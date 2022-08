TA: Verdere inflatiestijging is uitgesloten (volgens de technische plaatjes)

Bericht delen via:

Het jongste record in de Nederlandse inflatie, wordt niet bevestigd door de technische plaatjes op de grondstoffenmarkten

De grondstofprijzen veren over de brede linie wat op. Maar van een nieuwe inflatiesprong is technisch geen sprake. Een verdere inflatiestijging is op basis van de techniche plaatjes dus uitgesloten.

Nederlandse inflatie op recordhoogte

Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse inflatie in juli naar 11,6% is gestegen (ten opzichte van vorig jaar). In juni lag de geldontwaarding nog op 9,9%.

In de officiële data lijkt het er dus op dat de inflatiespiraal nog niet tot stilstand is gebracht.

Hoe zit dat nu? Amper één maand geleden voorspelde ik hier juist dat de inflatoire druk afnam, omdat ik serieuze signalen van dalende grondstofprijzen zag.



Geen nieuw technisch bewijs van inflatie-stijging

Ik zie nog steeds geen nieuw technisch bewijs dat de inflatie structureel zal stijgen. Wel lijken op zeer korte termijn enkele cruciale grondstoffen wat te herstellen.

De afgelopen 7 maanden heeft Mr. Market beleggers hardhandig duidelijk gemaakt dat inflatie, rente en aandelen niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden.

Daarom deze keer een update van de belangrijkste grondstoffen, want dat zijn de ingrediënten in de snelkookpan waar de inflatie wordt voorgekookt.

De koersen van energie en industriële metalen bewegen de laatste weken technisch weer licht opwaarts. Echter in de voorgaande maanden hebben de essentiële grondstoffen juist flink ingeleverd.

Dus vooralsnog is er geen nieuwe opwaartse beweging gaande, hooguit een herstel als reactie op een sterke daling.

Wereldwijde grondstoffenindex



De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, zien we een matig herstel. Er ligt weerstand rond 41,29 (gevormd op 29 maart 2013).

In de afgelopen maanden was de waarde van het mandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity Index juist flink gedaald. Voorlopig geeft koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex aan dat van een nieuwe inflatiesprong dus geen sprake is.





Natural Gas herstelt zoekt naar richting



Natural Gas is het koersdoel rond weerstand 9,43 (top van 7 juni) genaderd. Technisch is daar alles mee gezegd. Vooralsnog is er geen nieuwe trend. De steun van Natural Gas ligt er pas rond 5,46 (bodem van 6 juli).

Graan veert wat op



Graan verbetert op de korte termijn nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken. Graan laat afgezien hiervan grillige bewegingen zien boven steun 735,50 (bodem van 7 januari).

Voor een structurele verbetering is een doorbraak boven weerstand 940,25 (gevormd op 11 juli) noodzakelijk. Bij een daling onder steun 735,50 (bodem van 7 januari) verzwakt het beeld.

Olieprijs (Brent) veert op vanaf de steun 97,17



Brent fluctueert al een paar maanden heen en weer tussen 97,17 (bodem van 16 maart) en 125,18 (top van 14 juni). Het technische plaatje van ruwe olie weet niet te overtuigen. Dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.

Aluminium beweegt in een sterk neerwaartse trend

Nadat een oude bodem rond 2.600 is gebroken is het industriële metaal aluminium technisch verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot steun 1.937,32 (bodem van 22 januari 2021). De weerstand ligt op 4.058,71 (top van 11 maart).

Het industriële metaal Koper oogt zwak

Ook koper ligt er technisch zwak bij. Eerst is de uptrend gebroken, daarna de bodems rond 4,00 gebroken. Er is naar beneden ruimte richting steun 2,83 (bodem van 2 oktober 2020). De weerstand bevindt zich op 4,58 (top van 3 juni).

Goud doet helemaal niets

Het edelmetaal goud zou een goede inflatiebarometer moeten zijn. Maar de goudprijs beweegt al ruim 2 jaar zijwaarts boven steun rond 1.680 (bodem van 5 juni 2020). De weerstand ligt rond 2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020).

Zolang er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt.