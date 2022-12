Chippers en AMG geliefd voor 2023, wegblijven bij Philips en AF-KLM

Chipaandelen en AMG zijn de meest geliefde fondsen voor geheel volgend jaar, maar we moeten wegblijven bij Philips en Air France-KLM.

Dat is het Nationaal Beleggerssentiment, deze maand door IEX gemeten onder 1882 beleggers - een absoluut record. Hartelijk dank dat u de moeite nam de enquête in te vullen!

Bullish sentiment

Het sentiment in het algemeen is nog steeds bullish en vergelijkbaar met vorige maand. 44,2% is (zeer) positief over de aandelenmarkten in het algemeen, en dat is maar net iets minder dan de 45,7% van vorige maand. Nog maar 15% is (zeer) pessimistisch; vorige maand was dat nog bijna 20%.

Voor komende maand verwacht 44,7% een stijging van de AEX, tegen 47,5% een maand geleden. Voor de wat langere termijn - zes maanden - ligt het percentage op bijna 60%.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, stijgt iets van 52,3 vorige maand naar 52,8 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor december is als volgt (tussen haakjes de scores voor november):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 4,6% (was 6%)

Optimistisch: 31,7% (was 26%)

Neutraal: 40,4% (was 39,3%)

Pessimistisch: 20,2% (was 23,9%)

Zeer pessimistisch: 3,1% (was 4,8%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 5,6% (was 6,6%)

Optimistisch: 38,6% (was 39,1%)

Neutraal: 40,7% (was 34,4%)

Pessimistisch: 13,1% (was 16,5%)

Zeer pessimistisch: 2% (was 3,4%)

AEX komende maand

Omhoog: 44,7% (was 47,5%)

Neutraal: 42,3% (was 34,4%)

Omlaag: 13% (was 18,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 59,7% (was 62,8%)

Neutraal: 20,9% (was 18,6%)

Omlaag: 19,4% (was 18,6%)



Extra vraag: toppers en floppers 2023

Voor de extra vraag van deze keer waren we benieuwd welke aandelen u als favoriet ziet voor geheel 2023, en welk aandelen als minst kansrijk. Er kon voor deze vraag gekozen worden uit zowel AEX- als AMX-fondsen. Voor- en tegenstemmen zijn tegen elkaar weggestreept.

ASML staat met stip op nummer 1, met per saldo meer dan 400 positieve stemmen. Ook een andere chipper, Besi, gooit hoge ogen en staat op de tweede plaats. ING sluit de top 3 af.

Het minste vertrouwen hebben de respondenten in Philips, dat maar liefst 380 negatieve stemmen krijgt. Op gepaste afstand volgen Just Eat Takeaway en ArcelorMittal.

AEX-toppers 2023 AEX-floppers 2023 ASML (+404) Philips (-380) Besi (+110) Just Eat Takeaway (-74) ING (+82) ArcelorMittal (-51)



Kijken we naar de midkapaandelen, dan is AMG veruit het populairst. Daarachter ontlopen Fugro en Vopak elkaar niet veel met per saldo 36 en 34 positieve stemmen. Absolute flopper is Air France-KLM, met daarachter PostNL en op de derde plaats Galapagos.

AMX-toppers 2023 AMX-floppers 2023 AMG (+101) Air France-KLM (-191) Fugro (+36) PostNL (-90) Vopak (+34) Galapagos (-69)



Aandelenkeuzes november

Natuurlijk kijken we ook nog even hoe de voor november gekozen aandelen het hebben gedaan. Het was een mooie beursmaand, de AEX kreeg er ruim 7% bij. Het topperslijstje verslaat de index nipt dankzij sterke resultaten van ASML (+16,1%) en ING (+15,6%). Shell bleef liggen en Aegon daalde iets.

Bij de floppers ging het helemaal de 'verkeerde' kant op, want die aandelen herstelden juist stevig. Vooral Just Eat Takeaway en Prosus mochten heel wat bijschrijven: respectievelijk 21,5% en bijna 30%.

Toppers november 2022 Rendement Floppers november 2022 Rendement ASML +16,1% Philips +10% Shell -0,1% Just Eat Takeaway +21,5% ING +15,6% ArcelorMittal +12,7% Aegon -1,8% Prosus +29,6% Gemiddeld +7,5% Gemiddeld +18,4% AEX +7,2%



Favoriete aandelen december

Dan nog de verwachtingen voor december. We vroegen beleggers van welke AEX-aandelen zij de hoogste verwachtingen hebben en van welke de minste voor de komende maand.

Ook hier zijn de chippers weer het geliefdst, met maar liefst drie chipaandelen in de top 4. Ook ING kreeg veel stemmen en staat op de tweede plaats. Opvallend is dat Shell verdwijnt.

Voor komende maand hebben de respondenten net zo weinig vertrouwen in Philips als voor volgend jaar. Just Eat Takeaway en Prosus zijn verdwenen uit de floplijst, en maken plaats voor Unibail-Rodamco en Randstad.

Toppers december 2022 Stemmen Floppers december 2022 Stemmen ASML +350 Philips -441 ING +153 Unibail-Rodamco -101 Besi +121 ArcelorMittal -71 ASMI +78 Randstad -57



