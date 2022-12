Slotcall: Symbolisch slot van een uitzonderlijk slecht beleggingsjaar

De beursdag van vandaag staat eigenlijk symbool voor het gehele jaar. De AEX sluit 1,7% lager en werkelijk alle aandelen eindigen in het rood. Een geluk bij een ongeluk is dat de uitslagen relatief beperkt zijn. NN Group is met een verlies van 2,7% de grootste daler binnen de AEX.

Omdat er qua nieuws vandaag vrij weinig te beleven valt, grijp ik de gelegenheid aan om terug te blikken op beursjaar 2022. Het komt er in het kort op neer dat het een ronduit beroerd beursjaar was. Bij RTLZ hadden ze op een sigarendoosje berekend dat het zelfs het slechtste beursjaar is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Dit is omdat zowel de koersen van aandelen als obligaties onderuit gingen. Dit zien we bepaald niet ieder jaar. Normaal gesproken vormen obligaties een bescherming in de beleggingsportefeuille, aangezien de rente in een tegenvallend economisch jaar normaliter zakt.

Dit beursjaar was alles anders. Door de hoge inflatie zagen centrale banken zich genoodzaakt om de rente fors te verhogen. Dit miste zijn uitwerking op de kapitaalmarkt niet. Daar waar overheden eind vorig jaar nog geld toe kregen op hun leningen, noteert de Nederlandse tienjaarsrente momenteel nipt onder de 3%.

Als we de hoge inflatie ook meenemen dan zijn beleggers er in 2022 reëel circa 25% op achteruit gegaan. Een pijnlijke constatering.

Volgens mij was 2022 het slechtste Beleggingsjaar sinds WO II ??. Om 12 uur meer op @RTLZ pic.twitter.com/hser8VF7NN — Jacob Schoenmaker (@SchoenmakerJ) December 30, 2022

Vrijwel alle beurzen sluiten 2022 in het rood

Als we een blik werpen op de brede aandelenindices dan weten alleen de Britten (+0,9%) en Portugezen (+3,0%) het hoofd boven water te houden. In de FTSE zitten relatief veel oude-economie-aandelen (bijvoorbeeld olie en gasbedrijven) en dat komt dit jaar goed uit.

De AEX doet het met een verlies van 11,4% voor de herbeleggingsindex eigenlijk nog niet eens zo slecht. Kijk vooral naar de Nasdaq100. Een verlies van 34% is niet mals.

AEX

Pensioenfondsen willen liefst zo snel mogelijk van hun Shell-aandelen (+37,1%) af. Laat het voormalige Koninklijke Olie nou net met afstand het best presterende AEX-fonds zijn. De reden is bekend. Sowieso leveren de defensieve havens goed werk af.

Technologie-aandelen moet u daarentegen precies niet hebben. ASMI (-39,4%) en Adyen (-44,3%) krijgen het flink voor hun kiezen. Baas boven baas is Philips (-57,3%). De affaire rondom de slaapapneu-apparaten hangt als een molensteen om de nek van het bedrijf. Daar komt bij dat de bedrijfscijfers ook in een negatieve spiraal zitten.

AMX

De decembermaand is er een voor Fugro (+62,7%) om snel te vergeten. De bodemonderzoeker moest afgelopen maand ruim een kwart van zijn waarde inleveren. Desondanks is Fugro dit jaar het best presterende aandeel van het Damrak geworden.

Van deze eervolle onderscheiding kunnen de aandeelhouders van Just Eat Takeaway (-59,3%) alleen maar dromen. De markt kijkt tegenwoordig meer naar cashflow in plaats van groei en juist van dat laatste moet de maaltijdbezorger het hebben.

Hoewel, ook de omzetgroei stond dit jaar stevig onder druk. Na corona trekken we er simpelweg meer op uit en daar heeft Just Eat Takeaway last van. De overname van Grubhub - is eufemistisch gezegd - ook geen succesverhaal. De groeivooruitzichten voor de lange termijn blijven echter wel gunstig.

ASCX

Er is dit jaar een small cap aandeel dat komt bovendrijven. Pharming (+39,9%) hoopt eind maart goedkeuring te krijgen voor het middel Leniolisib. Er valt echter geen peil op te trekken of dit gaat lukken. Zo ja dan wordt het biotechbedrijf volgend jaar wederom het beste aandeel binnen de ASCX. Zo nee dan eindigt het fonds onderaan het rechterrijtje.

Tot slot rest mij u een fijne jaarwisseling toe te wensen en uiteraard een voorspoedig 2023. Laten we hopen dat de beursgoden ons dan iets gunstiger gezind zijn.

Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Dan presenteer ik tien hagelnieuwe en gewaagde voorspellingen voor het komende beursjaar.