We komen met de schrik vrij en er is veel technieuws

Het voorval in Polen wordt al incident genoemd en de AEX-indicatie is vlak. Die raketinslagen deden de markten even een procentje dippen, maar dat liep er zo weer uit - zelfs nog voor dat duidelijk werd dat het afzwaaiers betreft.

Europese futures openen net even rood, het stelt niks voor

De Amerikaanse plussen 0,3%

In Azië daalt alles en iedereen van 0,1% tot 1,0% (Hang Seng). Alleen de Nikkei 225 plust net. Tencent doet -1,6% en komt vanochtend nog met cijfers

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +3,4% op 24,5%

De dollar zakt 0,3% naar 1,0379

Goud zakt 0,3%, olie daalt tot een procent en crypto ligt vlak. Nota bene, de vergelijkingen van failliete broker FTC met Enron en Lehman Brothers zijn niet van de lucht. Die namen moet u zeker googlen, als die u niets zeggen.

De Duitse tienjaars rente en de Amerikaanse plussen en dan ligt het voor de hand - het is 2022 - dat de upside van aandelen beperkt is. Alleen fluctueren die rentes - het is 2022 - alsof het aandelen zijn, ofwel trek niet meteen al te drastische conclusies.



Dit is de S&P 500 mini future gisteren, vannacht en vanochtend en als u niet beter zou weten...? Inderdaad, u moet die raketinslagen in Polen zoeken. De Navo komt om 10:00 uur in spoedzitting bijeen, maar spreekt nu al van een isolated incident. Fijne geruststelling voor de nabestaanden van de slachtoffers, maar niet heus.



Bij deze:

LATEST: Initial findings suggest the rocket that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile, AP reports citing unnamed US officialshttps://t.co/GnwSkO1QBe pic.twitter.com/APGAdHNZEU — Bloomberg (@business) November 16, 2022

Intussen zijn we alweer breaking news verder en ook dit moet u zoeken in die S&P 500 future?

Donald Trump launches 2024 presidential campaign https://t.co/zw0nXvNnHv — CNBC Now (@CNBCnow) November 16, 2022

Het sentiment is dus sterk deze maand, de markten stijgen en er lijkt meteen alweer een nieuwe hype. Sea uit Singapore vloog gisteren in New York:



Wie zegt u, Sea? Ja, Sea. Het verhaal is misschien wel exemplarisch voor deze markt. Eerst 90% er af bij deze groeier, die daar nu van af ziet. Het mes gaat er in. Misschien volgen er meer.



Er is slechts één nieuwtje op het Damrak vandaag, Fugro. Oh wacht, Air France-KLM geeft een 300 miljoen convertible uit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:13 Britse producentenprijzen stijgen iets minder hard

08:08 Britse consumentenprijzen stijgen ruim 11 procent

08:03 Vlakke opening AEX voorzien

08:00 Air France haalt weer geld op

07:24 Fugro wint Deens contract

07:10 Japanse machine-orders weer gedaald

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

15 nov Nike verhoogt dividend

15 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

15 nov Wall Street sluit hoger

15 nov Olieprijs stijgt

15 nov Update: Lavide wordt Fair Financing Firm

15 nov Wall Street op winst

15 nov BlockFi bereidt faillissementsaanvraag voor

15 nov Europese beurzen sluiten hoger

15 nov Sligro biedt op Metro-winkels Belgie

De AFM meldt deze shorts en hier en daar worden wellicht wat peentjes gezweet met die snelle stijgingen:

De agenda kent Big Tech, Amerikaanse detailhandelsverkopen en het vertrouwen van die huizenbouwers kunt u raden:

08:00 Tie Kinetix - Jaarcijfers



00:00 Tencent - Cijfers derde kwartaal (Chi)

13:00 Kohl's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaak (VS)



08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Kijk aan! TSMC dus, de naam ASML komt niet in het verhaal voor.

Scoop: Apple's decision to source chips in the US is a big deal for the semiconductor industry. There's been much debate about whether the US can ever regain competitiveness with Taiwan and Korea. Apple's buying power can make a difference. @markgurman https://t.co/BhjpOc6Mxm — Peter Elstrom (@pelstrom) November 16, 2022

Hebt u het bij de hand?

China’s property slump is estimated to cost the nation’s banking system as much as $212 billion in losses on loans, bonds and other assets, according to UBS https://t.co/B1kvAYkWC2 — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2022

Zo gaat het altijd.

A study of how retail investors use cryptocurrency exchange apps suggests about three-quarters have lost money on Bitcoin, according to the Bank for International Settlements https://t.co/YTWazFHojR — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2022

Wat een puinhoop:

Collapsed crypto exchange FTX warned it could have more than 1 million creditors pursuing it for payback, as the firm filed papers with a bankruptcy court in the U.S. In the papers it blames a ‘severe liquidity crisis’ for its problems https://t.co/Ylp5KTBTFz pic.twitter.com/2mLOvAVKd7 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022

Het E-woord valt:

FTX bankruptcy shows the company had 134 affiliates spread across the globe and may have liabilities of up to $50 billion.



Enron had liabilities of $23 billion.



FTX may be worse than Enron. — Brian Sullivan (@SullyCNBC) November 11, 2022

En wie hebben we daar?

Charlie Munger on crypto: “The country did not need a currency that was good for kidnappers.” https://t.co/JgNgwXpUTD pic.twitter.com/gkcMVMMXU1 — CNBC (@CNBC) November 15, 2022

ESG dus:

EU financial watchdog launch fact-finding dive into 'greenwashing' https://t.co/1Ho52I3UNP pic.twitter.com/GBEHkg9GZC — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2022

Zeg het maar, de vrij fantasieloze, maar zo lekker veel cash uitdelende manager Tim Cook versus de ondernemer Mark Zuckerberg:

Apple CEO Tim Cook doesn't like the metaverse — he predicts a different technology will shape the future. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EuMZTe5tR6 — CNBC (@CNBC) November 16, 2022

Veel plezier en succes vandaag.