Dit is er nodig om crypto naar nul te krijgen

Afgaande op de magazine cover indicator gaat het helemaal goedkomen met crypto?!

De magazine cover indicator? Ja, tijdschijften hebben nog wel eens de neiging dramatisch uit te pakken over een financieel onderwerp, en dat wil nog wel eens uitgerekend op en rond bodems en toppen zijn. Dit is de beroemdste uit 1979. Dat was aan de vooravond van de grote bullmarket 1981-2000.



Iets met aandelen en inflatie, zoals u ziet. Waar kennen we dat van? Ga daarom niet voetstoots uit van weer een zinderende bull market, of juist een dikke krach, mocht de brede beurs al dan niet uit de huidige bear market breken. Jaren ploeteren, miezeren en zijwaartsen kan ook nog.

The Economist: hoe implodeer ik bitcoin

Nu heeft The Economist nog een cryptoverhaal en dat is interessant. Misschien verbaast het u ook dat bitcoin en de andere coins weliswaar fors zijn gedaald op het FTX-debacle, maar dat er van krach, implosie, uitverkoop en grote uittocht zeker geen sprake is.

En dat met een mogelijke systeemcrisis in de coulissen! In principe steken monetaire en fiscale autoriteiten dan ook geen vinger uit, tenzij er besmetting naar de gewone wereld dreigt. The Economist kijkt wat er voor nodig is om crypto naar nul te laten imploderen. Want dat kan... als u $10 à 15 miljard hebt.

Lees mee, het is een technisch verhaal:

Major chains and a handful of Ethereum-based tokens, like stablecoins, account for about 90% of cryptocurrency value. Big businesses have been built on top of this world, including exchanges, investment funds and lending platforms. To take out crypto entirely would require killing the underlying blockchain layers.

They could either give way first, kicking the stool out from underneath everything else. Or the industry could unravel from the top down, layer by layer like a knitted scarf. Knocking the stool out is extraordinarily hard, and the current high value of bitcoin and ether makes it even harder.

To attack a blockchain and shut it down requires gaining 51% control of the computational power or value of tokens staked to verify transactions. The more valuable the tokens, the more energy it takes to attack a proof-of-work chain, like Bitcoin, and the more money to attack a proof-of-stake chain, like Ethereum.

The security of these chains—as measured by the amount someone would have to spend to attack them—is now in the region of $10bn to $15bn. It would require either a government or an extraordinarily rich individual to mount such an attack. And even if Elon Musk was so inclined, he seems a little busy.

De conclusie:

Crypto’s reputation has been undermined before. It has collapsed in value repeatedly throughout its lifetime. Although fewer people will use crypto as a result of the ftx collapse, it is very hard to imagine the number will be small enough to take its value to zero.

Uitbubbelen

Kortom, een systeemcrisis en een rechte koersstreep naar beneden richting nul is niet erg waarschijnlijk. The Economist zegt het zelf al en de koersen op het bod zijn het bewijs: de reputatie van bitcoin en de rest heeft in de afgelopen jaren al veel klappen en beuken opgelopen, maar de kudde laat zich niet zomaar verjagen.

Niettemin lijkt vooral de lange logaritmische grafiek van bitcoin op almaar minder enthousiasme te duiden. Dat er oneerbiedig gezegd nog veel gelovigen over zijn gebleven is één, maar er moeten wel nieuwe zielen worden gewonnen om de koersen weer momentum te geven. De grote vraag is natuurlijk of dat gebeurt.

Imploderen of weer to the moon: er is ook nog een nachtkaarsscenario mogelijk. Daar denk ik zelf stiekem aan. De grote kudde en de reguliere financiële wereld gaan denk ik niet meer all-in na dit alles, maar er blijft zeker een gemeente over. Totdat er weer een nieuwe generatie naar de beurs komt met een nieuw speeltje?

En dan gaan we weer van voren af aan, zoals nu crypto, mijn generatie ooit met dotcoms, eind 19e eeuw de spoorwegen en zo komt u vanzelf uit bij South Sea Company en de moeder aller onzin-assets en bubbels: tulpenbollen.