Nette beursstart op komst en alle ogen zijn weer gericht op crypto

De AEX indicatie is +0,6% na een rustig weekend, er zijn geen nieuws en cijfers nu voorbeurs Damrak, maar er is genoeg te doen aan het crypto front.

Europese futures openen 0,2% à 0,7% hoger

De Amerikaanse staan 0,2% tot 0,4% lager

In Azië plussen Hong Kong (Tencent -1,5%) en Taiwan ruim een procent, maar China, Japan en Korea moeten tot 1% terug

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,2% op 22,5

De dollar zakt 0,1% naar alweer 1,03

Goud, olie en crypto trekt nu bij, na weer flinke verliezen vannacht. Zo meer.

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten en de Amerikaanse stijgt er vijf, beetje vreemd beeld. Even afwachten nog wat de richting wordt.



Zie hier die Duitser en Amerikaan, ze kunnen echt wel een beetje richting gebruiken. Het begint zijwaarts te ogen.



Geen nieuws is er dit weekend over andere partijen die in de problemen zijn, want de grote vraag is nu wie de failliete cryptobroker FTX al dan niet meesleept in haar ondergang. En wat betekent dit voor de markt? Dit maakt Bloomberg er van.

Hier is de bron. Hoeveel particulieren en instituties wenden hun hoofd definitief af? Ik zou zeggen, onderschat het niet. Bitcoin en crypto hebben vaker verrast. Voor velen is het zowat ook een religie.

The pain spread across crypto by the meltdown of Sam Bankman-Fried’s FTX is fracturing the link they once had with other risk assets, a sign Bitcoin’s influence on investors may be diminishing https://t.co/t4fa8dr93p — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2022

Bloomberg komt wel met een alternatief. Voeg dit bij een inflatoire en haperende economie schreef ik ook al vorige week, en wie weet. Net als bij andere commodities is het heel normaal dat er jaren niemand naar om kijkt en dan ineens wel.



Bitcoin zelf nog even... Afgelopen winter adverteerde de cryptowereld om uw spaargeld, dat toch niks deed, maar in crypto om te zetten. Dat beweegt inderdaad wel, dat klopt. De top is net een jaar geleden van 9 november.



Dan het wonder van de aandelenmarkt van vorige week nog. Hoe ver kan deze rally reiken? Met een beetje mazzel breekt bijvoorbeeld onze AEX uit de bear market die deze week precies een jaar geleden begon. Ik wil geen spelbreker zijn, maar de omzet- en winstverwachtingen van de AEX-bedrijven hapert.



Gevoegd bij stijgende koersen maakt dat aandelen weer rap duurder. De crux is in handen van de rente. En die lijkt per saldo deze herfst in een vrij brede en vooral volatiele bandbreedt te zijwaartsen. Dat zou op topvorming kunnen duiden, maar dat is speculeren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

07:55 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:33 Beursblik: Berenberg zet Alfen op kooplijst

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

13 nov Meer inflatiecijfers en laatste restant bedrijfsresultaten

13 nov Democraten houden controle in Senaat

Analistenadvies:

Alfen: naar buy van hold (€125) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is wel erg dun:

13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)



11:00 Industriële productie - September (eur)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

En dan nog even dit

Nog even nagenieten:

WATCH: Wall Street ended sharply higher, extending a rally that started the day before after a soft inflation reading raised hopes the Federal Reserve would get less aggressive with U.S. interest rate hikes https://t.co/KBnSgreNyd pic.twitter.com/7TWncBB0kB — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2022

Wat een puinkoop, game over, maar is er besmetting?

WATCH: FTX, which filed for bankruptcy on Friday, said it detected unauthorized transactions, and analysts said millions of dollars of assets were moved from the crypto-exchange platform under 'suspicious circumstances' https://t.co/dfS0uRZLKx pic.twitter.com/gd9ybEis68 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 13, 2022

Citaat:

Alameda Research, a trading firm founded by Sam Bankman-Fried, was trading billions of dollars from FTX accounts and leveraging the exchange’s native token as collateral, according to a source.

Many employees and outside auditors were unaware that FTX did not have enough money to match customer withdrawals, the source says.

Three sources familiar with the company told CNBC that they were blindsided by FTX’s missteps and that only a small cohort knew about the potential misuse of customer deposits.

Sam Bankman-Fried’s Alameda quietly used FTX customer funds without raising alarm bells, say sources https://t.co/XllLJULyE2 — CNBC (@CNBC) November 13, 2022

Geen overbodige luxe, nee:

Changpeng “CZ” Zhao, head of crypto exchange Binance, says the firm plans to spearhead an effort with other industry players to set global standards in the wake of the bankruptcy of rival FTX https://t.co/jPYWQM6fYy — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2022

Want dit kan echt niet:

A swift plunge in value of FTX’s key crypto assets, along with unauthorized withdrawals of funds after it filed for bankruptcy, suggests that customers of the once popular exchange face a slim chance of recovering much of their deposits https://t.co/GGl3I86vZk — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2022

Goh, maar hoeveel upside zit er dan in de winsten en koersen?

The global economic outlook is even gloomier than projected last month, the International Monetary Fund said, citing a steady worsening in purchasing manager surveys in recent months. Read more: https://t.co/dIwYqJSwSI pic.twitter.com/TLhPYsF6F5 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2022

Da's doorgaans geen goede reden:

China’s beaten-down technology stocks are becoming a target for investors driven by the fear of missing out, survey shows https://t.co/uRoauX8V3s — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2022

Verhip:

The ECB will probably receive several hundreds of billions of euros in early repayments of long-term loans this year after officials toughened the terms of the program to aid their fight against inflation https://t.co/ECgqYlMzJn — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2022

Nog een keer dan:

Wie nog fantasie zoekt:

Miles below the Earth’s surface, there’s a source of renewable energy that could sustain all of humanity for the foreseeable future. Watch the full video here to learn how geothermal energy is taking off: https://t.co/6bovrkVaje pic.twitter.com/MpYdKzHtVy — CNBC (@CNBC) November 14, 2022

Deze week:

G-20 leaders, including Joe Biden and Xi Jinping, are gathering this week in Bali, for their first summit since Russia’s invasion of Ukraine.



Follow the latest developments ?? https://t.co/PINyC5TJuD — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2022

Wat?! Gezellig, misschien kan hij presidenten Joe Biden en Xi Jinping...

Musk to join G20 summit in Indonesia virtually, CNBC Indonesia reports https://t.co/BpuuAR09GZ pic.twitter.com/Y7Q3ujYXHu — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.