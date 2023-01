Beleggers zien het zonnig in voor 2023

De Nederlandse belegger is optimistisch gestemd over geheel 2023. Het grootste gedeelte (44%) denkt dat de AEX er dit jaar 5 tot 15% bij krijgt, zo blijkt uit onze meting van het Nationaal Beleggerssentiment.

Nog eens een derde denkt dat de AEX een resultaat zal laten zien dat ligt tussen de -5 en de +5%. Een minderheid van 8,7% ziet het helemaal zitten en denkt dat de hoofdindex meer dan 15% kan stijgen.

Sentiment voor de korte termijn iets bekoeld

Natuurlijk vroegen we ook naar de verwachtingen voor januari. Het sentiment is ietsje afgezwakt ten opzichte van vorige maand. Ongeveer een kwart is nu (zeer) pessimistisch gestemd over de aandelenmarkten; dit was vorige keer nog 15,1%.

En 40,5% verwacht dat de AEX de komende maand gaat stijgen (was 44,7%). Voor de langere termijn, zes maanden, is het beeld niet veel veranderd en vergelijkbaar met dat van vorige maand.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, daalt iets van 52,8 vorige maand naar 51,9 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor januari is als volgt (tussen haakjes de scores voor december):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,7% (was 4,6%)

Optimistisch: 27,5% (was 31,7%)

Neutraal: 42,2% (was 40,4%)

Pessimistisch: 20,2% (was 20,2%)

Zeer pessimistisch: 4,4% (was 3,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,1% (was 5,6%)

Optimistisch: 33,2% (was 38,6%)

Neutraal: 35,3% (was 40,7%)

Pessimistisch: 20,7% (was 13,1%)

Zeer pessimistisch: 3,7% (was 2%)

AEX komende maand

Omhoog: 40,5% (was 44,7%)

Neutraal: 37,9% (was 42,3%)

Omlaag: 21,6% (was 13%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 57,8% (was 59,7%)

Neutraal: 22,4% (was 20,9%)

Omlaag: 19,8% (was 19,4%)

Extra vraag

Aan het begin van een vers beleggingsjaar zijn we benieuwd hoe u denkt over de prestaties van de Amsterdamse hoofdindex in het gehele komende jaar. De extra vraag van deze keer luidde dan ook:

Wat doet de AEX in geheel 2023?

Levert meer dan 15% in 4,4% -5% tot -15% 9,4% Tussen de -5% en +5% 33,6% +5% tot +15% 43,9% Wint meer dan 15% 8,7%

We mogen stellen dat de Nederlandse belegger goed geluimd is over het nieuwe jaar. Het grootste gedeelte (44%) denkt dat de AEX er tussen de 5 en de 15% bij krijgt, en nog eens een derde verwacht een resultaat tussen de -5 en de +5%.

Slechts 13,8% denkt dat de hoofdindex 5% of meer gaat inleveren. Een klein gedeelte van 8,7% is uiterst optimistisch en denkt dat de AEX meer dan 15% kan stijgen.

Aandelenkeuzes december

Laten we kijken hoe de gekozen aandelen van vorige maand het hebben gedaan. December was geen maand om over naar huis te schrijven; de AEX liet een veer van 5,8%, en juist de getipte chipaandelen moesten fors inleveren. ING bleef nog relatief goed liggen.

De floppers waren goed gekozen, behalve dan Randstad, dat juist een plus noteerde van 2,4%.

Toppers december 2022 Rendement Floppers december 2022 Rendement ASML -13,9% Philips -3,4% ING -2,1% Unibail-Rodamco -6,9% Besi -9,5% ArcelorMittal -5,4% ASMI -12,3% Randstad +2,4% Gemiddeld -9,5% Gemiddeld -3,3% AEX -5,8%



Favoriete aandelen januari

Dan een blik op de meest en de minst geliefde aandelen voor deze maand. ASML gaat weer aan kop, de andere chippers Besi en ASMI zijn uit het favorietenlijstje verdwenen en maken plaats voor een opvallende naam, namelijk Prosus. Dat aandeel vonden we juist vaak bij de floppers.

Het aandeel waar beleggers overduidelijk de minste prestaties van verwachten is Unibail-Rodamco: het vastgoedfonds krijgt netto 110 negatieve stemmen. Ook Randstad, Adyen en ArcelorMittal zijn weer van de partij, maar Philips is uit het rijtje floppers verdwenen.

Toppers januari 2023 Stemmen Floppers januari 2023 Stemmen ASML +141 Unibail-Rodamco -110 Prosus +55 Randstad -59 Shell +42 Adyen -41 ING +34 ArcelorMittal -40



Er deden deze keer 858 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!