De rente volgt de inflatie omlaag

Van alle kanten zijn er signalen dat de inflatie op z’n retour is. Dat blijkt onder andere uit de prijsontwikkeling van grondstoffen.In het kielzog hiervan duikt de 10-jaars kapitaalmarktrente verder weg, nu cruciale rentebodems zijn gebroken.

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex staat rond 33 nagenoeg op het laagste punt van dit jaar. Begin maart, kort na de inval van Rusland in Oekraïne noteerde de grondstoffenindex boven $40, ruim 20% hoger. Op het hoogste punt van 2022, begin juni stond de DJ-UBS Commodity Index op een intraday high rond $41,71.

Neerwaartse tendens van grondstoffen

Kortom, er zit een neerwaartse tendens in de prijsontwikkeling van grondstoffen, hoewel de DJ-UBS Commodity Index wel op een belangrijke steun is beland.

De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie. De uitdovende inflatie blijkt nu ook uit de officiële cijfers. Volgens het CBS zijn de consumentenprijzen in Nederland in november veel minder hard gestegen dan in oktober. In november was het prijspeil met 9,9% op jaarbasis gestegen, in oktober met 14,3% en in september met 14,5%.

Ondanks dat inflatie en rente niet één op één correleren, zien we ook de rente hard dalen. Na een high rond 2,78% op 21 oktober, is de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente naar bijna 2% gezakt.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat de rente neerwaarts ging draaien, met onder andere kansen in bedrijfsleningen:

Beweeglijke rentes

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente was in het afgelopen jaar zeer volatiel, mede geïnspireerd door de heftige inflatiecijfers.

Tussen 1 januari en 17 juni steeg de rente van 0 naar 2,11%

Vervolgens zakte de rente naar 1% op 2 augustus

Sinds begin augustus is de rente weer fors gestegen naar een high rond 2,78% (op 21 oktober).

Onlangs is de rente alweer gezakt naar inmiddels 2,08%.

In deze column bekijk ik de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente, de DJ-UBS Commodity Index en de Europese Corporate Bond tracker (Europese bedrijfsleningen).

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente is door de steun van 2,13% gezakt

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de steun en koersbodem rond 2,13% van 4 oktober gebroken. Er is duidelijk sprake van een technische draai naar onderen. Ook heeft de Nederlandse rente een lagere koerstop gevormd, die de neerwaartse draai valideert.

Verder zakte de rente onder de top van 15 juni rond 2,11%, waarmee de eerdere uitbraak werd geneutraliseerd. Zo'n false move is doorgaans een sterk signaal in tegenovergestelde richting (neerwaarts dus)

Een nieuwe dalende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond de steun van 1% (de bodem van 2 augustus).

Weerstand ligt op 2,78% (de top van 21 oktober).

Wereldwijde grondstoffenindex ondergaat tussentijdse dalingen en test crucial steun

De DJ-UBS Commodity Index geeft al een tijd lang een vlak koersverloop weer. Omdat er lagere koerspieken te zien zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De steun ligt rond $32,17 (de bodem van 6 juli) en de weerstand rond $36,32 (gevormd op 14 september).

Europese Corporate Bond Index draait mooi opwaarts

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF), die belegt in Europese bedrijfsleningen, heeft de koerstop van oktober gebroken. Deze tracker had al de neerwaartse trend verlaten en rond €117 een hogere koersbodem op de grafiek achtergelaten.

De technische conditie verbetert en de correctieve fase is voorbij. Opwaarts is er in het beste geval ruimte richting €128,26 (top van 2 augustus). Bij een daling onder de steun van €115,23 (de bodem van 2 december 2011) zou het beeld bij de Europese Corporate Bond tracker verzwakken.

