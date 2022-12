Beursjaar 2023 wordt kansrijk

Bericht delen via:

De Dow Jones-index en de AEX staan technisch klaar om uit te breken. Ondanks de rode vlaggen op korte termijn, staan we aan de vooravond van een kansrijk nieuw beursjaar.

In de afgelopen weken hebben we hier aangegeven dat aandelen wat vermoeid ogen en dat enkele seinen op rood springen. Maar dat waren vooral kortetermijn waarnemingen.

Bodemvorming

Want op de langere termijn is er duidelijk sprake van bodemvorming. Dat impliceert dat we, na de bearmarkt eerder dit jaar, thans bezig zijn met het vormen van een belangrijke bodem.

Deze bodem zal de springplank kunnen vormen voor de volgende bullmarkt, waarvan ik verwacht dat die zich komend jaar zal ontwikkelen. In 2023 mag dan ook een kansrijk aandelenjaar verwacht worden.

Lange termijn technische verbetering, kortetermijn negatieve scenario's

Veel beurzen hebben laten een mooie lange termijn technische verbetering zien. Hierdoor zijn de meeste negatieve scenario's voorlopig van tafel. Mijn collega Wouter Slot gaf het hier onlangs nog duidelijk aan. De kans dat de beurzen de komende maanden nog een keer nieuwe dieptepunten gaan opzoeken achten we momenteel erg klein.

Helemaal onderaan bespreek ik aan de hand van een gestileerde grafiek de overgang van een dalende naar een stijgende markt. Op die overgang, het kruispunt dus, vindt doorgaans de bodem plaats.

Deze keer bekijk ik de AEX en Dow Jones, die beide op het punt staan uit te breken.

AEX-index laat dalende fase achter zich

De Nederlandse beurs weet het herstel van de afgelopen weken door te zetten, ondanks de nabijheid van weerstand. Het zwak dalende trendkanaal van de afgelopen maanden is achtergelaten nu de neergaande toppenlijn is gebroken.

De weerstand ligt op 743,05 punten (de top van 8 april). Een doorbraak van deze koerstop zou de verbetering bevestigen. Na een uitbraak boven 743,05 punten wordt het all-time high rond 829,66 het volgende koersdoel. De steun vinden we op 632,12 punten (bodem van 17 februari 2020).

De AEX beweegt inmiddels ruim boven haar 200-daags gemiddelde, wat een positieve draai impliceert.





Dow Jones op het vinkentouw van een uitbraak

De Dow Jones verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus) laat op zich wachten. De recente doorbraak van de dalende toppenlijn geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

Het langetermijn technische beeld klaart pas op indien de weerstand van 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken. Na een uitbraak boven deze horde wordt het all-time high rond 36.945,60 punten het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor de Dow ligt rond 29.568,00 punten (de bodem van 10 februari 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Dow Jones (glooiende rode doorlopende lijn) krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.







Uitleg: Overgang van een bearmarkt naar een bullmarkt

Zolang het patroon met lagere toppen intact is, kunnen we spreken van verkoopdruk. De dalende toppenlijn W, op de gestileerde voorbeeldgrafiek hieronder, markeert op de gestileerde voorbeeldgrafiek hieronder de bearmarkt (downtrend).

Indien de markt een serie met hogere koersbodems weergeeft kunnen we spreken van een koopkrachtige vraag en kopers in de markt. De stijgende bodemlijn S markeert op de voorbeeldgrafiek hieronder de bullmarkt (uptrend).

De overgang tussen de bearmarkt (downtrend) en de bullmarkt (uptrend) kwalificeren we als de bodem. Op de grafiek hieronder wordt de bodem gevormd tussen lijnen A en B.

Op de AEX wordt die bodem gevormd tussen 632,12 en 743,05

