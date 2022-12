Stagnatie AEX levert geen technische schade op

De recente aarzeling van de AEX vindt plaats binnen het kortetermijn-stijgende trendkanaaltje. Wel blijft het rode lampje, van de overbought-conditie, knipperen.

De OBOS-indicator (overbought-oversold), die voortdurend de kracht van de rally in kaart brengt, blijft al een tijdje hangen. Dit geeft aan dat de markt momentum, dus overtuiging, verliest; ik heb hierover eerder al bericht. Bovendien geeft de nabijheid van de top van 4 augustus rond 736,34 punten enige weerstand aan.

Zolang het patroon met hogere bodems op de AEX intact is, kijken beleggers echter opwaarts. Een extra reden is het feit dat er nog geen lagere top is gevormd.

Vandaag beoordeel ik het kortetermijn-koersverloop van de AEX, in combinatie met de OBOS-indicator.

AEX-index flirt met weerstand 736,34

De AEX-index stagneert net onder de eerste weerstand 736,34 punten (topje van 4 augustus). De AEX pauzeert overigens binnen de stijgende trend. De hogere koersbodems signaleren nog steeds vraag naar aandelen op de Nederlandse beurs.

De huidige adempauze is vooralsnog dus enkel een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase. Belangrijk is ook dat de recente daling mogelijk wordt opgevangen door het topje van 15 november rond 718,45 punten. Dit latente vangnet is op de AEX-kortetermijngrafiek hieronder gemarkeerd met het blauwe horizontale stippellijntje.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de recente koerspiek naar boven wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden, in eerste instantie richting de aprilpiek rond 743,05 punten.

Pas bij een terugval onder steun 700,94 punten (bodem van 17 november) verzwakt het beeld.

Licht overbought

De OBOS-indicator - Zie ook de uitleg hieronder - van de AEX geeft nog steeds een lichte overbought-conditie (licht over-gekocht) aan. Dit rode lampje brandt al sinds begin november aan de zijlijn.

Van een overbought-conditie is sprake bij een indicatorwaarde van 80 of hoger. Doorgaans geeft dit aan dat de markt iets te hard op de muziek vooruit is gelopen.

De OBOS-indicator noteert thans een stand van 89. Ik heb er al eerder op gewezen, maar de huidige situatie van de OBOS-indicator lijkt op die van afgelopen zomer.

De OBOS-indicator

Met de technische OBOS-indicator (overbought-oversold), die berekent of een beweging niet te hard is gegaan, kunnen uitverkochte (oversold) of uit-gekochte condities getraceerd worden. Deze situatie treedt op bij OBOS-waarden onder de 20 (oversold) of boven de 80 (overbought).

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterk dalende trend kan soms wekenlang oversold of overbought blijven.

Het gaat bij de OBOS-indicator vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op als de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de OBOS-indicator al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Vanwege de vele signalen geeft de OBOS-indicator regelmatig onjuiste of te vroege signalen af, wat bij consequent volgen leidt tot een slecht resultaat.

Tostrams-website is vernieuwd

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuw platform voor Tostrams.nl. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast onze gebruikelijke technische analyses en alerts, ook het laatste beursnieuws bij ons te volgen.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.