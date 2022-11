Olieprijzen veren op vanaf cruciale steunniveaus

Olieprijzen zijn naar het laagste punt van dit jaar gezakt. Technische steunniveaus stonder onder druk, maar wisten uiteindelijk stand te houden.

Mede door politieke en maatschappelijke onrust in China is de prijs van Brentolie snoeihard gedaald. Brent bereikte maandag met een intraday low van 80,77 de laagste stand van dit jaar. Amerikaanse olie (Light Sweet) bereikte maandagochtend een intraday low van 73,65 dollar, eveneens de laagste stand van 2022.

Zowel Brent als Light Sweet hebben technische steunniveaus onder druk gezet, die overigens stand hielden, zij het nipt. Doordat beide oliesoorten in de loop van maandag weer wisten te herstellen, werd technische schade voorkomen.

Enorme aderlating

Toch heeft de olieprijs de afgelopen maanden een enorme aderlating achter de rug. Brentolie noteerde in juni nog $116 en in maart zelfs een intraday high van $133,12. Gemeten naar het slot van maandag rond $83 is de prijs van Brentolie in 8 maanden ruim 35% kwijtgeraakt.

Light Sweet (WTI) noteerde in juni nog $114 en in maart een intraday high van $128,88. Vergeleken met het slot van maandag rond $75,50 is de prijs van WTI in 8 maanden ruim 40% kwijtgeraakt.

Ook andere energieprijzen onder druk

Ook andere energieprijzen hebben een flinke val achter de rug. Aardgas is sinds de top rond $9,88 (van 23 augustus) ruim 30% in prijs gedaald naar nu $6,80.

De voor Nederland veel belangrijkere Dutch TTF Gasfuture die medio augustus €346,52/MWh noteerde is deze week €122/MWh, waarmee deze cruciale energieprijs in enkele maanden tijd bijna 2/3e is gezakt.

Effect op inflatie

Ik heb hier al eerder aangegeven dat de koersontwikkeling op de energiemarkten de inflatie zou kunnen afremmen. Vandaag bekijk ik de prijsontwikkeling van Brentolie en Light Sweet (WTI)

Brent zet de steun $82,58 onder druk

De prijs van Noorzeeolie (Brent) test binnen het zijwaarts koersverloop de steun $82,58 (bodem van 26 september). Er ligt weerstand op $103,38 (top van 30 augustus).

Het neutrale koersverloop krijgt een nieuwe negatieve impuls als de steun wordt gebroken. Na een doorbraak onder $82,58 wordt $69,33 het volgende neerwaartse koersdoel.

Light Sweet test onderkant zijwaartse fase

De koers van WTI (Light Sweet) heeft de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt. Thans test de koers de steun $76,57 (bodem van 26 september). De weerstand bevindt zich op $93,59 (gevormd op 10 oktober). Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.

Na een doorbraak onder steun $76,57 wordt $66,15 het volgende neerwaartse koersdoel.

