6% Unilever -2,4% Philips -1,3% ING -1,7%



Keuzes voor januari: ASML favoriet, maar somber over ArcelorMittal en Besi

Tot slot de keuzes voor januari. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts goede kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

ASML staat wederom met stip op één. De beleggingsprofessionals verwachten volgens Van Zeijl dat de orders blijven binnenstromen omdat iedere regio zijn eigen chipindustrie wil opbouwen. Hierna komt ING, dat profiteert van de gestegen rente. Adyen en KPN maken het boodschappenlijstje compleet.

Arcelor Mittal en Randstad gaan op herhaling in het rijtje floppers, aangevuld met AEX-nieuwkomer Exor en Unibail-Rodamco-Westfield.





Toppers januari

Saldo* Floppers januari Saldo* ASML 17 ArcelorMittal -8 ING 11 Besi -8 KPN 6 Unibail-Rodamco-Westfield -7 Adyen 5 Exor -7 Ahold Delhaize 5



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.