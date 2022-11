Zien we topvorming in de rente?

Technisch geven de rentemarkten signalen van topvorming, in elk geval tijdelijk.

De financiële markten reageerden nerveus en verward nadat de Federal Reserve medio woensdagavond opnieuw aan de monetaire handrem trok. Vooral toen de Amerikaanse centrale bank meldde de rente in de toekomst wellicht met kleinere stappen te willen verhogen.

Aandelen door het putje, dollar omhoog

Beleggers vragen zich af of Fed het nog goed onder controle heeft. Enerzijds dreigt het risico dat de economie afkoelt door het verkrappende rentebeleid, wat tot matiging van het rentebeleid zou nopen.

Anderzijds ziet het er naar uit dat de inflatie en arbeidsmarkt niet tot rust komen, wat juist wijst op stevigere rentestappen.

De financiële markten vlogen na de rentestap van de Fed dan ook alle kanten op. Aandelen gingen door het putje en de dollar knalde omhoog.

Matige reacties van obligaties

Maar het opvallendst was misschien wel dat juist vastrentende waarden zeer behoudend reageerden. De obligatiemarkten doen het al een paar weken heel rustig aan en bleven ook na de jongste rentestap dicht bij huis. Zo was er slechts een lichte rimpeling in de Bund Future.

De Bund Future, een termijncontract op een mandje 10-jarige Duitse Staatobligaties, beweegt al tijdje volkomen vlak.

Start nieuwe economische cyclus?

Lopen vastrentende beleggers hiermee vooruit op een top in de rente?

Dat zou opzienbarend zijn en mogelijk een nieuwe economische cyclus aankondigen. In elk geval lijkt het er technisch op dat de Nederlandse rente een top heeft neergezet. Dat wijst op een mogelijke bodem in Nederlandse obligaties.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente, de Bund Future, Europese en Amerikaanse bedrijfsleningen alsmede de Amerikaanse 10-jaars rente.

Over de gehele linie zie ik in Europese vastrentende waarden dezelfde technische signalen: topvorming in de rentes en bodems in obligatiekoersen. Op de Amerikaanse rentemarkten is het technische beeld iets minder prominent.

Nederlandse kapitaalmarktrente laat het opwaartse trendkanaal achter zich

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente zakt uit de stijgende trend en lijkt een draai te voor te sorteren.

We adviseren de steun van 2,13% (de bodem van 4 oktober) nauwlettend in de gaten te houden nu het technische plaatje verandert. Bij een doorbraak en slotstand onder dit niveau dient rekening te worden gehouden met een stevigere correctie. In dat geval wordt 1,00 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand bevindt zich op 2,78% (de top van 21 oktober).





Bund Future verlaat de dalende fase

De Bund Future (ISIN code: DE0009652644) kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Eerder al was de dalende trend gebroken.

Dat de koers terugkeert boven een eerdere bodem, geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. De weerstand bevindt zich rond .142,87 (gevormd op 4 oktober).

De steun ligt rond 134,02 (de bodem van 21 oktober).

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) laat wat stabilisatie zien, binnen de dalende trend.

Europese bedrijfsleningen

Het technische plaatje van de Europese Corporate Bond Index (ISIN code: IE0032523478) verbetert nu er een mogelijk.e hogere koersbodem wordt gevormd. Deze signaleert weer kopers in de markt.

Eerder al verliet de Europese Corporate Bond Index de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf.

Om verder te verbeteren moet de Europese Corporate Bond Index ook boven de weerstand van 119,59 punten (gevormd op 4 oktober) weten te breken. De steun rond 115,23 punten (de bodem van 2 december 2011) moet wel stand houden.

Amerikaanse bedrijfsleningen

Het technische plaatje van de Amerikaanse Corporate Bond Index USD (ISIN code:IE0032895942) verbetert nu de dalende trend is gebroken. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht.

Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand van 99,63 (gevormd op 4 oktober) wordt gebroken.



De Corporate Bond Index USD (die in Amerikaanse bedrijfsleningen belegt) biedt steun rond 93,34 punten (de bodem van 21 oktober).







US 10-jaars rente blijft binnen uptrend ondanks terugval

De recente correctie van US 10-jaars rente vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld opwaarts gericht. Wel lijkt het momentum van de opmars wat af te nemen. Er ligt steun op 3,58 (bodem van 4 oktober). Weerstand ligt rond 5,20 (gevormd op 18 juni 2007).